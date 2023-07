Torq identifiziert mineralisierte Oberflächen-Porphyr-Ziele neben der Caspiche-Lagerstätte auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia

Vancouver, Kanada – 19. Juli 2023 – Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) („Torq“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/ – freut sich, die Ergebnisse seines Programms zur Entnahme von Gesteinsproben aus der östlichen Region des Gold-Kupfer-Projekts Santa Cecilia bekannt zu geben, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles befindet, etwa 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Copiapo. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Projekt Norte Abierto an, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht (Abbildung 1).

Das Gesteinsprobenprogramm in der weitgehend unerforschten östlichen Region des Projekts Santa Cecilia umfasste insgesamt 196 Proben. Das Programm wurde konzipiert, um neue Bodenanomalien zu verfolgen, die während des Oberflächenexplorationsprogramms 2023 von Torq identifiziert wurden, mit dem Ziel, entweder auffällige oder oberflächliche Porphyrziele in der östlichen Region des Projekts zu identifizieren. Das technische Team des Unternehmens hat festgestellt, dass die Ergebnisse des Gesteinsprobenprogramms die geochemischen Bodenziele in den Zielgebieten Pircas Norte und Gemelos Norte positiv bestätigen. Diese Gebiete werden für die nächste Bohrphase, die voraussichtlich im 4. Quartal 2023 beginnen wird, vorrangig behandelt.

Sowohl die Zielgebiete Pircas Norte als auch Gemelos Norte weisen eine porphyrartige Mineralisierung an der Oberfläche auf, wo goldhaltige, flächige Quarz-Magnetit-Pyrit-Adern innerhalb von dioritischen bzw. dacitischen Porphyrkörpern zu finden sind (Abbildungen 1-3). Die Zielgebiete Pircas Norte und Gemelos Norte sind von umfangreichem Kolluvium bedeckt und haben eine Größe von 750 m mal 700 m bzw. 700 m mal 500 m.

Bei Pircas Norte beinhalten die Highlights der selektiven Gesteinsproben, die auf porphyrartige Adern abzielen, Goldgehalte von 0,3 g/t bis 0,83 g/t in gebänderten Quarz-Magnetit-Pyrit-Adern mit Kupfergehalten von 438 Teilen pro Million (ppm) bis 0,44 %. Auf dem Ziel Gemelos Norte beinhalten die Highlights der selektiven Gesteinsproben, die auf porphyrartige Adern abzielen, Goldgehalte von 0,13 g/t bis 1,49 g/t. Darüber hinaus wiesen bei Gemelos Norte zwei epithermale Adern, die am südwestlichen Rand des Zielgebiets beprobt wurden, Goldgehalte von 12,05 g/t und 3,36 g/t bzw. 2,3 % Kupfer und 285 ppm Kupfer auf. Insgesamt weisen die Ergebnisse der Gesteinsproben von Pircas Norte und Gemelos Norte auf mineralisierte Gold-Kupfer- und Goldporphyrsysteme hin, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden. Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse findet sich in Tabelle 1.

Eine Botschaft von Shawn Wallace, CEO und Vorsitzender:

„Dies ist ein aufregender Fortschritt auf unserem Vorzeigeprojekt Santa Cecilia, wo wir vor kurzem unser erstes Bohrprogramm abgeschlossen haben. Die Ergebnisse der beiden abgeschlossenen Bohrlöcher, die aus einer historischen Entdeckung hervorgingen, stehen kurz bevor, und wir haben nun zusätzliche Ziele auf dem Projekt weiter verfeinert, die wir in unserem geplanten Bohrprogramm im Laufe dieses Jahres priorisieren werden. Darüber hinaus bereiten wir uns derzeit darauf vor, Ende dieses Monats unser drittes Bohrprogramm auf unserem IOCG-Projekt Margarita zu beginnen, wo wir eine neue Entdeckung haben, die wir weiterverfolgen müssen, sowie mehrere noch nicht bebohrte Ziele mit Entdeckungspotenzial.“

Eine Botschaft von Michael Henrichsen, Chief Geological Officer:

„Die Entdeckung von Porphyrmineralisierungen in Pircas Norte und Gemelos Norte, die an die Caspiche-Lagerstätte von Newmont und Barrick angrenzen, stellt für das Unternehmen einen bedeutenden Fortschritt in der weitgehend unerforschten östlichen Hälfte des Grundstücks dar. Wir betrachten beide Ziele als hohe Priorität für unsere geplanten Bohrungen im vierten Quartal dieses Jahres, da wir glauben, dass sie das Potenzial für eine Entdeckung haben, die der Lagerstätte Caspiche ähnelt.“

Neues Zielgebiet: Filo Gemelos

In der südöstlichen Ecke des Projektgebiets wurde ein neues Zielgebiet identifiziert, das auf den endgültigen Ergebnissen der grundstücksweiten Bodenuntersuchung basiert, die auf einem 70 mal 70 Meter großen, versetzten Raster durchgeführt wurde. Das Zielgebiet Filo Gemelos ist 450 mal 300 Meter groß und zeichnet sich durch erhöhte Gold- und Molybdänwerte aus, die eine klare Porphyr-Signatur aufweisen (Abbildungen 4 und 5). Erste Gesteinsproben, die bei Filo Gemelos entnommen wurden und porphyrartige Quarzbandadern aufweisen, weisen Goldgehalte von 0,11 g/t und 0,26 g/t auf. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung in Verbindung mit den ersten Ergebnissen der Gesteinsproben zeigen, dass weitere Arbeiten im Zielgebiet erforderlich sind, um es in die Bohrphase zu überführen.

Tabelle 1: Highlights der Gesteinsproben, die auf porphyrartige Adern abzielen

Ziel Muster-ID Au (g/t) Muster-ID Au (g/t)

Pircas Norte A109092 0.83 A109012 0.36

A109014 0.72 A109127 0.34

A109002 0.45 A109015 0.32

A109218 0.44 A109126 0.30

Gemelos Norte A109163 12.05 A111994 0.75

A109164 12.05 A111992 0.17

A109172 3.36 A109166 0.13

A113060 1.54 A109167 0.13

A109174 1.50 A109165 0.13

A111995 0.81

Filo Gemelos A111964 0.26 A111983 0.11

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71379/TORQ_19072023_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Projekts Santa Cecilia und der umliegenden Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale, die sich im Besitz von Newmont und Barrick im Rahmen des Joint Ventures Norte Abierto befinden, innerhalb des Maricunga-Gürtels.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71379/TORQ_19072023_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Zeigt die Gesteinsergebnisse von aufgeschlossenen Porphyrzielen in der östlichen Region des Projekts Santa Cecilia innerhalb von 1 – 2 km von der Lagerstätte Caspiche. Diese Zielgebiete werden für das kommende Bohrprogramm, das voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres beginnen wird, priorisiert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71379/TORQ_19072023_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Zeigt typische gebänderte Quarz-Magnetit-Pyrit-Adern innerhalb von Dazit- und Diorit-Porphyren aus den Zielgebieten Gemelos Norte bzw. Pircas Norte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71379/TORQ_19072023_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Veranschaulichung der Gold-Boden-Anomalien aus der abgeschlossenen Bodenuntersuchung auf dem Grundstück Santa Cecilia. Wichtig ist, dass Filo Gemelos in der südöstlichen Ecke des Grundstücks eine neue Gold-in-Boden-Anomalie darstellt, die mit Molybdän übereinstimmt. Diese Signatur in der Bodenuntersuchung ähnelt jener, die bei den Porphyrzielen Pircas Norte und Gemelos Norte beobachtet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71379/TORQ_19072023_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Veranschaulichung der Molybdän-Boden-Anomalien aus der abgeschlossenen Bodenuntersuchung auf dem Grundstück Santa Cecilia. Wichtig ist, dass Filo Gemelos in der südöstlichen Ecke des Grundstücks eine neue Molybdän-Boden-Anomalie darstellt, die mit Gold übereinstimmt. Diese Signatur in der Bodenuntersuchung ähnelt jener, die bei den Porphyrzielen Pircas Norte und Gemelos Norte beobachtet wurde.

Michael Henrichsen, P.Geo. (der Chief Geological Officer des Unternehmens), ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung übernimmt.

Torq gibt außerdem bekannt, dass es am 3. April 2023 einen unabhängigen Wertpapierhändler, Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“), mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen zu einem Preis von 15.000 $ pro Quartal beauftragt hat, der im Voraus zu zahlen ist, und zwar im Rahmen einer Vereinbarung, die jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden kann. Für zwei Quartale wurden bereits Zahlungen geleistet. Red Cloud verwendet seine eigenen Mittel für die Market-Making-Aktivitäten. Die Vereinbarung beinhaltet keine Wertpapiere; Red Cloud fungierte jedoch als Vermittler bei der Privatplatzierungsfinanzierung des Unternehmens im März 2023 und erhielt 210.362 Broker Warrants, die bis zum 10. März 2025 zu einem Preis von 0,60 $ ausgeübt werden können.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS,

Shawn Wallace

CEO & Vorsitz

Für weitere Informationen über Torq Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, VP, Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch solide Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Rock-Sampling

Etwa 2-4 kg des Materials wurden für die Analyse gesammelt und zur Aufbereitung an ALS Lab in Copiapó, Chile oder La Serena, Chile, und anschließend zur Analyse nach Santiago, Chile, und Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mittels einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA23) und einer Multi-Element-Methode mit vier Säureaufschlüssen ICP-AES/ICP-MS (ME-MS61) untersucht. Wenn die Au-AA23-Ergebnisse mehr als 10 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA21) wiederholt. Bei MS61-Ergebnissen, die über oder nahe 10.000 ppm Cu lagen, wurde die Untersuchung mit der Erzgrad-Viersäure-Aufschlussmethode (Cu-OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für Gesteinsproben aus den Jahren 2022-23, bei denen interne Standardproben und Duplikate, Laborduplikate, Standards und Leerproben verwendet wurden, weisen auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin.

Bodenprobenahme

Etwa 1-3 kg Bodenmaterial wurden auf einem 70 m x 70 m großen Raster gesammelt und zur Aufbereitung an ALS Lab in Copiapó, Chile, oder La Serena, Chile, und anschließend zur Analyse nach Santiago, Chile, und Lima, Peru, geschickt. Alle Proben werden mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA23) und einer Multi-Element-Superspuren-Vier-Säureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61L) untersucht. QA/QC-Programme für die Bodenproben 2022-2023 unter Verwendung von internen Standardproben und Duplikaten, Laborduplikaten, Standards und Leerproben weisen auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen, die sich auf Pläne für zukünftige Explorationsprogramme beziehen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in einigen der wichtigsten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Siehe das am 27. März 2023 eingereichte Jahresinformationsblatt von Torq unter www.sedar.com für eine Offenlegung der Risiken und Ungewissheiten in diesem Geschäft.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

