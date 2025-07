TPG ProjectPowerPack: Das Projekt- und Portfoliomanagement Tool integriert Ressourcen- und Szenariomanagement

Juli-Release des PPM-Tools auf der Microsoft Power Platform mit entscheidenden Erweiterungen für unternehmensweites Multiprojektmanagement und Vorteilen für Entscheider und PMOs

München, 14. Juli 2025 – TPG The Project Group hat Anfang Juli 2025 den neuen Release 2.11 des TPG ProjectPowerPack veröffentlicht. Dieses Produkt für Projekt- und Portfoliomanagement (PPM) auf Basis der Microsoft Power Platform und Azure integriert mit dem Release ab sofort die Möglichkeiten für Ressourcenmanagement zwischen Projekt- und Linie sowie kapazitätsbasierte Portfolio- und Szenarioplanung. Damit richtet sich die Lösung gezielt an Unternehmen, die eine durchgängige, moderne PPM-Lösung mit vorkonfigurierten Best-Practice-Prozessen in Kombination mit rollenbasierten Möglichkeiten für Ressourcenmanagement in der Microsoft Cloud etablieren möchten.

Ein zentrales neues Feature im aktuellen Release ist die strukturierte Kapazitätsanfrage aus Projekten an die Teamleiter: Projektleiter fordern benötigte Ressourcen an, Teamleiter geben Rückmeldungen und Zusagen. Damit entsteht ein professioneller Abstimmungsprozess zwischen Projekt- und Linienverantwortung – vollständig digital und nachvollziehbar.

Auch ermöglicht das Produkt, die aggregierte Ressourcenauslastung über das Projektportfolio und die Teams darzustellen. Engpässe können so frühzeitig erkannt werden. Gleichzeitig lassen sich per Szenariomanagement alternative Projektportfolios simulieren, um die beste Lösung für begrenzte Kapazitäten zu finden. Entscheidungen zu Projektstarts oder Verschiebungen sind dadurch datenbasiert und nachvollziehbar zu treffen.

TPG ProjectPowerPack deckt damit den gesamten Bedarf im Multiprojektmanagement ab für alle beteiligten Rollen – von Projektleitern und -mitarbeitern, über die Teamleiter bis zum PMO und Entscheidern. Alle Beteiligten arbeiten in einer gemeinsamen, konsistenten Datenbasis, die zentral in Dataverse / Microsoft 365 gespeichert ist. Die Lösung ist modular, skalierbar und kann via TPG QuickStart als paketierte Lösung zum Festpreis in wenigen Tagen eingeführt werden.

Johann Strasser, CPO und Geschäftsführer bei TPG The Project Group, kommentiert die Neuerungen in TPG ProjectPowerPack: „Mit dem neuen TPG ProjectPowerPack schließen wir die Lücke zwischen Projekt- und Linienorganisation. Dank der Integration von Ressourcen- und Szenarioplanung erhalten Unternehmen volle Transparenz und Steuerbarkeit – auf Basis der Microsoft Power Platform und nahtlos in Microsoft 365 eingebunden.“

Jetzt testen – mit kostenfreier Einweisung und Testsystem

TPG The Project Group bietet ein kostenfreies Testsystem des TPG ProjectPowerPack an, das mit einer individuellen Einweisung in die Oberfläche verbunden ist. So ist ein gezielter Test in kurzer Zeit und mit Beantwortung von Fragen möglich. Interessierte füllen bitte das Website-Formular auf dieser Seite aus www.theprojectgroup.com/projectpowerpack

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Project Group Informationstechnologie GmbH

Herr Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr 68

80796 München

Deutschland

fon ..: +49 89 615593-30

web ..: https://www.theprojectgroup.com

email : achims@theprojecgtgroup.com

Über The Project Group Informationstechnologie GmbH:

Die The Project Group Informationstechnologie GmbH ist ein international führender Anbieter von Produkten und Softwarelösungen für professionelles Projektmanagement. Mit Fokus auf Microsoft-Technologien unterstützt TPG internationale Unternehmen aller Branchen bei der Erhöhung des Reifegrades ihres Projektmanagements und damit dem größtmöglichen Erfolg ihrer Projekte. Das TPG ProjectPowerPack wurde speziell entwickelt, um Unternehmen auf dem Weg in die moderne, integrierte Projektwelt zu begleiten.



