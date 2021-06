Tra-ra! – Der Lochfisch und andere Abenteuer

Marcelina Wellmer entführt die Leser mit ihrem Buch „Tra-ra!“ in eine magische Märchenwelt.

Es ist ein heißer Sommer. Die Hauptfiguren sind das ca. elf Jahre alte Mädchen Mona und ihr wahrscheinlich sechs Jahre alter Bruder Leo. Sie leben zusammen mit Onkel Jonas, der ein humorvoller und kluger Erfinder ist. Die Geschichte beginnt mit der Beschreibung des alten Hauses und seiner Bewohner; eine märchenhafte Atmosphäre baut sich auf und zieht die Leser sofort in den Bann. Es folgt eine Reise zu einem großen See, wo Onkel Jonas seine neueste Erfindung – ein aufblasbares U-Boot – präsentieren will. Unterwegs stoßen die Ausflügler allerdings auf verschiedene Hindernisse, die man so auf keinen Fall erwarten würde, z. B. werden sie in einen magischen Tunnel gesaugt und von einem riesigen Lochfisch verschluckt. Nach dem Bestehen zahlreicher Abenteuer kehren sie in nach Hause zurück, voller Erinnerungen und neuer Erlebnisse.

Die Botschaft des zauberhaften Romans „Tra-ra!“ von Marcelina Wellmer ist, dass es Überraschung und Zauber überall gibt, wenn man neugierig und mit offenem Herzen durch die Welt geht. Es ist wichtig, Neuem mutig zu begegnen und die eigenen Ängste zu überwinden. Die kreative Verbindung zwischen Natur und Technik hilft dabei, die Umwelt besser kennen und schätzen zu lernen. Die Ereignisse, die in diesem Buch geschehen, sind manchmal märchenhaft, manchmal realistisch. Zwei Welten verschmelzen auf natürliche Art und Weise miteinander. Dabei sind die Atmosphäre und die Emotionen genauso wichtig wie die Ereignisse. Die Sprache ist plastisch und balanciert zwischen Humor und Ernst.

„Tra-ra!" von Marcelina Wellmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31062-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

