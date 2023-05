Traction Uranium beauftragt Aurora Geosciences mit der Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Projekt Key Lake South

17. Mai 2023, (Calgary, AB) / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Aurora Geosciences Ltd. (Aurora) beauftragt hat, einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 über das Konzessionsgebiet Key Lake South (KLS-Konzessionsgebiet) zu erstellen.

Aurora Geosciences wurde unter der Voraussetzung einer hochwertigen Mineralexploration gegründet, die Entdeckungen ermöglicht. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss bestehender renommierter Explorationsfirmen und konzentriert sich auf die Erbringung hervorragender Leistungen im Bereich der Mineralexploration, die Entwicklung und Anwendung neuer Explorationsmodelle und die Anpassung neuer geophysikalischer Technologien, um den Herausforderungen der Arbeit unter schwierigen Bedingungen gerecht zu werden. Als unabhängiger Auftragnehmer erbrachte Aurora geologische Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Bohrprogramms 2023 bei KLS und zeichnete für die Leitung der Bohrkomponente des Programms verantwortlich.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, sagt dazu: Wir sind zufrieden mit der Arbeit und dem Engagement von Aurora Geosciences bei der Durchführung unseres KLS-Winterprogramms 2023 und sind begeistert von den für eine im Grundgebirge lagernde Uranmineralisierung typischen Alterationskomplexen, die in mehreren Bohrlöchern vorgefunden wurden. Die höchste Priorität unseres Teams gilt der genaueren Erprobung der 6 Meter langen radioaktiven Zone im Deckgebirge, die in Bohrloch KLS23-007 entdeckt wurde, im Rahmen von Boden-/Tillitprobenahmen sowie der Erarbeitung eines Diamantbohrprogramms zur Erprobung der 52 Meter langen Zone mit im Grundgebirge auftretender Radioaktivität, die in KLS23-007 durchteuft wurde (siehe Traction-Pressemeldung vom 29. März 2023). Die Zusammenarbeit mit Aurora bei der Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts führt uns auf den richtigen Weg, um unser KLS-Projekt voranzutreiben, und verstärkt unser Engagement bei der Erkundung des Potenzials für eine im Deckgebirge lagernde Uranmineralisierung.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet KLS liegt rund 6 Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Transportverbindungen über Allwetterstraßen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt am südöstlichen Rand des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens. Die jüngsten Entdeckungen der Lagerstätten Triple R und Arrow haben gezeigt, dass hier weiteres Potenzial für hochgradige Uranzielgebieten entlang des Randes des Beckens besteht.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Ken Wheatley, M.Sc., P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial die Konzessionsgebiete des Unternehmens, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören jene Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

