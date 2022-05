Traction Uranium gibt Bestellung eines neuen Chairman und Wechsel im Management bekannt

27. Mai 2022 – Vancouver, British Columbia – Traction Uranium Corp. (das Unternehmen oder Traction) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada, einschließlich seiner beiden erstklassigen Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca, konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Blair Way, derzeit ein Director von Traction Uranium Corp. (siehe Pressemeldung vom 5. November 2021), zum Chairman des Board of Directors, ernannt und Herr Tasheel Jeerh mit dem Posten des Chief Financial Officer betraut wurde. Beide Bestellungen treten am 1. Juni 2022 in Kraft.

Herr Way ist ein erfahrener internationaler Führungsexperte mit über 35 Jahren Erfahrung in der Rohstoff- und Baubranche. Herrn Ways Erfahrungsschatz erstreckt sich über den gesamten Mineralerschließungszyklus, von der frühen Phase der Exploration über die Projektdefinition sowie einschlägige Studien bis hin zur Umsetzung, Inbetriebnahme und Betriebsführung. In der Anfangsphase seiner Karriere war er bei großen Rohstoffunternehmen tätig und in den Ausbau von Großprojekten involviert. In den letzten zehn Jahren lag sein Arbeitsschwerpunkt verstärkt auf der Bearbeitung von Projekten im früheren Erschließungsstadium bei börsennotierten mittelständischen und kleineren Bergbauunternehmen. Herr Way hat umfangreiche Erfahrungen mit einem breiten Spektrum von Rohstoffen wie Gold, Kupfer, Nickel, Zink, Magnesium, Graphit, Kobalt und Lithium.

Herr Jeerh, CPA, CA ist ein Experte für Finanz- und Rechnungswesen, der mehr als 10 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen und in der Unternehmensführung in das Team einbringt. Herr Jeerh war sowohl bei börsennotierten als auch bei privaten Unternehmen in verschiedensten Branchen wie Energie, Bergbau, Exploration und Technologie tägig. Vor seinem Einstieg in das Unternehmen spielte Herr Jeerh eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines privaten Öl- und Gasunternehmens im Upstream-Segment (Exploration und Produktion) und war an Fusionen und Übernahmen im Wert von 2 Milliarden Dollar sowie Finanzierungstransaktionen mit einem Volumen von 1 Milliarde Dollar beteiligt. Herr Jeerhs Designierung erfolgte bei PricewaterhouseCoopers LLP, wo er im Rahmen seiner Tätigkeit als Manager in der Finanzprüfungsabteilung wertvolle Erfahrungen im Wirtschaftsaudit sammelte.

Herr Jeerh folgt in der Funktion als CFO des Unternehmens seiner Vorgängerin Reena Sall. Das Unternehmen bedankt sich bei Frau Sall für ihre Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihr für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über zwei Uran-Vorzeigeprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsführung des Unternehmens wider, die auf den ihr derzeit verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : michael.malana@gmail.com

Pressekontakt:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : michael.malana@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nicht nur für hartgesottene Seebären: Rügen per Schiff EnWave berichtet für das zweite Quartal 2022 konsolidiert Finanzielle Zwischenergebnisse