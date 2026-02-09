Translogica setzt internationalen Wachstumskurs fort: Neuer Standort in Polen eröffnet

Innsbruck / Warschau, 09.02.2026 – Die Translogica GmbH, Innovationsführer im Bereich Transport- und Dokumenten-Management-Software, setzt ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und eröffnet einen neuen Standort in Polen.

Mit der Gründung der Translogica Polska Sp. z o. o. erweitert das Unternehmen seine Präsenz auf nunmehr sechs Niederlassungen in drei Ländern.

Als innovatives Softwareunternehmen entwickelt Translogica seit vielen Jahren leistungsstarke Lösungen für die Transport- und Logistikbranche. Die zentrale Produktlösung, das TDMS (Transport Dokumenten Management Software), vernetzt sämtliche Geschäftsprozesse entlang der logistischen Wertschöpfungskette – von Spedition, Logistik, Disposition und Versand über Warehousing und Fuhrparkmanagement bis hin zu inner- und überbetrieblichen sowie administrativen Abläufen. Dabei stehen Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und durchgängige Digitalisierung im Fokus.

Mit rund 150 hoch qualifizierten Mitarbeitenden an fünf Standorten in Innsbruck (Hauptsitz), Wien, Kempten, Hamburg und Düsseldorf gilt Translogica als gefragter Experte und Referent zum Thema „Digitalisierung in der Transportlogistik“. Die konsequente Kundennähe und ein optimaler Service sind seit jeher zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie.

„Unser Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern eine direkte Folge unseres Anspruchs, unsere Kunden langfristig, verlässlich und nah am Markt zu begleiten“, erklärt Marc Pfaffenberger. „Der neue Standort in Polen ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Kunden in Mittel- und Osteuropa noch gezielter betreuen zu können und die internationale Nachfrage nach digitalen Logistiklösungen zu bedienen“, so Hansjörg Haller.

Ein bewusst gesetztes Signal der Kontinuität: Auch die neu gegründete Niederlassung in Warschau wird durch die bestehende Geschäftsführung verantwortet.

Hansjörg Haller und Marc Pfaffenberger übernehmen die Leitung der Translogica Polska Sp. z o. o. und unterstreichen damit den Anspruch des Unternehmens auf Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaft – gerade in einem Marktumfeld, das sich aktuell stark im Wandel befindet.

Translogica steht für nachhaltiges Wachstum, technologische Innovationskraft und stabile Kundenbeziehungen. Mit dem Markteintritt in Polen baut das Unternehmen seine Position als internationaler Lösungsanbieter für die digitale Transportlogistik weiter aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Translogica GmbH

Marc Pfaffenberger

Eduard-Bodem-Gasse 2

A-6020 Innsbruck

Österreich

fon ..: +43 (0) 512 277 681

web ..: https://translogica.net/

email : office@translogica.net

Wir sind Translogica

Unser Unternehmen wurde im Jahr 2004 als Academic Spin-Off des Institutes für Informatik der Universität Innsbruck gegründet. Seither prägen Kontinuität, solides Wachstum und Kompetenz im Logistikbereich die Firmenphilosophie.

Heute beschäftigen wir ca. 150 hoch qualifizierte Mitarbeitende an fünfStandorten: Hauptsitz Innsbruck, Wien, Kempten, Hamburg und Düsseldorf.

Das innovationsstarke Translogica-Team gilt als gefragter Experte und Referent zum Thema „Digitalisierung in der Transportlogistik“. Laufend weiterentwickelt wird das Transport- und Dokumenten-Management-System (TDMS) translogica/dotiga. Dabei setzt das Team auf innovativste Technologien und Methoden. Unter anderem finden mittlerweile regelmäßig Translogica-Hackathons statt.

