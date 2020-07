transparente, farblose Polyimidfolie Flexiso PI FI 16075 für die Industrie

Die Dr. Dietrich Müller GmbH liefert die transparente, farblose Polyimidfolie Flexiso PI FI 16075 für die Industrie, insbesondere für Hersteller von Displays, Solarprodukten und für die Medizintechnik

Polyimidfolie ist ein Elektroisolierstoff mit ganz besonderen Eigenschaften und kann daher vielseitig eingesetzt werden. Es handelt sich bei Polyimid (kurz: PI) um einen thermoplastischen Kunststoff für Hochtemperatur-Anwendungen.

Polyimidfolie ist sehr formbeständig, hat eine sehr hohe Spannungsfestigkeit und ist als kleberlose Folie auch HF-tauglich. Oft wird die Polyimidfolie selbstklebend ausgerüstet.

Die transparente, farblose Polyimidfolie Flexiso PI FI 16075 ist für die Industrie, insbesondere für Hersteller von Displays, Solarprodukten und für die Medizintechnik von Interesse.

Zunächst muss man sich vor Auge führen, dass „farblos“ Unterschiedliches bedeuten kann und es tatsächlich zwei verschiedene Faktoren gibt, die Farblosigkeit erklären können:

Definition durch den sogenannten Yellowness-Index (YI). Es handelt sich hierbei um eine Skala, in der z.B. ein normales Trinkglas einen YI von Null hat. Eine typische Polycarbonatfolie hätte einen YI von 0,5 und eine normale Polyimidfolie läge bei etwa 90. Derzeit liegt das Ziel für sogenannte farblose Polyimide bei ca. 2.

Die zweite Option ist die Transparenz. Diese physikalische Eigenschaft gibt Auskunft darüber, wie viel Licht ohne Streuung durch ein Material durchgelassen wird. Definiert wird die Transparenz einerseits durch die Durchlässigkeit, also wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge durch das Material geht, ohne dass dieses gestreut wird. Andererseits definiert die Trübung die Menge des im Material gestreuten Lichts. So ist Klebeband von Scotch zwar farblos, weist aber eine deutliche Trübung auf. Die Polyimidfolie ist zwar orange, aber dennoch transparent. Das Trinkglas ist beides, farblos und transparent.

Heutzutage kann aus dem kommerziell erhältlichen Polyimid auch transparente Polyimidfolie gefertigt werden. Diese ist in unterschiedlichen Stärken erhältlich:

0,025 mm

0,05 mm

0,075 mm

Alle gängigen Verarbeitungsmethoden für Folien sind auch für die farblose Polyimidfolie einsetzbar. Hierzu gehört auf jeden Fall auch das Stanzen der Folie.

Die Polyimidfolie kann so verarbeitet werden, dass sie selbstklebend ist. Sie ist also je nach den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden mit verschiedenen Beschichtungen versehbar. Hierbei stehen unterschiedliche Klebersysteme zur Auswahl.

Farblose Polyimide sind eine bahnbrechende Technologie und wird für die Verwendung in zahlreicher moderner Produkte der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik diskutiert. So arbeiten praktisch alle großen Hersteller von Elektronik derzeit an Faltdisplays. Samsung und Huawei haben sogar bereits Geräte auf dem Markt und Apple arbeitet intensiv an dem Projekt.

Dr. Dietrich Müller GmbH liefert die neue transparente, farblose Polyimidfolie auch in kleinen Mengen:

00013-FI-16075-1000

00025-FI-16075-1000

00050-FI-16075-1000

sind die bereits ab Lager verfügbaren Typen.

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren

Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.

Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren

Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.

Lösungen für Elektronikprodukte

Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstung.

Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau

Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.

Lösungen für Batterien und Akkus

Wir liefern Isolierfolien, Batterie-Separatorfolien und -papiere sowie wärmeleitfähige Materialien.

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten

Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.

Im Jahr 2018 hat die Dr. Dietrich Müller GmbH die Markenrechte der Firma Lofo High Tech Film GmbH erworben. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Marken „Aryphan“, „Pokalon“, „Sonophan“ und „Tacphan“. Das bisher unter diesen Markennamen bekannte Produktspektrum wird durch die Dr. Dietrich Müller GmbH weiter angeboten und entsprechend fortentwickelt. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Polyimidfolie, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.

