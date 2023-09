Trauminselwelt Seychellen: SunTrips erweitert Angebot

SunTrips, der Spezialist für Rundreisen und individuelle Reisekombinationen weltweit, hat sein Seychellen-Reiseprogramm grundlegend überarbeitet und deutlich ausgeweitet.

Die Seychellen sind ein Naturparadies im Indischen Ozean und bestehen aus über 100 Inseln. Die Inseln Mahé, Praslin und La Digue sind dabei die drei Hauptinseln des Tourismus und sind durch zwei Flughäfen und ein gutes öffentliches Netz von Fähren an die Inselwelt der Seychellen angebunden.

Aber die paradiesische Inselwelt der Seychellen hat noch viel mehr als die drei Hauptinseln zu bieten. Deshalb hat Sun Trips jetzt im Rahmen des aktuellen Produktausbaus sein Seychellen-Programm um viele weitere Inseln erweitert und bietet ab sofort viele zusätzliche Reisebausteine und Reisevorschläge für die Seychellen an.

Neu im Programm sind unter anderem Motoryacht- und Segelkreuzfahrten auf verschiedenen Routen, die individuell mit Vor- und Nachaufenthalten kombiniert werden können. Das Angebot wurde um zusätzliche kleinere Inseln wie zum Beispiel Cousin Island, Felicité Island oder Cerf Island erweitert: So können jetzt einzigartige Inselkombinationen auch mit unbekannteren und kleineren Inselparadiesen der Seychellen bequem und flexibel per Mausklick gebucht werden.

Ebenfalls neu im Programm ist eine Mietwagenrundreise auf der Hauptinsel Mahé, die ganz nach Kundenwunsch individualisiert werden kann. Auch das Ausflugsprogramm auf den Seychellen wurde überarbeitet und deutlich erweitert, so können nun von den Hauptinseln aus auch kleinere, versteckte Inseln auf einem Tagesausflug entdeckt werden.

Das Seychellen-Programm von SunTrips eignet sich auch ideal für individuelle Kombireisen wie zum Beispiel Stopover-Kombinationen. Zwischenstopps in Dubai, Doha, Istanbul, Mumbai und anderen Städten sind ebenso möglich wie die Kombination mit Safaris auf dem afrikanischen Kontinent. Auch Kombinationen der Seychellen mit anderen spektakulären Inseln im Indischen Ozean wie zum Beispiel Mauritius oder La Réunion können bei SunTrips gebucht werden.

Weitere Internet-Links:

SunTrips Seychellen-Programm: https://www.suntrips.de/kombireisen/seychellen-urlaub/

Seychellen Inselhopping: https://www.suntrips.de/seychellen-inselhopping/

SunTrips wurde in den 1990er Jahren in Berlin als Spezialreiseveranstalter für Asien und den Indischen Ozean gegründet. Nach der Übernahme der Marke durch die LMX-Gruppe im Jahr 2016 wurde das Reiseprogramm konsequent auf Fernreisedestinationen weltweit erweitert. Heute ist SunTrips einer der führenden Reiseveranstalter auf dem deutschen Markt für Rund- und Kombinationsreisen in der Ferne, in Europa und am Mittelmeer. Mehr Informationen: https://www.suntrips.de

