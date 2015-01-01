Trauredner finden: Warum die größte Herausforderung nicht die Suche, sondern die Auswahl ist

Neues Matchingtool von Rent-a-Pastor unterstützt Paare dabei, den Trauredner zu finden, der wirklich zu ihnen passt.

Seligenstadt, Juli 2026 – Wer heute einen Trauredner sucht, stößt innerhalb weniger Minuten auf hunderte Webseiten. Fast alle versprechen eine persönliche, emotionale und individuelle freie Trauung. Doch genau diese große Auswahl macht die Entscheidung für viele Paare schwieriger als je zuvor.

Nach Einschätzung von Samuel Diekmann, Gründer des Rednernetzwerks Rent-a-Pastor, reicht die Suche nach einem Trauredner in der Nähe längst nicht mehr aus.

„Eine freie Trauung lebt von Persönlichkeit. Der nächstgelegene Trauredner ist nicht automatisch derjenige, der menschlich am besten zu einem Paar passt. Genau dort beginnt die eigentliche Herausforderung.“

Um diese Auswahl zu erleichtern, hat Rent-a-Pastor ein eigenes Matchingtool entwickelt. Statt ausschließlich nach Postleitzahl oder Entfernung zu filtern, berücksichtigt das System zahlreiche weitere Kriterien wie Zeremoniestil, Humor, Ritualtiefe, Sprachkenntnisse, Reisebereitschaft, internationale Erfahrung sowie persönliche Schwerpunkte der einzelnen Redner.

Das Ziel ist nicht, den vermeintlich „besten“ Trauredner zu finden, sondern denjenigen, der zur Persönlichkeit und den Vorstellungen des jeweiligen Paares passt.

Das Matchingtool ist kostenlos nutzbar und unterstützt Paare bereits bei der ersten Orientierung. Anschließend können sie die vorgeschlagenen Redner kennenlernen und selbst entscheiden, mit wem sie ihre Zeremonie gestalten möchten.

Zum Matchingtool:

https://rent-a-pastor.com/matchingtool-freie-redner/

Persönlichkeit statt Standardlösung

Freie Trauungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Viele Paare wünschen sich heute eine Zeremonie, die ihre eigene Geschichte widerspiegelt und nicht nach einem festen Muster abläuft.

Während manche eine lockere und humorvolle Atmosphäre bevorzugen, wünschen sich andere eine ruhige, emotionale oder auch spirituelle Feier. Hinzu kommen zweisprachige Trauungen, internationale Hochzeiten oder individuelle Rituale.

Diese Vielfalt macht deutlich, dass es keinen Trauredner gibt, der zu jedem Paar gleichermaßen passt.

„Wir glauben nicht an Rankings oder Sternebewertungen. Entscheidend ist die persönliche Chemie. Ein gutes Matching kann die Suche erheblich verkürzen und sorgt dafür, dass Paare schneller bei den Menschen ankommen, die wirklich zu ihnen passen.“

Mehr als ein Rednerverzeichnis

Im Unterschied zu klassischen Branchenverzeichnissen versteht sich Rent-a-Pastor nicht als reine Plattform zur Vermittlung von Kontakten. Das Netzwerk begleitet seit 2013 freie Trauungen, Kinderwillkommensfeste, Eheerneuerungen und Trauerfeiern im gesamten deutschsprachigen Raum.

Heute gehören über 40 Rednerinnen und Redner zum Netzwerk. Neben unterschiedlichen Persönlichkeiten bringen sie vielfältige berufliche Hintergründe aus Theologie, Coaching, Pädagogik, Kommunikation oder Moderation mit.

Ein weiterer Vorteil des Netzwerks ist der organisierte Ausfallschutz. Sollte ein Redner kurzfristig verhindert sein, kann in vielen Fällen ein geeigneter Kollege oder eine Kollegin einspringen.

Die Übersicht aller Trauredner findet sich unter:

https://rent-a-pastor.com/trauredner/

Persönliches Kennenlernen bleibt entscheidend

Trotz moderner Technik betont Samuel Diekmann, dass kein digitales System die persönliche Begegnung ersetzen könne.

„Unser Matchingtool soll keine Entscheidung abnehmen. Es hilft dabei, aus einer unübersichtlichen Auswahl die Menschen herauszufiltern, bei denen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass die Chemie stimmt. Die eigentliche Entscheidung fällt immer im persönlichen Kennenlernen.“

Über Rent-a-Pastor

Rent-a-Pastor wurde 2013 von Samuel Diekmann gegründet und begleitet heute freie Trauungen, Trauerfeiern, Kinderwillkommensfeste und Eheerneuerungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Netzwerk verbindet persönliche Begleitung mit modernen digitalen Werkzeugen, um Menschen dabei zu unterstützen, den passenden Redner für ihre Lebensfeier zu finden.

Weitere Informationen:

https://rent-a-pastor.com/uber-uns/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

Deutschland

fon ..: 123

web ..: https://rent-a-pastor.com/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

Samuel Diekmann ist Trauredner, Theologe und Gründer von rent-a-pastor mit Sitz in Seligenstadt. Seit vielen Jahren begleitet er persönliche Zeremonien – darunter freie Trauungen, Trauerfeiern, Taufen und Eheerneuerungen – im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Sein Schwerpunkt liegt im Kreis Offenbach, in Aschaffenburg sowie in Frankfurt und Umgebung. Durch diese regionale Verankerung kennt er viele Locations und begleitet regelmäßig Zeremonien vor Ort.

Neben seiner eigenen Tätigkeit als Redner hat Samuel Diekmann ein Netzwerk freier Redner aufgebaut. Dieses Netzwerk besteht aus sorgfältig ausgewählten Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen – darunter Theologen, erfahrene Redner und Sprecher mit eigener Handschrift. Ziel ist es, für jede Anfrage einen Redner zu finden, der fachlich und menschlich zum Paar oder zur Familie passt.

rent-a-pastor steht für individuell gestaltete Zeremonien ohne vorgefertigte Texte. Im Mittelpunkt steht immer die persönliche Geschichte der Menschen.

Pressekontakt:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

fon ..: 061827962661

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

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