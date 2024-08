Treatment.com AI – Revolutionierung des Gesundheitswesens: Wie man KI für eine transformative Patientenversorgung nutzen kann

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 21. August 2024 – Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das die Patientenversorgung mit KI-gesteuerten klinischen Erkenntnissen umgestaltet, befürwortet die zukunftsweisenden Überlegungen, die auf einer kürzlich in Washington abgehaltenen Veranstaltung mit 25 der führenden Experten des Landes über den angemessenen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen angestellt wurden.

Es ist klar, dass es echte Herausforderungen für die Stabilität und Nachhaltigkeit unserer heutigen Gesundheitssysteme gibt: Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, Überlastung der Verwaltung, entrechtete Gemeinschaften mit wenig oder gar keinem Zugang zu Fachkräften im Gesundheitswesen, lange Wartezeiten für Allgemeinmediziner und Fachärzte sowie Zeitdruck für Fachkräfte im Gesundheitswesen, die nicht genügend Zeit für die Patienten aufbringen können.

Einige der ausgezeichneten Überlegungen und Empfehlungen aus dem von der UW School of Medicine and Public Health am 29. Juli veröffentlichten Artikel Roundtable on AI in Healthcare produces key recommendations beinhalten:

· Einsatz von KI zur Entlastung des Gesundheitspersonals und zur Verbesserung von Effizienz und Patientenergebnissen

· Technologie, Politik und Vergütungsmodelle für Fachkräfte im Gesundheitswesen müssen aufeinander abgestimmt werden, damit KI die Gesundheitssysteme effektiv beeinflussen kann.

· Gerechter Zugang für Patienten und Pflegeteams

· KI im Gesundheitswesen wird effektiv gesteuert

Die umfassende und integrierte Online-Medizinbibliothek von Treatment, die Global Library of Medicine (GLM), die proprietäre Algorithmen nutzt, wurde entwickelt, um viele dieser Herausforderungen zu bewältigen. Im Kern bietet die GLM qualifizierte klinische Unterstützung auf höchstem Niveau für viele Fachkräfte im Gesundheitswesen und gewährleistet eine verbesserte diagnostische Genauigkeit und Transparenz bei jedem Schritt der Unterstützung. Es befindet sich in einer geschlossenen Umgebung, die sicher hinter organisatorischen Firewalls sitzen kann, aber vor allem ermöglicht es Large Language Models (LLMs) wie Chat GPT, vertrauenswürdige Inhalte abzufragen. Dies hilft LLMs, das Risiko von Fehldiagnosen, Verzerrungen, Halluzinationen und/oder möglichen Verletzungen des geistigen Eigentums zu verringern.

Wie bereits erwähnt, wurde der GLM angesichts der Herausforderungen, mit denen unsere Gesundheitssysteme konfrontiert sind, so konzipiert, dass er dazu beiträgt, viele der heutigen mühsamen Aufgaben des Gesundheitspersonals zu erleichtern, z. B. die Anamneseerhebung, das Abtippen von Aktenvermerken, die Rechnungsstellung und die Sicherstellung, dass sie den Patienten, die behandelt werden müssen, ausreichend Zeit widmen können. Dies wird sich wiederum positiv auf die Kosten und die Kostenzuweisung für Gesundheitsorganisationen und Behörden auswirken.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: Wir begrüßen die harte Arbeit der Vordenker in diesem Bereich, auch bei diesem Rundtischgespräch. Die Ergebnisse dieser und anderer Veranstaltungen zeigen, dass Treatment.com AI mit seinem Engagement für die Unterstützung aller Akteure im Gesundheitswesen auf dem richtigen Weg ist. Wir sind bestrebt, die Arbeitsbelastung des medizinischen Fachpersonals zu verringern, die Effizienz der Kostenträger zu steigern und die Genauigkeit und Zugänglichkeit für die Patienten zu verbessern. Wir freuen uns darauf, den Markt in den nächsten Monaten über neue Produkte, Partnerschaften und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu beeinflussen und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu beseitigen. In den vergangenen sieben Jahren hat Treatment.com AI unter Mitwirkung von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit die intelligenteste, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet allen Fachleuten des Gesundheitswesens hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung und liefert eine Genauigkeit von über 92% bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (physisch und im Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Die Qualität und Transparenz der Plattform ist unübertroffen, da das GLM für jedes Symptom eine Erklärung zu jedem Schritt und jeder Wahrscheinlichkeit liefert. Treatment.com AI konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, die das GLM nutzen, um die zukünftigen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Treatment.com AI konzentriert sich darauf, KI für das Gute einzusetzen und seine GLM-Plattform zu nutzen, um gesundheitliche Chancengleichheit und Inklusion für benachteiligte Gemeinschaften zu ermöglichen.

