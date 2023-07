Trench Metals legt Ergebnisse der Sentinel-2-Satellitenuntersuchung für das Uranprojekt Higginson Lake vor

Vancouver, Kanada – 6. Juli 2023 / IRW-Press / – Trench Metals Corp. (the Company) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich, die Ergebnisse der Auswertung der Sentinel-2-Satellitenstudie im sichtbaren/nahen Infrarot- [VNIR] und im Kurzwellenbereich [SWIR] bekannt zu geben, die über dem Uranprojekt Higginson Lake im Norden von Saskatchewan absolviert wurde. Bei dieser umfassenden Studie, bei der mehrere Datensätze, einschließlich Wasserstoff-, Helium- und Methanemissionen, berücksichtigt wurden, konnten drei verschiedene Zielzonen ermittelt werden, die eine starke Korrelation mit historischen radioaktiven Ablagerungen, Proben aus dem Programm 2022 und Heliumgasemissionen aufweisen. Diese Ergebnisse werden als wertvolle Orientierung für die Explorationsarbeiten des Unternehmens dienen und tragen zur Entwicklung eines Ablagerungsmodells bei.

Aus der Satellitenstudie gingen drei bedeutende Zielzonen hervor, die jeweils mit spezifischen geologischen Einheiten verbunden sind und überzeugende Indikatoren für eine Uranmineralisierung aufweisen. Die wichtigsten Ergebnisse lauten wie folgt:

Zone 1: Diese sichelförmige Zone erstreckt sich über 5 Kilometer und ist mit einer pelitischen Einheit verbunden. Zone 1 umfasst alle anomalen Uranproben, die während des Programms 2022 entdeckt wurden, und erstreckt sich in Richtung der Schürfgräben bei Killoran Lake im Westen. Die starke Korrelation zwischen den beobachteten radioaktiven Ablagerungen, den historischen Daten und den Satellitenbildern bekräftigt das Potenzial von Zone 1 weiter.

Zone 2: Diese eiförmige Zone mit einem Durchmesser von etwa 2 Kilometern steht in Zusammenhang mit einem granitischen Intrusivkörper. Zone 2 umfasst das Vorkommen Corrigan Lake sowie mehrere bemerkenswerte hochgradige Proben. Die Satellitenuntersuchung hebt die enge Beziehung zwischen Zone 2 und einer Uranmineralisierung hervor und liefert überzeugende Hinweise, die weitere Explorationen rechtfertigen.

Zone 3: Zone 3 erstreckt sich über ein eiförmiges Gebiet mit einem Durchmesser von etwa 1 Kilometer und steht ebenfalls in Zusammenhang mit einem granitischen Intrusivkörper. Zone 3 umfasst das Vorkommen Higginson U-3c Lake, was das Vorkommen einer Uranmineralisierung innerhalb dieser spezifischen geologischen Einheit untermauert.

Die Ermittlung dieser drei unterschiedlichen Zielzonen ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Die Korrelation zwischen den Ergebnissen der Satellitenstudie, den historischen Daten, den radioaktiven Proben aus dem Programm 2022 und den Heliumgasemissionen stärkt das Vertrauen des Unternehmens in das potenzielle Vorkommen einer Mineralisierung auf dem Uranprojekt Higginson Lake.

Diese weitläufigen Trends, die anhand der Satellitenstudie identifiziert wurden, werden dem Explorationsteam 2023 als Leitfaden dienen, um seine Anstrengungen auf die Erweiterung der mineralisierten Trends innerhalb des Projektgebiets zu richten. Die aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse werden die Effizienz und Effektivität des bevorstehenden Feldprogramms verbessern, sodass das Unternehmen das Potenzial des Projekts maximieren kann.

Darüber hinaus hat die Studie entscheidende empirische Beweise geliefert, die bei der Erarbeitung eines Ablagerungsmodells für das Uranprojekt Higginson Lake ausschlaggebend sein werden. Das Verständnis der geologischen Kontrollstrukturen und der Eigenschaften der ermittelten Zielzonen ist für die zukünftigen Explorations- und Entwicklungsstrategien des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Wir sind mit den Ergebnissen der Satellitenstudie zufrieden, da sie unsere geologischen Hypothesen bestätigen und das Potenzial des Uranprojekts Higginson Lake belegen, so Simon Cheung, President des Unternehmens. Die Ermittlung dieser Zielzonen, die zusätzlich durch die Korrelation mit historischen Daten, den Ergebnissen von Probenahmen aus dem Jahr 2022 und Heliumgasemissionen untermauert werden, bietet uns eine starke Grundlage für unsere Explorationsaktivitäten. Wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse im Rahmen des bevorstehenden Feldprogramms zu nutzen und unser Verständnis des Mineralisierungspotenzials des Projekts zu erweitern.

Das Unternehmen ist nach wie vor bestrebt, verantwortungsbewusste Explorationspraktiken einzusetzen und der Umweltverantwortung bei seinen Betriebstätigkeiten Priorität einzuräumen. Das Unternehmen hält sich an strenge behördliche Standards und stellt sicher, dass alle Aktivitäten unter Berücksichtigung der Umwelt und lokalen Gemeinden erfolgen.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 und ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Uran. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. ist berechtigt, sich in der Uranregion Athabasca in Saskatchewan eine Beteiligung von 100 % an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten zu sichern. Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids, die über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar ist. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U308*, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Gorilla Lake umfasst eine Grundfläche von knapp 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan und liegt unweit der Uranlagerstätte Shea Creek. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.

(*) Bei der oben angegebenen historischen Mineralressourcenschätzung wurden Kategorien verwendet, die nicht den aktuellen Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum entsprechen, wie sie im National Instrument 43-101 beschrieben sind. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und daher behandelt das Unternehmen sie als historische Ressourcenschätzungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Mineralressourcenschätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass auf dem Projekt wirtschaftliche Lagerstätten existieren.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@trenchmetals.com, oder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.

