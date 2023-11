Tresoranbieter DiaDorn launcht weltweit ersten Onlineshop auf Berlinerisch

Das zehnjährige Jubiläum nimmt das Unternehmen DiaDorn zum Anlass und

veröffentlicht den weltweit ersten Onlineshop auf Berlinerisch

Berlin, 8. November 2023. DiaDorn, einer der führenden Anbieter von Einwurftresoren für die Gastronomie, die Hotellerie und den Einzelhandel, ist in Berlin zuhause – und fühlt sich mit dieser weltoffenen und lebensfreudigen Stadt aufs Engste verbunden. Das zehnjährige Jubiläum nimmt das Unternehmen daher zum Anlass, diese Verbundenheit auf besondere Weise zum Ausdruck zu bringen – mit dem weltweit ersten Onlineshop auf Berlinerisch ( https://www.DiaDorn.de/shop/ber ).

„Die Berliner Onlineshop ist mehr als eine Verkaufsplattform. Er ist eine kreative Anerkennung der reichen Kultur und Tradition Berlins und eine liebevolle Hommage an unsere Heimatstadt“, erläutert Fabian Werner, Inhaber von DiaDorn. „Jeder Text wurde mit einem Augenzwinkern und viel Freude verfasst, wodurch ein Besuch zu einer charmanten Entdeckungsreise durch das Herz der Berliner Sprachkultur wird. Jeder kann hier Berliner Begriffe lernen – oder wiedererlernen.“

10 Jahre DiaDorn – Rückblick und Ausblick

Der Berliner Onlineshop entstand im Rahmen eines Rebrandings und Website-Relaunches: „Dit is ma wat janz Besonderet!“ 2013 gegründet, hat sich DiaDorn zu einem führenden Anbieter von Einwurftresoren für die Gastronomie, die Hotellerie und den Einzelhandel entwickelt – mit namhaften Kunden, darunter großen Hotel- , Einzelhandels- und Gastronomieketten. Das Unternehmen ist in acht europäischen Ländern präsent und plant für das nächste Jahr, die Expansion fortzuführen – nach Dänemark, Slowenien, Ungarn, Serbien, Griechenland und in die Slowakei.

Ebenfalls fürs nächste Jahr ist die Einführung weiterer Produktlinien geplant, etwa VDS-zertifizierter Einwurftresore, Einwurftresore mit Fingerprint-Schloss sowie neuer Möbel- und Feuerschutztresore. Übrigens betrieb schon der Vater des DiaDorn-Gründers Fabian, Wolfgang Werner, ein bis heute bestehendes und stadtbekanntes Sicherheitsfachgeschäft – die traditionsreiche Berliner Familiengeschichte reicht damit zurück bis ins Jahr 1970.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DiaDorn

Herr Fabian Werner

Kantstr. 86

10627 Berlin

Deutschland

fon ..: +49(0)30 20 84 83 15

web ..: https://www.diadorn.de/shop/ber

email : f.werner@diadorn.de

Über DiaDorn

Seit Gründung 2013 in Berlin hat sich DiaDorn als verlässlicher Partner für Einwurftresore etabliert. Mit klarem Fokus auf Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel beliefert das Unternehmen heute namhafte Kunden in vielen Teilen Europas. Zum Angebot gehören darüber hinaus Opferstöcke und Kirchentresore zum direkten, rückholgesicherten Einwurf von Münzen oder Geldscheinen. Filialisten und andere Großkunden profitieren von einer Lieferung an jede einzelne Filiale ohne Zusatzkosten oder Verzögerung sowie Individualisierungsmöglichkeiten hinsichtlich Optik und Branding.



