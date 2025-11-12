Trident durchteuft bei Bohrungen in der Zone BK3 auf dem Goldprojekt Contact Lake (Saskatchewan) 15,11 g/t Au auf 51,83 m ab 256,0 m Tiefe

Vancouver, BC, 29. April 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (FWB: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für 5 (fünf) Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 auf dem Goldprojekt Contact Lake im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan niedergebracht wurden. Bohrloch CL26036 lieferte das bislang beste Bohrergebnis von Trident und enthielt hochgradige Goldwerte in einer breiten Zone mit unterschiedlich stark gescherten Wirtsgesteinen innerhalb und im Umfeld der Scherzone Bakos.

Regionale Karte des Projektstandorts von Trident:

www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Alle fünf Bohrlöcher wurden von der Eisschicht über dem Contact Lake aus niedergebracht, um die Goldmineralisierung in der Zone BK3, einem Gebiet, das sich über 200 m ostnordöstlich im Streichen der Hauptzone bei Contact Lake befindet, zu erproben. Diese jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Mineralisierungssystem bei Contact Lake konsequent breite mineralisierte Abschnitte mit gut ausgebildeten hochgradigen Kernzonen liefert. Die Goldmineralisierung bei Contact Lake dehnt sich sowohl horizontal als auch vertikal weit aus und ist weiterhin in alle Richtungen offen.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.jpg

Highlights:

– Bohrloch CL26036 durchteufte 15,11 g/t Gold (Au) auf 51,83 m ab 256,00 m

§ einschließlich 14,60 g/t Au auf 12,77 m ab 258,64 m im Hangenden

§ einschließlich 20,69 g/t Au auf 28,69 m ab 280,50 m in der Scherzone Bakos

§ einschließlich zwei einzelner Proben, die Analyseergebnisse von 256,00 g/t Au auf 0,55 m (ab 258,64 m) bzw. 1.055,00 g/t Au auf 0,50 m (ab 307,33 m) lieferten

– Bohrloch CL26032 durchteufte 5,07 g/t Au auf 21,50 m ab 359,50 m

– In allen gemeldeten Bohrlöchern wurde eine Goldmineralisierung angetroffen; die Analyseergebnisse von fünfzehn weiteren Bohrlöchern aus dem Programm bei Contact Lake stehen noch aus

– Die Winterbohraktivitäten wurden nun mit insgesamt 29 Bohrlöchern abgeschlossen; die Aufnahme weiterer bevorstehender Bohrungen ist für den Spätfrühling geplant

Die bisherigen Ergebnisse aus dem Winterprogramm bei Contact Lake belegen die Kontinuität der Mineralisierung über bedeutende Abschnitte, was die Möglichkeit zur Skalierung der Lagerstätte untermauert und ein beträchtliches verbleibendes Explorationspotenzial in Aussicht stellt, so Jon Wiesblatt, Chief Executive Officer von Trident.

Der Abschnitt in Bohrloch CL26036 lieferte ein für die Goldexploration in Kanada seltenes hochgradiges Ergebnis. Die bisherigen Ergebnisse aus Contact Lake entsprechen in puncto Beschaffenheit und Erzgehalt anderen wichtigen hochgradigen Entdeckungen in Kanada wie etwa dem Projekt Dixie in Red Lake und Eskay Creek im Golden Triangle in British Columbia. Diese Ergebnisse sind insofern besonders überzeugend, da die Mineralisierung weiterhin in alle Richtungen offen ist, was das bedeutende Wachstumspotenzial, das wir in diesem System sehen, unterstreicht. Bei den Bohrungen stoßen wir auf eine hochgradige Goldmineralisierung, die mit mehreren parallelen Scherzonen in Zusammenhang steht. Dies ist spannend, da das mögliche Zusammenlaufen dieser Zonen in der Tiefe ein unerprobtes vorrangiges Bohrziel darstellt.

Anhand des jüngsten Explorationserfolgs bei Contact Lake wird auch erstmals das weitergehende Potenzial des Goldgürtels La Ronge deutlich, einer historischen Goldbergbauregion in Kanada, die nur in begrenztem Maße Gegenstand moderner systematischer Exploration und nachhaltiger Kapitalinvestitionen war. Wir bei Trident Resources gehen bewusst und methodisch vor, da wir glauben, dass wir bei Contact Lake noch ganz am Anfang stehen. Anstatt uns auf eine selektive Beprobung zu verlassen, beproben wir routinemäßig jedes Bohrloch von oben nach unten. Damit erhalten wir in Verbindung mit anderen neuen Explorationsstrategien ein umfassenderes geologisches Verständnis, was zur genaueren Definition des wahren Umfangs und der wahren Kontinuität der Mineralisierung beitragen wird.

Das Unternehmen verfügt mit einem Kassenbestand von ca. 30 Millionen $ über die erforderlichen Barmittel für 2026 und darüber hinaus, was es uns ermöglicht, offensiv bei der Weiterentwicklung des Projekts vorzugehen. Nachdem die Ergebnisse aus 15 weiteren Bohrlöchern bei Contact Lake ausstehen, die insbesondere auf die hochgradige Zone BK3 abzielten, und ein robustes Sommer- und Herbstprogramm bevorsteht, bestehen unserer Ansicht nach beträchtliche Wachstumschancen bei der weiteren Erschließung des Potenzials dieses Systems.

Zusammenfassung der Bohrungen:

Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus den Bohrlöchern CL26029, CL26031, CL26032, CL26034 und CL26036. In Bohrloch CL26036 wurde eine hochgradige Goldmineralisierung im Hangenden und in der gesamten Scherzone Bakos, die eine Mächtigkeit von mehr als 75 m aufwies, durchteuft. Das Bohrloch zielte auf eine Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung, die im historischen Bohrloch TU90-148 ermittelt wurde, in Einfallrichtung ab und bestätigte, dass es in diesem Gebiet wahrscheinlich weitere hochgradige Erzfälle mit Kontinuität entlang des Einfallens gibt. Die endgültigen Analyseergebnisse für fünfzehn weitere Bohrlöcher stehen noch aus. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher zielten allesamt auf die Mineralisierung in der Zielzone BK3 ab, wo die Scherzone Bakos Gold in einem anastomosierenden Netz aus unterschiedlich stark gescherten Horizonten beherbergt. Im Hangenden oberhalb der Hauptscherung, in der Scherzone Bakos und darunter im schwach alterierten Liegenden lagert eine bedeutende Goldmineralisierung.

Lageplan der Bohrstandorte auf Contact Lake:

www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/Contact-Lake-Drill-Collar-Location-Map.png

Abbildung 1: Contact Lake – Querschnitte

www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/20260429-Contact-Lake-Cross-Sections.pdf

Abbildung 2: Contact Lake – Kernfoto

www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/20260429-core-images.pdf

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem Head-Gehalt von durchschnittlich 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Einschließlich der Lagerstätte Greywacke North (40 km nordöstlich von Contact Lake, über die Straße erreichbar) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und verfügen über aktuelle Mineralressourcenschätzungen (siehe Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), die keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake beinhalten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP) unter Verwendung einer 4-Säure-Aufschlussmethode analysiert. An ausgewählten mineralisierten Zonen sowie an allen Proben mit einem Goldgehalt von über 3,0 g/t werden sekundäre Siebanalysen durchgeführt, um den Nugget-Effekt der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QAQC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrungen auf Contact Lake (April 2026)

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Gramm-Meter

CL26029 227,80 249,25 21,45 1,54 33,11

CL26031 225,00 235,00 10,00 4,72 47,18

einschließlich 233,00 235,00 2,00 17,25 34,50

CL26032 239,00 243,00 4,00 3,64 14,56

und 359,50 381,00 21,50 5,07 108,90

einschließlich 359,50 369,00 9,50 10,62 100,88

einschließlich 359,50 362,00 2,50 37,82 94,55

CL26034 179,00 189,00 10,00 4,12 41,18

einschließlich 180,00 183,00 3,00 11,83 35,48

und 274,00 284,00 10,00 4,30 43,05

und 357,50 361,80 4,30 7,82 33,38

CL26036 256,00 307,80 51,83 15,11 783,08

einschließlich 258,64 259,19 0,55 256,00 140,80

einschließlich 258,64 271,41 12,77 14,60 186,50

einschließlich 258,64 262,50 3,86 46,50 179,47

einschließlich 280,50 309,19 28,69 20,69 593,56

einschließlich 307,33 307,83 0,50 1.055.00 527,50

* Bei den angegebenen Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrabschnitte; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Die Goldwerte sind längengewichtete Durchschnittswerte.

Tabelle 2: Einzelheiten zu den Bohrungen auf Contact Lake (April 2026)

Einzelheiten der Bohrungen im Rahmen des Winterprogramms 2026

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Tiefe (m) Höhe (m) Zone

CL26029 508095 6141351 336 -65 335 391 BK3

CL26031 508099 6141387 338 -65 266 391 BK3

CL26032 508194 6141226 338 -65 394 391 BK3

CL26034 508154 6141191 338 -65 425 391 BK3

CL26036 508131 6141131 335 -66 452 391 BK3

* UTM Zone 13 NAD 83

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb und die Erschließung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake offensiv voran, die bedeutende Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Mehr erfahren über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

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