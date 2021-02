Trillion Energy führt erfolgreiche Aufwältigungsarbeiten an Ölbohrungen durch

Das Ölfeld Cendere ist auf dem Weg zu höheren Einnahmen und gesteigerter Produktion im Jahr 2021

25. Februar 2021 – Vancouver, British Columbia und Ankara, Türkei – Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) gibt zwei erfolgreiche Aufwältigungen im Ölfeld Cendere bekannt, die zu signifikanten Produktionssteigerungen führen. Zusammen mit den höheren Ölpreisen sind die Öleinnahmen auf dem richtigen Weg, um gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigen. Das Ölfeld Cendere ist ein stabiles, langfristiges Ölfeld mit geringer Erschöpfungsrate.

An Bohrung Cendere 13 wurde eine Aufwältigung durchgeführt, was zu einem Anstieg der täglichen Bruttoproduktion von 245 Barrel Öl pro Tag (bopd) auf 714 bopd (100%ige Beteiligung/Working Interest/WI) führte. Dies entspricht einer Steigerung um 469 bopd. Zum 1. Februar 2021 betrug die Produktion 654 bopd. Die Opex-Kosten der Bohrung nahmen ab, da die Wasserförderung um fast 200.000 Barrel zurückging und sich der Verwässerungsgrad von 97 % auf 8 % reduzierte. Die Aufwältigung der Bohrung Cendere 23 wurde am 21. Februar 2021 abgeschlossen, was zu einer Steigerung der Produktion von 70 bopd auf 100 bopd (100 % WI) führte. Dies entspricht einer Steigerung um 30 bopd. Die Netto-WI für Trillion entspricht einem Anstieg auf ca. 41 bopd und für Februar 2021 wird eine Produktion von 157 bopd erwartet.

Das Unternehmen verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg des Ölpreises auf über 63 USD/Barrel gegenüber einem Tiefststand von 17 USD im April 2020. In der Vergangenheit beliefen sich die Einnahmen für Trillion aus dem Ölfeld Cendere im Geschäftsjahr 2019 auf 2,9 Mio. USD, netto, bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 62,43 USD, aber für das Geschäftsjahr 2020 sanken die Einnahmen aufgrund des Ölpreiscrashs Anfang 2020 auf 1,7 Millionen USD. Das Unternehmen ist jetzt auf dem besten Weg, die Öleinnahmen im Jahr 2019 für das Cendere-Feld aufgrund der oben genannten kombinierten Produktions- und Preiserhöhungen zu übertreffen.

Die Ölfelder Cendere haben bis dato 20.851.770 Barrel produziert und die aktuelle Produktion beträgt 1.204 Barrel (100 % WI) aus 14 Bohrungen. Auf Cendere wurde aus insgesamt 23 Bohrungen gefördert. Die beste Bohrung hat bis Ende 2020 4.120.044 Barrel Öl gefördert, und 8 der 23 Bohrungen haben jeweils über 2 Millionen Barrel Öl gefördert. Das Feld hat die prognostizierten Werte aufgrund einer langsameren als erwarteten Erschöpfungsrate übertroffen. Am 31. Dezember 2017 betrugen die verbleibenden 3P-Ölreserven netto für das Unternehmen 304.600* Barrel Öl und zwischen dem 31. Dezember 2017 und dem 31. Dezember 2020 wurden 37,1 % (136.000 Barrel Öl) der zum vom 31. Dezember 2017 vorhandenen Reserven gefördert. Die 3P-Nettoölreserven des Unternehmens betrugen zum 31. Dezember 2020 immer noch 288.400* Barrel Öl. Folglich haben die Reserven des Unternehmens seit dem 31. Dezember 2017 nur um 4 % abgenommen.

Aufgrund der Leistung und des Anstiegs des Ölpreises erwartet das Unternehmen, dass sich der Umsatz über viele Jahre fortsetzen wird.

*Alle Reservenzahlen stammen aus Jahresreservenberichten von Drittunternehmen.

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 Prozent am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere, eine 100-%-Beteiligung an einem 42.833 Hektar großen Ölexplorationsblock, der die nördliche Erweiterung des produktiven Beckens Iraq/Zagros umfasst, sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trillionenergy.com oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@trillionenergy.com

Der NI 51-101-konforme Bericht des Unternehmens sowie andere Berichte in Bezug auf seine Reserven zum 31. Dezember 2019 wurden auf www.edgar.com, www.sedar.com, www.thecse.com sowie auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen zu dieser Pressemitteilung und den Reserven des Unternehmens

Die Genauigkeit jeder Ressourcenschätzung hängt von der Qualität und Quantität der verfügbaren Daten sowie von der technischen Interpretation und Beurteilung ab. Obwohl die hier vorgestellten Ressourcenschätzungen als vernünftig angesehen werden, sollten die Schätzungen unter der Voraussetzung akzeptiert werden, dass die Leistung der Reservoirs nach dem Datum der Schätzung eine Revision nach oben oder unten rechtfertigen kann.

Die in diesem Bericht vorgestellten Einnahmeprognosen basieren zum Teil auf Prognosen von Marktpreisen, Wechselkursen, Inflation, Marktnachfrage und Regierungspolitik, die vielen Unsicherheiten unterliegen und sich in Zukunft erheblich von den hier verwendeten Prognosen unterscheiden können. Die in diesem Bericht dokumentierten Gegenwartswerte der Einnahmen entsprechen nicht notwendigerweise dem fairen Marktwert der hier bewerteten Ressourcen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens sowie auf den Einschätzungen des Managements und bestimmten Annahmen des Managements basieren. Wörter wie rechnet mit, erwartet, beabsichtigt, plant, glaubt, anstrebt, schätzt, kann, sollte, wird und Variationen dieser Wörter dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Solche Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und sind Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Prospektnotierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange; die potenziellen Auswirkungen auf den Markt für seine Wertpapiere; Expansions- und Geschäftsstrategien; erwartete Wachstumschancen und den Umfang der zur Erreichung des Vorgenannten erforderlichen Kapitalbeschaffung. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene regulatorische Herausforderungen in Bezug auf Wertpapiere; COVID-19; Schwankungen der Öl- und Gaspreise; betriebliche und geologische Risiken; die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel für die Erschließung aufzubringen; das Ergebnis von kommerziellen Verhandlungen; Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen; dass die Kosten für die Förderung von Gas und Öl zu hoch sind, sodass dies nicht mehr wirtschaftlich und rentabel ist; sowie andere Faktoren, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K und der nachfolgenden Berichte auf den Formblättern 10-Q und 8-K. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven können Sie den Formblättern F-1, -2, -3 gemäß 51-101 entnehmen, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Sie können auch direkt bei uns eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2019 anfordern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

