Trillion Energy stößt in Bohrung Bayhanli 2 im Gasfeld SASB auf Gasreservoir auf 43 Meter

Bohrung Bayhanli 2 wurde erfolgreich bis in die vorgesehene Gesamttiefe abgeteuft und es wurde Gasreservoir (Gas Pay) auf 43 Meter ermittelt.

17. Mai 2022 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die ersten Gasfunde in der Bohrung Bayhanli 2 – der fünften Bohrung, die im Rahmen unseres mehrere Löcher umfassenden Programms im Gasfeld SASB am Schwarzen Meer in der Türkei niedergebracht wird – bekannt zu geben. Am 13. Mai 2023 erreichte die Bohrung Bayhanli 2 eine gemessene Gesamttiefe (TMD) von 3.425 Meter und eine wahre vertikale Tiefe (TVD) von 1.231 Meter; in diesem Bereich wurde eine große Gasansammlung (Gas Pay) entdeckt.

Eine erste petrophysikalische Analyse hat ergeben, dass sich in 6 Sandeinheiten des Akcakoca Member insgesamt rund 43 Meter ertragreiche Gasansammlungen befinden. Die größten Reservoirs befinden sich im E Sand (14 Meter) und im AA Sand (13 Meter). Die 7-Zoll-Verrohrung zur Förderung von Gas wird nun in das Bohrloch eingebracht und einzementiert. Aktuell werden die ersten Perforationsintervalle ausgewählt, um die Bohrung in Produktion zu bringen. Die Fertigstellung und Durchflussprüfung erfolgt, sobald die Perforation im Bohrloch erfolgt ist. Die Ergebnisse werden nächste Woche bekannt gegeben.

Bayhanli 2 wird voraussichtlich ab Ende Mai 2023 Erträge generieren. Nach Fertigstellung der Bohrung Bayhanli 2 wird der Bohrer zum Akkaya Tripod verlegt, um mit der Bohrung Alapli 2 zu beginnen.

Arthur Halleran, der CEO von Trillion, meint dazu:

Mit der Bohrung Bayhanli 2 verfügt Trillion Energy im Gasfeld SASB nunmehr über 5 Bohrlöcher und führt 5 Aktivitäten durch. Wir prüfen derzeit, wie wir im Zuge der Inbetriebnahme weiterer Förderbohrungen die Gasproduktion aus den einzelnen Bohrlöchern maximieren können. Unser Ansatz besteht darin, eine technische Planungsfirma zu beauftragen, die auf Gasfelder mit mehreren Bohrungen und unterschiedlichem Förderdruck spezialisiert ist.

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Büro: 1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

