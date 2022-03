Trillium Gold engagiert Marktliquiditätsdienstleister

VANCOUVER, BC, 21. März 2022 – Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX:TGLDF) (FRA:0702) („Trillium Gold“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc /) freut sich, bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“) beauftragt hat, für das Unternehmen Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien der TSX Venture Exchange („TSXV“) und anderen geltenden Gesetzen zu erbringen.

Red Cloud, ein in Toronto ansässiger registrierter Investment Dealer, der sich auf die Bereitstellung umfassender Kapitalmarktdienstleistungen konzentriert, wird die Aktien von Trillium Gold an der TSXV handeln, um einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien von Trillium Gold zu verbessern.

Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen Red Cloud 5.000 $ pro Monat, die vierteljährlich im Voraus zu zahlen sind. Die Vereinbarung bleibt so lange in Kraft, bis sie von einer der beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Das Unternehmen und Red Cloud stehen in einer Geschäftsbeziehung zueinander, aber Red Cloud und/oder seine Kunden können direkt oder indirekt an den Wertpapieren von Trillium Gold beteiligt sein. Die Vereinbarung zwischen Red Cloud und dem Unternehmen enthält keine Leistungsfaktoren, und Red Cloud erhält vom Unternehmen keine Aktien oder Optionen als Entschädigung für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Die Vereinbarung dient in erster Linie dazu, die Marktstabilität und Liquidität der Stammaktien des Unternehmens aufrechtzuerhalten und ist keine formelle Market-Making-Vereinbarung.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Vorsitzender, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Donna Yoshimatsu

VP Corporate Development and Investor Relations

dyoshimatsu@trilliumgold.com

(416) 722-2456

oder info@trilliumgold.com.

Trillium Gold Mines Inc.

+1 604 688 9588

+1 778 329 9361

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios beschäftigt. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte aussichtsreiche Grundstückspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Jüngste Beispiele dafür sind der Erwerb des Grundstücks Willis südwestlich des Newman-Todd-Komplexes und eine endgültige Vereinbarung, die dem Unternehmen die Kontrolle über einen bedeutenden Teil des Confederation Lake Greenstone Belt mit einer Länge von mehr als 100 km verleiht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die auf deren Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen durch den Ausbruch des Covid-19-Coronavirus, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren und Industrieunfällen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

Kanada

email : info@confederationmineralsltd.com

Pressekontakt:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

email : info@confederationmineralsltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Radware: Übernahme von SecurityDAM Rover Metals: Neue Bohrkampagne zielt auf hochgradigste Goldzonen ab