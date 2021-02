Trillium Gold gibt Ernennung eines Senior Financial Advisors bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 8. Februar 2021 – Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM) („Trillium“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) freut sich, die Ernennung von Herrn Rohan Hazelton zum Senior Financial Advisor bekannt zu geben.

Herr Hazelton ist ein Chartered Professional Accountant (CPA, CA) mit mehr als 25 Jahren internationaler Finanzerfahrung, davon 20 Jahre in der Bergbauindustrie. Als einer der ersten Mitarbeiter von Wheaton River/Goldcorp ab 2002 übernahm er bis 2015 schrittweise leitende Funktionen im Unternehmen, unter anderem als Vice President of Finance und CFO der mexikanischen Betriebe, bis hin zum Vice President of Strategy, wo er die mittel- und langfristige strategische Planung mit dem Senior Leadership Team, Umstrukturierungen und Finanzanalysen für mehr als zwanzig M&A-Transaktionen im Gesamtwert von über 20 Milliarden Dollar leitete. Er ist Absolvent der Harvard University in angewandter Mathematik und Wirtschaft und ist in der Gemeinde als Schatzmeister des Harvard Club of Toronto und als Mitbegründer und Direktor der Young Mining Professionals aktiv.

Russell Starr, CEO von Trillium Gold, sagte: „Im Namen des Boards freue ich mich sehr, Rohan im Team willkommen zu heißen. Aufgrund seiner vielseitigen Erfahrung im operativen und finanziellen Management eines führenden Goldunternehmens wird er eine unschätzbare Bereicherung für unser Team sein, während wir den Wert unserer dominanten Position im Red Lake District steigern.“

Das Board of Directors des Unternehmens hat die Gewährung von 50.000 Incentive-Aktienoptionen an Herrn Hazelton zu einem Ausübungspreis zum Geschäftsschluss am Tag der Gewährung genehmigt. Die Aktienoptionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren gemäß den Bedingungen des Incentive Stock Option Plans des Unternehmens ausgeübt werden und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, Vice President, Corporate Development & Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com +1416722-2456, oder info@trilliumgold.com und +1604-688-9588

Besuchen Sie unsere Website unter: www.trilliumgold.com

Im Namen des Vorstandes,

Trillium Gold Mines Inc.

„Russell Starr“

Russell Starr

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Beteiligungen in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

Kanada

email : info@confederationmineralsltd.com

Pressekontakt:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

email : info@confederationmineralsltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt Jobs suchen und sich bewerben! Adventus und Salazar geben Bohrergebnisse auf der Lagerstätte El Domo bekannt, die mit 13,61% Kupferäquivalent über 16,96 Meter hervorstechen