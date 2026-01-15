Trinity One Metals schließt Übernahme der historischen hochgradigen Silbermine „Silver-1“ im Süden Ecuadors ab

Vancouver, British Columbia – (4. Februar 2026) / IRW-Press / Trinity One Metals Ltd. (TSXV: TOM) (OTC Pink: ARJNF) (FWB: 5D5) (das Unternehmen oder Trinity One) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Übernahme (die Transaktion) von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 1560287 B.C. Ltd. (das Zielunternehmen) abgeschlossen hat. Das Zielunternehmen ist zu 100 % im Besitz von Ecuador Gold S.A. (EGE), dem eingetragenen Eigentümer des Projekts San Bartolomé, das die Konzession Silver-1 umfasst (das Projekt oder die Mine Silver-1).

Die Mine Silver-1 ist ein hochgradiges, vormals produzierendes Silbersystem mit mehreren klaren Ansatzpunkten zu einer modernen Verifizierung und Erweiterung. Trinity One hat die vollständige Kontrolle über das Unternehmen erhalten, das die Konzession der Mine Silver-1 sowie die damit in Zusammenhang stehenden historischen Projektdaten, Genehmigungsinformationen und Unterlagen besitzt.

Die Transaktion wurde am 4. Februar 2026 (der Abschluss) nach Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) abgeschlossen.

Stellungnahmen des Managements

Die Übernahme der Mine Silver-1 ist ein bedeutender Meilenstein für Trinity One, denn das Unternehmen erhält damit sämtliche Eigentumsanteile an einer hochgradigen, ehemaligen Silbermine, die beträchtliches geologisches Potenzial aufweist, so Thomas Wood, Chief Executive Officer von Trinity One.

Angesichts der vollständigen Kontrolle über die Konzession und des Zugangs zu umfassenden historischen technischen Aufzeichnungen und Genehmigungen ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die vorherigen Arbeiten auf effiziente Weise zu bestätigen und Silver-1 in Richtung einer modernen, konformen Ressourcenschätzung auszubauen.

Die Mine Silver-1 positioniert Trinity als eines der Unternehmen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung an der TSXV, das über eine vormals produzierende Silbermine verfügt. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt rasch und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln, beginnend mit der Durchführung eines gezielten Bestätigungsprogramms.

Zusammenfassung der Transaktion

Gemäß der Transaktion bestand die Gesamtgegenleistung aus Folgendem: (i) 540.000 US$ in bar (die Barzahlung) und (ii) 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien). Die Barzahlung ist wie folgt zu leisten, wobei alle Fristen mit dem Abschluss beginnen: 90.000 US$ wurden beim Abschluss gezahlt; 50.000 US$ werden sechs Monate nach dem Abschluss fällig; 200.000 US$ werden 13 Monate nach dem Abschluss fällig; und 200.000 US$ werden 18 Monate nach dem Abschluss fällig.

Die begebenen Vergütungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht sowie zusätzlichen freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkungen, sodass ein Drittel der Vergütungsaktien erst zwölf Monate nach dem Abschlussdatum übertragen oder weiterverkauft werden darf, ein Drittel erst 24 Monate nach dem Abschlussdatum übertragen oder weiterverkauft werden darf und ein Drittel erst 36 Monate nach dem Abschlussdatum übertragen oder weiterverkauft werden darf.

Die Transaktion erfolgte nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. In Zusammenhang mit der Transaktion waren keine Vermittlungsprovisionen zu entrichten. Das Unternehmen übernahm zum Abschluss die bekannten Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des Zielunternehmens, einschließlich einer Restzahlungsverpflichtung in Höhe von 43.500 US$. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen strukturierten Prozess voranzutreiben, um EGE und die Konzession der Mine Silver-1 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, einschließlich der Erfüllung ausstehender staatlicher, administrativer und konzessionsbezogener Verpflichtungen, sobald diese Verbindlichkeiten entstehen und quantifiziert werden, vorbehaltlich einer laufenden rechtlichen und behördlichen Prüfung.

Über die Mine Silver-1

Die Konzession der Mine Silver-1 umfasst etwa 3.108 ha und befindet sich in der Provinz Azuay im Süden von Ecuador, etwa 20 km südöstlich der Stadt Cuenca. Das Projektgebiet liegt auf einer Höhe von etwa 2.800 bis 3.300 m über dem Meeresspiegel und ist von Cuenca aus über eine Straße erreichbar, wodurch eine etablierte regionale Infrastruktur und Anbindung gewährleistet ist.

Die Mineralisierung bei Silver-1 besteht aus zahlreichen subparallel, nahezu vertikal verlaufenden Sulfiderzgängen, die in länglichen, stufenartigen Zonen angeordnet sind, die in Richtung Ostnordosten verlaufen. Die Lagerstätte wird als epizonales Silber-Blei-Zink-Erzgangsystem klassifiziert und ist Teil des größeren Silbergürtels Cañar-Azuay im Süden von Ecuador, einem metallogenen Gürtel, der Gegenstand mehrerer regionaler geologischer Studien und dokumentierter Mineralvorkommen war.

Die Mine Silver-1 wurde ursprünglich im Jahr 1966 nach einer regionalen geochemischen Untersuchung durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen entdeckt. Im Rahmen dieser frühen Arbeiten wurden anomale Silber- und Basismetallstrukturen identifiziert, was eine Reihe von Folgeexplorationsprogrammen zur Abgrenzung von Ausdehnung und Charakter der Mineralisierung in diesem Gebiet nach sich zog.

Die zwischen 1969 und 1972 durchgeführten Folgeexplorationen umfassten geophysikalische Untersuchungen, detaillierte geochemische Bodenuntersuchungen, Schürfgrabungen sowie acht Diamantbohrlöcher. Im Rahmen dieser Programme konnte die Mineralisierung in zwei Hauptsektoren erfolgreich identifiziert werden: dem Sektor Shunaste unmittelbar nördlich der Stadt San Bartolomé und dem Sektor Ocashuaico weiter nordwestlich. Beide Sektoren befinden sich zur Gänze innerhalb der Grenzen der Konzession der Mine Silver-1 und stellen den Schwerpunkt der historischen Explorations- und Erschließungsaktivitäten dar.

Zwischen 1976 und 1978 führte die Rotary Foundation der Vereinten Nationen modernere Untersuchungen in beiden Sektoren durch. Dieses Arbeitsprogramm umfasste zusätzliche Schürfgrabungen, Bohrungen und die Aushebung von Explorationsgruben, wodurch die Kontinuität und strukturelle Kontrolle der mineralisierten Erzgangsysteme weiter bestätigt und die Weiterentwicklung des Projekts in Richtung einer Produktion im Kleinmaßstab unterstützt wurde.

Zwischen 1989 und 1994 führte ein Joint Venture zwischen Nissho Iwai aus Japan und Ag-Armeno Mines & Minerals Inc. aus Kanada weitere Explorations- und Kleinbergbauaktivitäten bei der Silver-1-Mine durch. Während dieses Zeitraums wurden Bergbauarbeiten an zwei primären Erzgangstrukturen durchgeführt, die von drei Hauptsohlen aus über Stollen zugänglich waren, wobei standardmäßige Untertagebaumethoden angewandt wurden. In dieser Betriebsphase wurden etwa 3.570 m an Untertageerschließungen durchgeführt. Während dieser Zeit war Berichten zufolge eine Mühle mit einer Kapazität von 100 t pro Tag in Betrieb. Der durchschnittliche Silberpreis lag in diesem Zeitraum bei etwa 4 bis 5 $/oz. Am Standort wurde ein historisches Tailingsbecken (Absetzteich) identifiziert, der einer weiteren wirtschaftlichen Bewertung durch das Unternehmen unterzogen wird. Das Unternehmen hat die historische Infrastruktur des Standorts noch nicht überprüft.

In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1993 über die Mine wurde berichtet, dass der Abbau einer etwa 500 m mal 100 m großen mineralisierten Zone mit einer vertikalen Ausdehnung von etwa 90 m erfolgte, die über vier Fördersohlen zugänglich war, wobei eine fünfte Sohle zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung war. In dieser Veröffentlichung wurden auch Schätzungen hinsichtlich Tonnage und Gehalt angegeben. Da jedoch der zugrunde liegende Primärquellenbericht zurzeit nicht verfügbar ist und wesentliche Schätzmethoden, Parameter und Annahmen nicht offengelegt werden, behandelt das Unternehmen diese Zahlen nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve. Dementsprechend behandelt das Unternehmen die Tonnage und den Gehalt ausschließlich als Explorationsziel, ausgedrückt als Bereiche und abgeleitet aus der Sekundärquelle, mit einer potenziellen Menge von etwa 200.000 bis 700.000 t mit einem Gehalt zwischen 15 und 25 oz/t Silber – mit damit einhergehenden Zinkgehalten von 2,2 % bis 3,6 % und Bleigehalten von 0,9 % bis 1,4 %. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur. Trinity One hat bis dato keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource beschrieben wird.

Veröffentlichte Literatur weist darauf hin, dass die Mineralisierung bei der Mine Silver-1 sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts über die Grenzen der historischen Untertageanlagen hinaus weiterhin offen ist (Mulshaw und Puig, 1994; Mulshaw et al., 1997).

Quellennachweis

– Puig, C.A. (1993) Ecuador, Mining Annual Review 1993 (Mining Journal Ltd., London, United Kingdom), S. 128

– Jemielita, R.A. and Bolaños, J. (1993). San Bartolomé. In: Ore Deposits of Ecuador, Mining Journal Ltd., London, United Kingdom, S. 35

– Mulshaw, S.C. and Puig, C.A. (1994). Silver mineralisation at San Bartolomé, Azuay, Ecuador. In: Mining Latin America, Institution of Mining and Metallurgy, Chapman and Hall, S. 165-180.

– Mulshaw, S.C., Puig, C., Spiro, B., and Buchanan, D.L. (1997). Genesis of Epizonal Ag Vein Mineralization at San Bartolomé in Central Ecuador: Textural Evidence, Fluid Inclusions, and Stable Isotope Geochemistry. Economic Geology, Vol. 92, S. 210-227.

– United Nations Development Programme (1972). The San Bartolomé Silver prospect (operation #5, Azuay Province). Technical Report No. 17: Survey of metallic and non-metallic minerals (Phase III), Republic of Ecuador.

Vorsichtshinweis bezüglich des Explorationsziels 1993

In diesem Vorsichtshinweis bezieht sich der Begriff historische Schätzung auf historische Angaben zu Tonnage und Gehalt, die in Puig (1993) zusammengefasst sind, einer sekundären Quelle, und die vom Unternehmen ausschließlich als Explorationsziel offengelegt werden. Die historische Schätzung wird als relevant angesehen, da sie sich auf historische Berichte über den Abbau und die Reserven des Projekts bezieht. Ihre Zuverlässigkeit ist jedoch ungewiss, da die Quelle keine Angaben zu den wichtigsten Schätzungsparametern und Annahmen enthält, die nach den aktuellen Standards erforderlich sind, darunter die Schätzungsmethodik, Datenüberprüfungsverfahren, Probenahme und analytische Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, Dichte, Cutoff-Gehalt, Verdünnung und Abbauausbeute, metallurgische Ausbeuten sowie die wirtschaftlichen Annahmen und modifizierenden Faktoren, die zur Untermauerung einer Mineralreservenerklärung erforderlich sind.

Die historische Schätzung stammt aus der Zeit vor NI 43-101 und den aktuellen CIM-Definitionsstandards. Die in der historischen Schätzung verwendeten Begriffe nachgewiesen und wahrscheinlich sind Begriffe, die historisch für Mineralreserven verwendet wurden und ähnliche Bezeichnungen wie die CIM-Kategorien nachgewiesene Mineralreserven und wahrscheinliche Mineralreserven haben. Die historische Terminologie wurde jedoch nicht mit dem Umfang an unterstützenden technischen/wirtschaftlichen Studien und der Offenlegung von modifizierenden Faktoren berichtet, die gemäß den aktuellen CIM-Definitionsstandards zur Unterstützung der CIM-Mineralreserveklassifizierungen erforderlich sind. Die historische Schätzung kann daher nicht sinnvoll mit den aktuellen CIM-Definitionsstandards abgeglichen oder als aktuelle Mineralreserve ausgewiesen werden, da die erforderlichen technischen und wirtschaftlichen Analysen und Angaben zu modifizierenden Faktoren fehlen.

Der Mengenbereich von 0,20 bis 0,70 Mio. Tonnen ergibt sich aus den in Puig (1993) gemeldeten Tonnagen abgeleitet, indem 55.000 t + 150.000 t (205.000 t, gerundet) für das untere Ende und die zusätzliche Tonnagenschätzung Shunaste (205.000 t + 500.000 t = 705.000 t, gerundet) für das obere Ende kombiniert wurden. Die Gehaltsbereiche wurden durch Anwendung eines indikativen ±25 % Faktors auf den einzigen Satz von Gehalten aus Puig (1993) abgeleitet, da die zugrunde liegenden Primärquellenberichte nicht verfügbar sind und Shunaste nur als ähnlicher Gehalt ohne separate Gehaltsangabe beschrieben wird.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen keine neueren veröffentlichten aktuellen NI 43-101-konformen Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen für das Projekt identifiziert; jedoch fasst ein öffentlicher technischer Bericht von Ing. Jaime Aldaz Santana vom 25. Oktober 2007 historische Betriebsinformationen (einschließlich historischer Konzentratgehalte und Ausbeuten) und andere historische technische Informationen zusammen.

Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen, und Trinity One behandelt die historische Schätzung nicht als aktuell. Um die historische Schätzung zu überprüfen und zu aktualisieren, müsste das Unternehmen die zugrunde liegenden historischen Daten (einschließlich Analysen, QA/QC, Vermessungen und Dokumentation) einholen und validieren, die Dichte und geologischen Interpretationen bestätigen und ausreichende moderne Bohr-/Probenahme- und Analysearbeiten unter Einhaltung geeigneter QA/QC- und Chain-of-Custody-Verfahren durchführen, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Enkhtuvshin Khishigsuren, P.Eng., einem unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trinity One Metals Ltd.

Trinity One Metals Ltd. (TSXV: TOM) ist ein Edel- und Basismetall-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Portfolios an wachstumsstarken Projekten mit Schwerpunktlegung auf einige der weltweit gefragtesten Metalle gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Assets mit starken geologischen Fundamentaldaten, klaren Katalysatoren und der Fähigkeit, durch disziplinierte moderne Explorationen Entdeckungen und Wachstum zu erzielen, zu erwerben und weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens im Einklang mit seinem Incentive-Aktienoptionsplan (der Plan) insgesamt 2.800.000 Incentive-Aktienoptionen (die Aktienoptionen) gewährt hat. Jede Aktienoption kann innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Gewährungsdatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,30 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Aktienoptionen werden sofort unverfallbar und unterliegen den Bedingungen des Plans und den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, erwartet oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen in Bezug auf: den Zeitpunkt und die Zahlung der zurückgestellten Barzahlung; die Fähigkeit des Unternehmens, die Verbindlichkeiten und Verpflichtungen zu übernehmen und zu begleichen; den beabsichtigten Prozess des Unternehmens, EGE und die Konzession für die Mine Silver-1 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen; die Verifizierung der historischen Arbeiten und den Ausbau des Projekts in Richtung einer modernen Ressourcenschätzung durch das Unternehmen sowie die voraussichtlichen Pläne des Unternehmens für die Zusammenstellung, Überprüfung und Bestätigung von Arbeitsprogrammen in Bezug auf das Projekt.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören die Fähigkeit, die zurückgestellten Barzahlungen bei Fälligkeit zu leisten; die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit historischer Aufzeichnungen; die Möglichkeit zur Überprüfung historischer Informationen; die Ergebnisse künftiger Explorations- und Bestätigungsprogramme (die nicht garantiert werden können); die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften; Änderungen der Gesetze oder Genehmigungsanforderungen; die Fähigkeit, die Konzession in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen; sowie andere Faktoren, die sich auf künftige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt auswirken können.

Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Wood

Chief Executive Officer

Trinity One Metals Ltd.

twood@qcap.com.au

