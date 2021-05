Trödeln muss man lernen – Unterhaltungsliteratur für Frauen

Birgit Regina Albrecht verwebt in „Trödeln muss man lernen“ Erlebtes mit märchenhaftem, Tabu und Klischee mit gesellschaftskritischem Auge.

Was macht eine Frau, wenn der Vater eigentlich immer nur Söhne wollte, um den Stammbaum fortzusetzen und den Familiennamen in die Zukunft zu tragen? Und was, wenn sie darüber hinaus das Tanzen liebt, eine Tanzausbildung beginnt und der eigene Vater denkt, dass alle Tänzerinnen in Wirklichkeit leichte Mädchen sind? Diese Fragen werden in der ersten Kurzgeschichte in diesem neuen Buch beantwortet. In einer weiteren Geschichte geht es um ein Mädchen, das sehr gerne zur Schule geht und eine innige Verbundenheit mit den Lehrern und Lehrerinnen fühlt. Die Zeit in der Schule ist für sie besser als die Ferienzeit und deswegen macht sie eine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft.

Wer kurze Geschichten aus dem Leben liebt, der wird die Sammlung „Trödeln muss man lernen“ von Birgit Regina Albrecht durchaus genießen. Die Autorin wurde 1961 in Hamburg geboren. Sie lebte und arbeitete in verschiedenen europäischen Ländern. Tanz, Musik, Kunst und Literatur war immer der Leitfaden und ihre Inspiration für neue Projekte. Dieses Buch umfasst rund 70 Seiten voller kurzer Geschichten, die man leicht in den kurzen Pausen zwischendurch lesen kann.

„Trödeln muss man lernen“ von Birgit Regina Albrecht ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26714-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

