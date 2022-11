Troilus informiert über den Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs von Vermögenswerten an Sayona Mining Ltd. für 40 Mio. CAD, die Durchführung einer Privatplatzierung im Wert von 4,8 Mio. CAD sowie ein Webinar am 22. November um 11.00 Uhr EST

17. November 2022, Montreal, Québec – Troilus Gold Corp. (Troilus oder das Unternehmen – TSX: TLG; OTCQX: CHXMF) gibt heute bekannt, dass der zuvor angekündigte Verkauf von 1.824 Claims an eine Tochtergesellschaft von Sayona Mining Limited (Sayona) nunmehr abgeschlossen wurde. Der Kaufpreis wurde in Form von 184.331.797 Millionen Sayona-Stammaktien erstattet, die zum Preis von 0,217 CAD pro Aktie ausgegeben wurden und einem Gesamtwert von 40 Mio. CAD entsprechen. Darüber hinaus wurde Troilus eine NSR-Gebühr (Net Smelter Returns Royalty) von 2 % auf alle Rohstoffprodukte aus den übertragenen Claims gewährt. Troilus hat insgesamt 9.883.163 Troilus-Stammaktien zum Preis von je 0,49 CAD pro Aktie auf Sayona übertragen und daraus einen Gesamtbruttoerlös von 4.842.749,87 CAD generiert (die Privatplatzierung). In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden der Firma Sayona bestimmte Beteiligungsrechte eingeräumt, um ihre Kapitalbeteiligung aufrechtzuerhalten, solange die Beteiligung mindestens 5 % ausmacht.

Troilus hält ein Live-Webinar zur Besprechung der Transaktion ab

Troilus wird am Dienstag, den 22. November um 11:00 Uhr EST bzw. 8:00 Uhr PST ein Live-Webinar abhalten. Justin Reid, CEO von Troilus, wird über die Transaktion mit Sayona sowie weitere aktuelle Neuigkeiten berichten. Im Anschluss an die Diskussion werden allfällige Fragen beantwortet. Ihre Fragen können Sie während des Webinars stellen oder im Voraus per E-Mail unter info@troilusgold.com einsenden. Das Webinar wird aufgezeichnet und auf der Webseite von Troilus veröffentlicht.

Datum: Dienstag, 22. November 2022

Uhrzeit: 11:00 Uhr EST / 8:00 Uhr PST

Link zur Teilnahme am Webinar: us06web.zoom.us/j/83225295405

Einwahl (für eine bessere Qualität der Verbindung bitte eine Nummer wählen, die Ihrem aktuellen Standort entspricht):

Kanada: +1 204 272 7920, +1 438 809 7799, +1 587 328 1099, +1 647 374 4685, +1 647 558 0588, +1 778 907 2071, +1 780 666 0144

Vereinigte Staaten: +1 720 707 2699, +1 253 205 0468, +1 253 215 8782, +1 301 715 8592, +1 305 224 1968, +1 309 205 3325, +1 312 626 6799, +1 346 248 7799, +1 360 209 5623, +1 386 347 5053, +1 507 473 4847, +1 564 217 2000, +1 646 558 8656, +1 646 931 3860, +1 669 444 9171, +1 689 278 1000, +1 719 359 4580

Webinar-ID: 832 2529 5405

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Die Claims von Troilus erstrecken sich über 435 km² im erstklassigen Bergbaugebiet von Quebec, Kanada, innerhalb des Grünsteingürtels Frotêt-Evans. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Justin Reid

Chief Executive Officer, Troilus Gold Corp.

+1 (647) 276-0050 x 1305

justin.reid@troilusgold.com

Caroline Arsenault

VP Corporate Communications

+1 (647) 407-7123

info@troilusgold.com

Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile des Verkaufs und der Privatplatzierung für die beteiligten Parteien und ihre Aktionäre, die zukünftigen Betriebsergebnisse, die Leistung und die Erfolge der an der Transaktion beteiligten Parteien, das Wachstumspotenzial von Troilus und die Fähigkeit von Troilus zur Fortsetzung der technischen und sonstigen Aktivitäten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet bzw. erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, „beabsichtigt“, „setzt fort, nimmt an bzw. nimmt nicht an oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden könnte, können, würden, werden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Tatsachen, die, wenn sie nicht zutreffen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Troilus in Zukunft tätig sein wird. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursvolatilität und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ungewissheiten in Bezug auf die Erlangung aller behördlichen Genehmigungen; Risiken, dass die Vorteile der Transaktionen nicht realisiert werden; dass es keine Gewissheit gibt, dass das Explorationsprogramm zu einer Erweiterung der Mineralressourcen führt; Risiken und Unsicherheiten, die Mineralressourcenschätzungen inhärent sind; die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Aktivitäten des Unternehmens (einschließlich und ohne Einschränkung auf seine Mitarbeiter und Lieferanten) und die Wirtschaft im Allgemeinen; die Auswirkungen der Erholung nach der COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Gold und andere Metalle; Erhalt notwendiger Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe; Umwelt- und andere Risiken der Bergbaubranche, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten technischen Bericht und in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Troilus versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Troilus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

