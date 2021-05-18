  • Trotz heftiger Verluste: Gold 2026 bei 5.000 USD – Silber steigt auf 60 USD

    In ihrem aktuellen Bericht „Precious Metals Investment Focus“ erwarten sie für 2026 einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 5.000 US-Dollar. Parallel sehen sie auch Silber auf dem Vormarsch.

    BildDer Goldpreis bleibt volatil und kann die Marke von 4.000 USD pro Unze zunächst nicht halten – die Analysten von Metals Focus dennoch mit neuen Rekorden.

    In ihrem aktuellen Bericht „Precious Metals Investment Focus“ erwarten sie für 2026 einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 5.000 US-Dollar (!) und einen durchschnittlichen Jahrespreis von rund 4.560 US-Dollar – etwa 33 % über dem bisherigen Jahresdurchschnitt. Parallel sehen sie auch Silber auf dem Vormarsch, mit einem möglichen Hoch bei 60 US-Dollar und einem erwarteten Durchschnitt von 57 US-Dollar je Unze.

    Laut Metals Focus stützen mehrere Faktoren den Goldpreis in den kommenden Quartalen. An erster Stelle nennen die Analysten…….

    Jetzt mehr erfahren:

    Trotz heftiger Verluste: Gold 2026 bei 5.000 USD – Silber steigt auf 60 USD

    Disclaimer
    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung:
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte:
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Gold hat noch Zeit, die jüngsten Verluste wettzumachen
      Nach dem kräftigen Rücksetzer auf Grund der Aussicht auf schon 2023 wieder steigende Zinsen hat Gold nach Ansicht von Experten gute Chancen auf eine Erholung....

    2. Quimbaya Gold: Nach strategischer Platzierung bis 2026 gut finanziert
      Der Einstieg eines strategischen Investors ist besiegelt. Frisch finanziert kann Quimbaya Gold jetzt an die ersten Goldbohrungen in Kolumbien gehen....

    3. Sensationelle 106,7 g/t Gold und 3.400 g/t Silber – Massives Kaufsignal – Gold und Silber Hot Stock startet Bohrprogramm. Jetzt 329% mit Gold und Silber Aktientip Q-Gold Resources – AC Research
      Sensationelle 106,7 g/t Gold und 3.400 g/t Silber – Massives Kaufsignal. Gold Hot Stock startet Bohrprogramm 25.09.20 AC Research Toronto (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53565/Aktiencheck.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Sensationelle_106_7_g_t_Gold_und_3_400_g_t_Silber_Massives_Kaufsignal_Gold_Hot_Stock_startet_Bohrprogramm-11942248 Executive Summary 25.09.2020...

    4. Die Deutsche Zentralbank macht Verluste – gut für Gold
      Mehr als 20 Milliarden Euro an Rückstellungen und Reserven hat die Bundesbank aufgebraucht. Dies könnte Gold aufwerten....

    5. 5,73 Mrd. $ Gold entdeckt – Stargeologe und Entdecker der Gold-Lagerstätten von Amex Exploration ($AMX.V) steigt ein. Neuer 481% Gold Hot Stock nahe 5,3 Mrd. $ Gold-Lagerstätte von Wesdome ($WDO.V). 481% Gold Aktientip nach 589% mit Metalla Royalty ($MTA.V), 8.025% mit GT Gold ($GTT.V) und 39.160%
      18.05.21 08:04 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58453/ac05-18-21-AC1.001.png Executive Summary-18.05.2021 5,73 Mrd. $ Gold entdeckt – Börsenstar steigt ein 481% Gold Hot Stock nahe 5,3 Mrd. $ Gold-Lagerstätte von Wesdome...

    6. Trotz hoher Preise: Zentralbanken kaufen weiterhin Gold
      Zentralbanken weltweit schütteln die jüngste Goldpreisrallye ab und kaufen weiter. So berichtet jedenfalls der World Gold Council....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.