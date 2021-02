Trotz Schicksalsschlag zurück ins Leben – Inspirierende Gedanken

Birgit Kapeller teilt in „Trotz Schicksalsschlag zurück ins Leben“ Tipps und Gedanken, welche die Leser anregen und motivieren sollen.

Dieses Buch entstand nach einer wahren Geschichte. Nachdem die Autorin mehrere Schicksalsschläge durchlebt hatte, mit tiefen emotionalen und körperlichen Problemen, traf sie eine gravierende Entscheidung. Es musste sich etwas ändern: Sie wollte in ihrem Leben Gesundheit statt Krankheit und Leichtigkeit statt Schwere. Sie machte sich dann auch sofort an die Arbeit und legte dabei ihre ganze Aufmerksamkeit auf die ganzheitliche Gesundheit. Als Personaltrainerin, mit zahlreichen Ausbildungen in alternativen Heilmethoden und ihrer großen Liebe zur Natur, bekam sie Mut und Kraft ihr Leben positiv zu ändern. Sie teilt in ihrem Buch, wie dies geschehen ist und was ihr dabei geholfen hat.

Begleitend mit den 4 Jahreszeiten und unterstützend mit Anwendungs-Tipps, Fantasiereisen, Gedichten, Infos über Pflanzenessenzen und Tipps zur körperlichen Bewegung ist das Buch „Trotz Schicksalsschlag zurück ins Leben“ von Birgit Kapeller eine tolle Lektüre für alle Menschen, die wie die Autorin mehr Gesundheit und Gelassenheit in ihr Leben einladen möchten. Die Autorin teilt in ihrem Buch die notwendigen Zutaten für ein glückliches Leben. Sie regt die Leser dazu an, in ihre Fußstapfen zu treten und dabei ihren eigenen Weg zu finden.

„Trotz Schicksalsschlag zurück ins Leben“ von Birgit Kapeller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16872-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

