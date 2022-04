TRU Precious Metals erbohrt mehr Gold im Projekt Golden Rose und veröffentlicht Modell für die Goldzone Woods Lake

Toronto, Ontario – 7. April 2022 – TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU; OTCQB: TRUIF; FWB: 706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich, neue Analyseergebnisse aus weiteren 5 der insgesamt 22 Bohrlöcher bekannt zu geben, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2021 auf seinem Vorzeigeprojekt Golden Rose in Zentralneufundland (Golden Rose) niedergebracht wurden. Darüber hinaus veröffentlicht TRU ein Längsschnittmodell (siehe Abbildung 1) der Goldzone Woods Lake (Woods Lake), die im Mittelpunkt des Bohrprogramms stand.

TRU hat nun die Analyseergebnisse von insgesamt 16 Bohrlöchern bekannt gegeben, wobei die Auswertung von 6 weiteren Bohrungen noch aussteht. Dazu gehören 4 Bohrlöcher im Gebiet King George IV (KG4) und 2 Bohrlöcher bei Woods Lake. Die gemeldeten Bohrergebnisse von Woods Lake definieren nun eine primäre Goldzone mit 800 Meter (m) Streichlänge (von WL-21-06 bis WL-21-14), die sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offen ist.

Wichtigste Ergebnisse

– 1,51 Gramm Gold pro Tonne (g/t) auf 11 m ab 71,0 m in Bohrloch DDH WL-21-05, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 38 m mit 0,59 g/t Gold ab 49,0 m Bohrlochtiefe (siehe Tabelle 1)

– Woods Lake wurde nun von Bohrungen auf einer Streichlänge von 800 m durchteuft. Die Zone ist weiterhin zur Erweiterung in Streich- und in Fallrichtung offen; die jüngsten Bohrungen haben mit der Abgrenzung einer möglichen Erweiterung begonnen, die nach Südwesten und Südosten abfällt.

Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, sagt dazu: Dieser frühe Bohrerfolg bei Golden Rose ist nur die Spitze des Eisberges, was das beträchtliche Potenzial dieses Konzessionsgebiets angeht, zumal es nur unzureichend erkundet ist. Woods Lake war die einzige bisher bekannte Goldzone bei Golden Rose und wir sind mit unseren bisherigen Ergebnissen aus dieser Zone zufrieden. Wir gehen jedoch davon aus, dass auf dem gesamten Konzessionsgebiet noch zahlreiche weitere mineralisierte Gebiete entdeckt oder nachgewiesen werden können. Daher freuen wir uns, dass unser Arbeits- und Explorationsprogramm 2022 bei Golden Rose bereits im Gange ist. Wir danken unserem Explorationsteam für die bereits geleistete harte Arbeit und freuen uns auf seine weiteren Beiträge zum fortgesetzten Explorationserfolg von TRU. Unser Augenmerk ist weiterhin auf die Umsetzung unserer Explorationsstrategie gerichtet und wir werden in den kommenden Monaten bedeutende Fortschritte erzielen und Ergebnisse liefern.

Das Bohrprogramm bei Golden Rose umfasste insgesamt 22 HQ-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.102,7 m, die sowohl die Zonen Woods Lake KG4 abdeckten. Golden Rose ist eine 236 Quadratkilometer (km2) große regionale Liegenschaft, einschließlich 45 km Streichlänge entlang der lagerstättenumfassenden Scherzone Cape Ray – Valentine Lake, und befindet sich direkt zwischen Marathon Golds Goldprojekt Valentine und Matador Minings Goldprojekt Cape Ray.

Barry Greene, VP of Property Development und Director von TRU, fügte hinzu: Unsere Bohrdaten tragen zur weiteren erfolgreichen Abgrenzung einer möglichen Goldzone mit großen Tonnagen bei Woods Lake bei. Je mehr Analyseergebnisse der Infill-Bohrungen wir in unser Goldzonenmodell einpflegen, desto mehr deutet dieses auf eine Zone hin, die in zwei Richtungen abzufallen scheint. Dies wird uns zusätzliche Vektoren liefern, mit denen wir gezielt tiefere Bohrungen ansetzen können. Wir sind der Ansicht, dass dies ein weiterer Beweis für den inhärenten Wert von Golden Rose ist, und sind daher umso begeisterter über unser laufendes konzessionsweites Arbeitsprogramm.

Tabelle 1 – Wichtigste Analyseergebnisse,

ungeschnitten, Woods Lake

Bohrloch-von (m)bis AbschnittAu (g/t)Zone

Nr. (m) (m)

WL-21-05 49,00 87,0038,00 0,59 Woods

Lake

einsch71,00 82,0011,00 1,51

ließlich

WL-21-13 131,00 140,09,00 0,34

0

Abbildung 1 – Lageplan und Längsschnittmodell der Goldzone Woods Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65145/TRUPreciousMetalsDrillsMore04062022_DE_PRcom.001.png

Dieses Modell liefert einen weiteren Beweis dafür, dass Woods Lake innerhalb einer bedeutenden und komplexen Faltenstruktur (Biegung) entlang der Scherzone Valentine Lake liegt. Die Mineralisierungsflüssigkeiten lagerten sich wahrscheinlich in einem Umfeld mit Druckschatten in Zusammenhang mit der Faltengeometrie ab. Es sind weitere Arbeiten, einschließlich tieferer Bohrungen, erforderlich, um die Bedeutung einer doppelt abfallenden mineralisierten Zone auszuwerten. Dies unterstreicht die strukturelle Komplexität dieses Gebiets und sein Mineralisierungspotenzial weiter.

Abbildung 2 – Lageplan der Bohrungen bei Woods Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65145/TRUPreciousMetalsDrillsMore04062022_DE_PRcom.002.png

Tabelle 2 – Angaben zu den Standorten der

Bohrlöcher bei Woods Lake

BohrlochAzimut (°)NeigunLänge (mUTM E UTM N

-Nr. g )

(°)

WL-21-0540 45 151 441668 5334194

WL-21-07325 68 299 440934 5334533

WL-21-080 45 401 440795 5334351

WL-21-1340 45 176 441469 5334118

WL-21-1640 45 347 441656 5334045

Die Bohrlöcher WL-21-07 und WL-21-08 waren Erkundungsbohrungen, die eine historische IP-Anomalie nordwestlich von Woods Lake erprobten und keine nennenswerten Goldwerte lieferten. WL-21-16 ergab ebenfalls keine bedeutenden Goldwerte.

Unabhängig davon gibt das Unternehmen bekannt, dass einige seiner Board-Mitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berate freiwillig auf insgesamt 2.590.000 Aktienoptionen mit Ausübungspreisen von über 0,25 Dollar pro Aktie verzichtet haben, um die Kapitalstruktur des Unternehmens zu straffen.

Qualitätssicherung und -kontrolle (Quality Assurance/Quality Control/ QA/QC) der Bohrarbeiten

Alle HQ-Kerne werden auf ihre Rock Quality Designation (RDQ) hin geotechnisch vermessen, protokolliert und für die Beprobung gekennzeichnet. Der Kern wird dann vom Unternehmenspersonal halbiert, wobei eine Hälfte jeweils in einen Beutel mit eindeutigen Probenetiketten zur Identifizierung verpackt, während die andere Hälfte als Referenz aufbewahrt wird. Diese Beutel werden mit einem Sicherheitsetikett versiegelt und dann vom TRU-Personal direkt zum Labor transportiert. Alle Gesteinsproben werden bei Eastern Analytical Ltd. (Eastern Analytical), 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten und von TRU unabhängigen Labor, analysiert. Eastern Analytical pulverisiert 1.000 Gramm jeder Probe auf 95 % < 89 m. Die Proben werden mittels Brandprobe (30g) mit AA-Abschluss und ICP-34, Vier-Säuren-Aufschluss analysiert und sodann einer ICP-OES-Analyse unterzogen. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder mit Analyseergebnissen von mehr als 1,00 g/t Gold werden mit Hilfe eines Metallsiebs, das die Klumpenbildung groben Goldes verhindern soll, weiter analysiert. Standard- und Leerproben werden zu QA/QC-Zwecken in bestimmten Abständen vom Unternehmen und von Eastern Analytical eingebracht. Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte müssen noch bestimmt werden. Das Explorationsprogramm von TRU entspricht den besten Industriemethoden und wird in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 von qualifizierten Sachverständigen unter Verwendung eines QA/QC-Programms ausgeführt. Qualifizierter Sachverständiger

Barry Greene, P.Geo. (NL), ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und hat den Inhalt und die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Greene ist ein Director und leitender Angestellter des Unternehmens und hält Wertpapiere des Unternehmens.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU führt derzeit Bohrungen im äußerst höffigen Goldgürtel in Zentral-Neufundland durch und hat eine Option von der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100 % des Projekts Golden Rose zu erwerben. Golden Rose umfasst ein Landpaket regionaler Größe mit einer Fläche von rund 236 Quadratkilometern (km2), einschließlich einer Streichlänge von etwa 45 km entlang der lagerstättenreichen Scherzone Cape Ray – Valentine Lake zwischen dem Goldprojekt Valentine von Marathon Gold Corp. und dem Goldprojekt Cape Ray von Matador Mining Ltd. Die Stammaktien von TRU werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TRU, am OTCQB Venture Market unter dem Symbol TRUIF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 706 gehandelt.

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Beratungsdienstleistungen für Risikokapitalmärkte und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden börsennotierten oder privaten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Micro Caps) zusammen, die an kanadischen Börsen gelistet sind. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind auf der Website von Resurgent, www.resurgentcapital.ca/, oder dem LinkedIn-Profil von Resurgent unter ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp verfügbar.

Nähere Informationen über TRU erhalten Sie über:

Joel Freudman

Mitbegründer & CEO

TRU Precious Metals Corp.

Tel: 1-855-760-2TRU (2878)

E-Mail: ir@trupreciousmetals.com

Folgen Sie TRU unter folgenden Links in den sozialen Medien:

Twitter

twitter.com/corp_tru

LinkedIn

www.linkedin.com/company/tru-precious-metals-corp

YouTube

www.youtube.com/channel/UCHghHMDQaYgS1rDHiZIeLUg/

Danksagung

TRU möchte sich bei der Regierung von Neufundland und Labrador für die frühere finanzielle Unterstützung des durch das Junior Exploration Assistance Program bedanken.

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf Explorationspläne und die Ergebnisse des Bohrprogramms im Goldprojekt Golden Rose. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf das Goldprojekt Golden Rose sowie das Bohrprogramm des Unternehmens und dessen Ergebnisse, die vom Management unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass die Mineralisierung auf benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Goldprojekt Golden Rose ist; das Explorationspotenzial des Goldprojekts Golden Rose und die Art und der Typ der Mineralisierung bei Golden Rose; die Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten verbunden sind; die Volatilität der Edelmetallpreise; und jene anderen Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig abwägen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

