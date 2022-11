True Corset – Der beste Online-Shop für Basic-Korsetts

True Corset: „Der erste Schritt bei der Schnürung eines Korsetts besteht darin, herauszufinden, wie groß Ihre Taille sein muss.“

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Korsetter einfacher zu machen. Einige Korseter entscheiden sich dafür, diese Kabel wie Bug zu machen oder sie in einer Schleife zu binden, damit sie nicht rutschen. Andere ziehen es vor, sie an die Seite zu binden und um ihre Taille zu wickeln. Einige verwenden sie sogar, um die äußeren Paneele ihres Korsetts zu markieren.

Ein Korsett schnüren

Durch Schnürung eines Korsetts wird die Spitze sorgfältig durch die Tiere auf beiden Seiten des Korsetts gezogen. Stellen Sie sicher, dass beide Spitzenstücke gleich lang sind. Das rechte Stück sollte vor und aus dem Weg sein, während das linke Stück in Ihren Händen gehalten werden sollte. Fädeln Sie nun die linke Spitze durch die nächste Grommette auf der rechten Seite des Kleidungsstücks, das sich direkt unter dem derzeit nicht verwendeten rechten Stück Spitze befindet.

Der erste Schritt bei der Schnürung eines Korsetts besteht darin, herauszufinden, wie groß Ihre Taille sein muss. Sie können eine ungefähre Messung erhalten, indem Sie Ihre Taille mit der hinteren Öffnung vergleichen. Idealerweise ist Ihre Rückenöffnung mindestens zwei Zoll größer als Ihre Taille, sodass Sie sicherstellen müssen, dass sie groß genug ist, um Ihren Kopf aufzunehmen. Sobald Sie Ihre Taille gemessen haben, können Sie herausfinden, wie viel Schnürung Sie abschließen müssen.

Hinzufügen von Kabel zu einem Korsett

Das Hinzufügen einfacher Kabel zu Ihrem Korsett ist eine einfache, aber effektive Methode, um die Taille dramatischer zu gestalten. Sie können unterschiedliche Materialien verwenden, um die Tabs Hosenträger zu erstellen, einschließlich Spitze oder ausgefallener Stoff. Die Breite der Registerkarten bestimmt, wie weit das Korsett sein wird, wenn das Korsett fertig ist. Achten Sie also darauf, dass Sie sorgfältig messen. Die Länge der Laschen wird von der Taille und der unteren Kante gemessen.

Bevor Sie die Kabel befestigen, sollten Sie sicherstellen, dass das Korsett vollständig geschlossen ist und die Verschlüsse geschlossen sind. Lösen Sie als nächstes die Bänder, indem Sie sie von der unteren Kante zur Korsetts -Taillenschleife nach oben bearbeiten. Binden Sie sie dann in einen Bogen und stecken Sie sie unter die Taillenkante.

Das Flechten der Enden der Schnürsenkel

Durch das Flechten der Enden von Korsettschnürsenkeln können Sie nicht nervig Bündeln vermeiden. Diese Methode beinhaltet das Falten der Enden der Schnürsenkel in zwei Hälften oder Dritteln und das Flechten. Sobald Sie geflochten sind, können Sie die Schnürsenkel unter das Bescheidenheitspanel stecken. Diese Methode funktioniert zwar nicht für alle, verhindert zwar nicht, dass sich die Schnürsenkeln bündeln und einen sperrigen Look unter Ihrem Kleid verursachen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Korsett -Schnürsenkel lang genug sind. Es ist einfacher, lange Schnürsenkel zu flechten, wenn sie extra lang sind. Stellen Sie sicher, dass jemand hinter Ihnen steht, um sie an Ort und Stelle zu halten. Sobald die Enden an Ort und Stelle sind, legen Sie die Spitzen vorsichtig in die obere Öse ein. Stellen Sie sicher, dass Sie sie gleichmäßig bis zur Mitte des Korsetts ziehen. Es ist nicht schwierig, die Enden von Korsettschnürsenkel zu beschleunigen, aber es erfordert möglicherweise ein wenig Hilfe.

Ein Korsett so eng wie möglich halten

Ein Korsett ist ein Kleidungsstück, das einen Abfalleffekt erzeugen kann. Ein Korsett kann sehr schmeichelhaft sein, wenn es mit einem schlanken, sitzenden Kleid getragen wird, aber es kann eine große Ausstattung sein, wenn Sie es unter einem engen, sitzenden Kleid tragen. Um dies zu vermeiden, tragen Sie am besten ein Korsett, das aus Baumwolle oder Satin besteht. Diese Materialien sind atmungsaktiv und können ohne allzu viel Aufwand zu einem Korsett gemacht werden.

Achten Sie beim Schnürsenkel eines Korsetts, um die Kabel fest zu halten, um zu verhindern, dass sie sich bündeln. Wenn Sie ein Korsett mit Bändern schnüren, möchten Sie vermeiden, die Schnüre zu verdrehen oder sie in Knoten zu binden, da diese Knoten Klumpen unter dem Kleid erzeugen können. Eine einfache Möglichkeit, die Korsett -Schnürsenkel vom Bündeln zu verhindern, besteht darin, die Enden zusammen zu flechten. Diese Methode erfolgt am besten von zwei Personen, damit Sie sicher sein können, dass Sie zwei Hände zur Verfügung haben, um die Enden zu flechten.

Stoffe, die für Korsetts verwendet werden

Im 19. Jahrhundert wurden Korsetts komplexer, mit engerer Schnürung und mehr Boning. Spätere Korsetts wurden mit einem Split -Busk entwickelt, damit sie vorne geöffnet werden konnten. Zu dieser Zeit waren Baleen und Stahl die häufigsten Materialien für Korsett -Boning. Aber als diese Materialien teurer und schwieriger wurden, entschieden sich viele Menschen für Alternativen wie Korkstreifen. Eine weitere beliebte Wahl für Boning war Coraline, das aus den geraden Fasern des mexikanischen Isselle -Werks bestand. Beide Materialien sind stark und rostfrei und haben Metallendkappen, die verhindern, dass die scharfen Kanten in den Stoff stöbern.

Die grundlegende Methode zum Hinzufügen von Kabel zu einem Korsett besteht darin, ein Stück Stoff zu verwenden, um eine Schleife zu erstellen. Baumwollband, Petersham Ribbon, Twill-Klebeband und andere Nicht-Strudel-Stoff funktionieren gut. Das Kabel wird dann in das Korsett am Taillenbereich eingeführt, was der dünnste Teil ist. Dies bietet zusätzliche Unterstützung und verringert die Wahrscheinlichkeit, die Nähte des Korsetts zu zerreißen, wenn der Träger niest oder hustet.

Es war einmal, in einem kalten und dunklen Land gab es keine Korsetts. „Wie erreichen wir die perfekte Form für unser neues Outfit, den heißen Promi-Look oder den besonderen Abend mit unserem Partner?“ Die Frauen weinten. Dann ritt True Corset in die Stadt (offensichtlich auf einem Pferd, das ein Pferdekorsett trug) und die Frauen der Welt riefen aus: „Hurra! Egal, ob wir einen tollen Look zum Ausgehen, ein Fotoshooting oder einen Gothic-, Burlesque-, Pinup-, Steampunk-, Cosplay- oder Vintage-Look benötigen, wir wissen, wo wir exquisite Designs, kompetente Beratung und erstaunliche Preise finden können! „

Hier bei True Corset mögen wir Geschichten und wir möchten sicherstellen, dass Sie das Gefühl haben, die Hauptrolle zu spielen. Wir waren maßgeblich an der Wiederbelebung des Korsetts beteiligt und waren jahrelang an der Spitze der Korsetttrends und der Schneiderei, was einen Großteil der Arbeit in der Korsettindustrie inspirierte. Wir sind berühmt dafür, die originellen Designs zu kreieren und die hochwertigen Stücke zu produzieren, die Sie in Mainstream- und alternativen Modeszenen sehen.

Wir haben nicht nur die Branche geprägt, sondern sind auch von unserer Leidenschaft geprägt, unsere Kunden so zu gestalten, wie sie es wollen. Wir sind für alle Altersgruppen und Körpergrößen geeignet und haben diesen vollständigen Korsett-Leitfaden zusammengestellt , damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Wenn Sie weitere Ratschläge benötigen, freuen wir uns immer über Ihre Nachricht und helfen Ihnen unverbindlich.

Wir sind Experten auf unserem Gebiet. Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Leben ausgezeichnet fühlen. Schauen Sie sich auf unserer Website nach unseren wunderschönen Sortimenten um , zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, und vertrauen Sie darauf, dass unsere jahrelange Erfahrung Ihnen dabei hilft, den Stil und die Form zu finden, die Ihnen helfen, sich sicher zu fühlen!

Willkommen bei True Corset.

