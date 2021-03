True Leaf schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 1,5 Mio CAD ab

1. März 2021 – Vernon, B.C. – True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) freut sich mit Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 6. Januar 2021 und 1. Februar 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen und durch den Verkauf von 4.262.436 Stammaktien zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie einen Bruttoerlös von 1.534.479 CAD – 53 % über dem ursprünglichen Ziel von 1.000.000 CAD – erzielt hat. Alle Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabedatum gebunden.

Der Erlös aus der Platzierung wird zur Tilgung bestehender Verbindlichkeiten, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens verwendet, sich als ein führender Anbieter von Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter und kleine Cannabisverarbeitungsbetriebe in Kanada zu etablieren.

True Leaf ist stolz darauf, dass das Unternehmen eine solch starke Unterstützung von Investoren für unseren Plan und unsere Mission erhalten hat. Unser Ziel ist es, der handwerklichen Cannabisgemeinschaft einen Weg für die Markteinführung ihrer Produkte zu eröffnen, meint CEO Darcy Bomford. Mit dieser erfolgreichen Kapitalbeschaffung sind wir in der Lage, unsere Einrichtung, den True Leaf Campus, für die Umsetzung dieser Initiative vorzubereiten.

Darcy Bomford, CEO und Director des Unternehmens, zeichnete im Rahmen der Platzierung insgesamt 555.556 Stammaktien, Jennifer Pace, CFO und Director des Unternehmens, insgesamt 180.000 Stammaktien. Diese Beteiligungen stellen eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen nimmt Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung der Platzierung durch die Minderheitsaktionäre in Anspruch, da der Verkehrswert der Beteiligung der nahestehenden Parteien an der Platzierung weniger als 25 % der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Platzierung Vermittlungsprovisionen in Höhe von 104.899,98 CAD gezahlt.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter und kleine Verarbeitungsbetriebe anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück des True Leaf Campus in Lumby (BC, Kanada) durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Verpackung für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter ir.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

250.275.6063

Medienanfragen: media@trueleaf.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen im Hinblick auf die Privatplatzierung, wie der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses der eingenommenen Mittel. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in einem Staat verkauft werden, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Rechtsgebieten in diesem Staat rechtswidrig wäre. Nicht zu Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

