TruMerit führt zwei neue globale Zertifizierungen für Pflegekräfte im Bereich Rehabilitation ein

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / TruMerit, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen, hat heute zwei neue globale Zertifizierungen für Fachkräfte im Gesundheitswesen eingeführt, die sich auf Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge spezialisiert haben.

Die Zertifizierungen Certified Global Health Worker-Rehabilitation (CGHW-R) und die Certified Global Health Worker-Rehabilitation Advanced (CGHW-RA) wurden speziell für Pflegekräfte weltweit entwickelt, die ihre angewandten Erfahrungen und Kompetenzen in der Reha-Pflege durch eine Zertifizierungsprüfung anerkennen und verifizieren lassen möchten. Diese Zertifizierungen, zusammen mit der Certified Global Nurse-Rehabilitation (CGN-R), die TruMerit letztes Jahr eingeführt hat, sollen die Dienstleistungen für mehr als zwei Milliarden Personen weltweit, die diese Versorgungsleistungen benötigen, fördern und verbessern.

Die CGHW-RA-Zertifizierung wurde für Personen mit Abschluss oder Diplom in einem Fachbereich der Rehabilitation entwickelt. Dazu gehören Ärzte, Pädagogen und Ausbilder mit Spezialisierungen in Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder anderen rehabilitationsbezogenen Fachgebieten.

Die CGHW-R-Zertifizierung wurde für Personen entwickelt, die über Erfahrung im Bereich der Rehabilitationsmedizin verfügen, jedoch keine postsekundäre Ausbildung in einem Rehabilitationsfachgebiet absolviert haben. Dazu gehören Techniker, Hilfspersonal, Pflegehelfer und häusliche oder ambulante Pflegekräfte, die in den Bereichen Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge tätig sind.

Zusätzlich zu den Anforderungen an Ausbildung und Abschluss müssen Bewerber für diese Zertifizierung mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Rehabilitation, Habilitation oder rehabilitativer Nachsorge in den letzten fünf Jahren besitzen. Nach Überprüfung ihrer Qualifikationen durch TruMerit müssen sie eine beaufsichtigte Prüfung bestehen, die in mehr als 1.000 Testzentren weltweit angeboten wird.

Im Jahr 2019 machte CARF International, eine gemeinnützige Organisation, die weltweit Anbieter von Rehabilitationsleistungen akkreditiert, TruMerit (damals als CGFNS International tätig) auf den wachsenden Bedarf an einer Validierung der praktischen Kompetenz von Fachkräften im Bereich der Rehabilitationsmedizin und einer Anhebung der Standards im gesamten Versorgungskontinuum aufmerksam. TruMerit und Rehabilitationsexperten aus aller Welt haben damit begonnen, prüfungsbasierte globale Zertifizierungen für medizinisches Fachpersonal zu entwickeln, das in den Bereichen Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge tätig ist. An diesem Prozess waren mehr als 200 Fachexperten aus 45 Ländern aller Weltregionen und Einkommensklassen beteiligt.

Die Versorgung der großen und wachsenden Zahl von Personen mit Behinderungen ist eine der drängendsten Herausforderungen, denen sich das Gesundheitswesen heute gegenübersieht. Durch die Validierung der Kenntnisse und Fähigkeiten derjenigen, die sich beruflich der Pflege dieser Personen widmen, werden globale Qualifikationsnachweise dazu beitragen, diese wichtige Arbeiterschaft zu erweitern und auszubilden, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Wir sind dem globalen Team von Reha-Pflegeexperten dankbar, das dazu beigetragen hat, diese Zertifizierungen zu ermöglichen, sagte Julia To Dutka, Chief des Global Health Workforce Development Institute von TruMerit, das die Initiative leitet.

Darüber hinaus hat TruMerit im vergangenen Monat seine Zertifizierung Certified Global Nurse (CGN) für allgemeine Pflegekräfte (RN) der ersten Stufe sowie ein neu gestaltetes Nurse Qualifying Exam vorgestellt.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Personalförderung im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen – und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen – unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden.

