TSV Spandau 1860 e.V. sucht Schwimmtrainer*innen für neue Schwimmkurse

Der TSV Spandau setzt sich für Integration im Sport ein! Ab 2025 starten Seepferdchen-Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren und spezielle Schwimmkurse für Frauen mit Migrationshintergrund.

Spandau, 25.11.2024 – Der TSV Spandau, setzt sich für ein Integrations-Sportangebot ein und startet im Jahr 2025 mit zwei weiteren Kursformaten.

* Seepferdchen-Schwimmkurse im Stadtbad Spandau Nord: Ab 2025 werden Kinder ab 5 Jahren spielerisch an das Schwimmen herangeführt und lernen die Freude am Wassersport kennen.

* Schwimmen für Frauen mit Migrationshintergrund im Kombibad Spandau Süd: In Kooperation mit dem Projekt „Stadtteilzentren mobil“ www.stadtteilzentren-mobil.de, unter der Leitung von Imadeddin Kouko, bietet der TSV Spandau auch 2025 Schwimmkurse für Frauen mit Migrationshintergrund in Berlin-Spandau an.

Integration durch Sport

Der Fokus liegt dabei auf der Integration von Frauen mit Migrationshintergrund. Viele Frauen haben aufgrund von kulturellen oder sozialen Barrieren keinen Zugang zu Schwimmkursen und fühlen sich im Wasser unsicher. Der TSV Spandau möchte diese Barrieren abbauen und Frauen die Möglichkeit geben, ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen.

Schutz und Sicherheit

Die Kurse finden in einem geschützten und professionellen Umfeld statt, in dem sich die Frauen frei und ungezwungen bewegen können. Die Trainer*innen sind speziell geschult und unterstützen die Frauen mit Geduld und Einfühlungsvermögen.

Einzigartiges Angebot für Trainer*innen

Der TSV Spandau bietet Trainer*innen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für das Schwimmen mit sozialem Engagement zu verbinden. Die Arbeit mit Kindern und Frauen mit Migrationshintergrund ist eine bereichernde und erfüllende Aufgabe.

Schwimmtrainer*innen gesucht

Um diese neuen Angebote zu ermöglichen, sucht der TSV Spandau ab sofort engagierte Schwimmtrainer*innen mit der Trainer Lizenz C und einem gültigen Rettungsschwimmer-Schein. Interessierte können sich mit ihrem Lebenslauf und einer kurzen Beschreibung ihrer Motivation per E-Mail an info@tsv-spandau-1860.de bewerben.

Kontakt: Marc Meissner – 030 375 950 80 – sportmanager@tsv-spandau-1860.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TSV Spandau 1860 e.V.

Herr Lutz von Schmude – Trzebiatowski

Askanierring 150

Berlin 13585

Deutschland

fon ..: 015203452234

web ..: https://www.tsv-spandau-1860.de

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de

Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 28. Oktober 2024).

Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung.

Im Laufe der Jahre hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der Sportlandschaft in Spandau entwickelt.

Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay.

Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen.

Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft.

Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung.

