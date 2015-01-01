  • tts GmbH aus Heidelberg – Ihr Partner für Digitale Adoption

    Digitalisierung bringt nur dann Erfolg, wenn Mitarbeitende neue Tools auch wirklich nutzen. Die tts GmbH sorgt dafür, dass digitale Lösungen verständlich werden und im Arbeitsalltag ankommen.

    tts GmbH unterstützt Unternehmen dabei, digitale Veränderungen nicht nur technisch umzusetzen, sondern nachhaltig im Arbeitsalltag zu verankern. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Mitarbeitende neue Software, Prozesse und Tools tatsächlich verstehen und effizient nutzen können.

    Wenn Digitalisierung an der Nutzung scheitert

    Viele Unternehmen investieren in moderne IT-Systeme, doch der erwartete Nutzen bleibt oft hinter den Erwartungen zurück. Der Grund liegt selten in der Technologie selbst, sondern in der Anwendung durch die Mitarbeitenden.

    Neue Systeme werden eingeführt, aber nicht vollständig genutzt, Workflows bleiben ungewohnt und die Produktivität steigt nicht im gewünschten Maß. Genau hier setzt der Ansatz der Digital Adoption an.

    Ansatz der tts GmbH

    Die tts GmbH verfolgt einen praxisnahen Ansatz: Digitale Lösungen werden direkt in den Arbeitsprozess integriert und begleiten die Nutzer dort, wo sie arbeiten.

    Statt klassische Schulungen isoliert anzubieten, kombiniert tts verschiedene Elemente:

    kontextbezogene Unterstützung in Anwendungen
    digitale Lernangebote im Arbeitsfluss
    strukturierte Begleitung von Veränderungsprozessen
    Analyse der tatsächlichen Nutzung von Software

    So entsteht eine Verbindung zwischen Lernen und Arbeiten, die kontinuierlich wirkt.

    Unterstützung direkt im Arbeitsalltag

    Ein zentrales Element ist die Unterstützung „im Moment der Nutzung“. Mitarbeitende erhalten Hilfestellungen genau dann, wenn sie sie benötigen – beispielsweise beim Arbeiten in komplexen Unternehmenssystemen.

    Das reduziert typische Herausforderungen wie:

    lange Einarbeitungszeiten
    wiederkehrende Bedienfehler
    hohe Belastung von IT-Support-Teams

    Die Unterstützung erfolgt dabei ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses.

    Lernen als kontinuierlicher Prozess

    Statt einmaliger Schulungen setzt tts auf kontinuierliches Lernen. Mitarbeitende werden nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt geschult, sondern erhalten fortlaufend passende Inhalte.

    Dazu gehören unter anderem:

    kurze Lernmodule für spezifische Aufgaben
    rollenbasierte Lernpfade
    digitale Plattformen für Wissenstransfer

    Der Fokus liegt darauf, Wissen genau dann bereitzustellen, wenn es gebraucht wird.

    Veränderung in Organisationen erfolgreich gestalten

    Technologische Veränderungen betreffen immer auch Strukturen, Rollen und Arbeitsweisen. tts unterstützt Unternehmen dabei, diese Veränderungen aktiv zu begleiten.

    Wichtige Elemente sind dabei:

    frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden
    klare Kommunikation von Veränderungen
    Reduzierung von Akzeptanzbarrieren
    Unterstützung von Führungskräften im Wandel

    So wird digitale Transformation nicht nur eingeführt, sondern auch akzeptiert und gelebt.

    Nutzen für Unternehmen

    Die Verbindung aus Technologie, Lernen und Prozessunterstützung führt zu spürbaren Effekten:

    schnellere Einführung neuer Systeme
    höhere Produktivität in digitalen Prozessen
    geringerer Schulungsaufwand
    bessere Nutzung vorhandener Software

    Damit wird digitale Transformation nicht zum einmaligen Projekt, sondern zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

    Bedeutung für moderne Arbeitswelten

    Mit zunehmender Digitalisierung wächst die Komplexität der Arbeitsumgebungen. Unternehmen arbeiten mit immer mehr Tools, Plattformen und Datenquellen.

    Die tts GmbH positioniert sich genau an dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie und sorgt dafür, dass digitale Systeme nicht nur eingeführt, sondern auch erfolgreich genutzt werden.

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    Anna Jacobs
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