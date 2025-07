TU Chemnitz schützt E-Mail-Kommunikation mit eXpurgate

E-Mail-Sicherheitslösung von dataglobal schützt mehr als 12.000 Postfächer sicher vor Spam, Malware, Phishing & Co. Beste Erkennungsraten und wartungsarmer Betrieb auf Linux-Infrastruktur entlasten.

Heilbronn, 9.7.2025 – Die dataglobal Group, ein führender Anbieter von Mail Security aus Deutschland, berichtet über den erfolgreichen Einsatz der Lösung eXpurgate als zentralem Schutz vor Cyberangriffen im E-Mail-Verkehr bei der Technischen Universität Chemnitz (TU Chemnitz).

Hochschulen stehen verstärkt im Fokus von Kriminellen und die Zahl der digitalen Angriffe nimmt stetig zu. Zuletzt waren zwei benachbarte Hochschulen der TU von großen IT-Ausfällen betroffen und anschließend wochenlang offline. Die interne IT der TU Chemnitz sieht sich im Spannungsfeld zwischen einer zunehmend bedrohlichen Sicherheitslage und einer abnehmenden Personalausstattung, so dass eine adäquate Prävention von digitalen Sicherheitsvorfällen bzw. die geeignete Reaktion darauf immer schwieriger werden. Bei der bisher eingesetzten Lösung für Mail Security waren die Erkennungsraten von Schad-E-Mails nicht hoch genug, was bei der Gesamtmenge an E-Mails den Supportaufwand in nicht mehr darstellbare Größen trieb und zudem erhebliche Risiken mit sich brachte.

Gezielte Abwehr verdächtiger und gefährlicher E-Mails

Die TU Chemnitz nutzt nun eXpurgate.Inhouse on-premises mit Additional Protection für alle rund 12.000 Postfächer auf ihrem Incoming Mail Server zur Abwehr von Spam und Malware, aber auch von ausgefeilten Phishing- und Ransomware-Attacken. Sie meistert damit ein hohes Mailvolumen von durchschnittlich 40.000 eingehenden Mails pro Tag, von denen rund 50 Prozent abgewiesen werden. Bei dedizierten Angriffswellen schnellt das Volumen tageweise auf bis zu 200.000 Mails hoch. „Wenn diese Menge an Mails ungebremst durchkäme, wäre das eine ziemliche Katastrophe“, verdeutlicht Frank Richter, Administrator im Rechenzentrum der TU, die Bedrohungslage.

Verschiedene Filterfunktionen und das Intelligence Hub, in dem alle von eXpurgate weltweit gewonnenen Informationen zentral zusammenlaufen und in mehrstufigen Prüfverfahren analysiert und bewertet werden, sorgen jetzt für eine sehr hohe Erkennungsleistung verdächtiger Mails und je nach individueller Einstellung für deren Abwehr.

Einfache Einbindung in bestehende Infrastruktur

Die schnelle und unkomplizierte technische Umsetzung der Lösung auf dem Linux-Mailserver der Universität spricht aus Sicht von Administrator Frank Richter für sie: „Die größte Begeisterung für mich als Techniker ist, dass sich eXpurgate so nahtlos in unsere bestehende Infrastruktur einbinden ließ, wir dafür keine neue Hardware brauchten und auch die Ressourcenanforderung an die Software sehr gering sind.“

Ein weiterer Pluspunkt ist nach Ansicht des Rechenzentrums-Teams der außerordentlich gute, schnelle und vor allem zugängliche Support, mit dessen Hilfe Startschwierigkeiten bei der Einführung innerhalb weniger Tage gelöst werden konnten. Der notwendige Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) gemäß DSGVO mit den besonderen Anforderungen einer deutschen Hochschule ließ sich mit Unterstützung des Supports ebenfalls zügig und transparent abschließen. Als vollständig deutscher Anbieter unterliegt die dataglobal Group den gleichen rechtlichen Auflagen wie die Universität.

Mit der Inhouse-Variante von eXpurgate verbleiben sämtliche Daten auf dem lokalen Incoming-Mail-Server und sind damit besonders geschützt. Durch die hohe Erkennungsrate und dem damit deutlichen Rückgang verdächtiger E-Mails hat sich der Supportaufwand, den das Team des Rechenzentrums leisten muss, spürbar verringert, so dass es sich anderen wichtigen Aufgaben widmen kann.

Die vollständige Erfolgsgeschichte der TU Chemnitz zur Mail Security mit eXpurgate steht hier bereit:

https://dataglobalgroup.com/content-news/insights-uebersicht/#successtory

Mehr Informationen zum Produkt eXpurgate für maximale E-Mail-Sicherheit:

https://dataglobalgroup.com/produkte/expurgate

Zusammenfassung

TU Chemnitz schützt mehr als 12.000 Postfächer sicher vor Spam, Malware, Phishing & Co mit eXpurgate von der dataglobal Group. Beste Erkennungsraten und wartungsarmer Betrieb auf interner Linux-Infrastruktur entlasten die IT der Hochschule.

Keywords

Mail Security, E-Mail-Sicherheit, Spam, Malware, Phishing, Universität

Die dataglobal Group aus Heilbronn verfolgt den ganzheitlichen Data-City-Ansatz und steht für leistungsstarke Softwarelösungen basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

