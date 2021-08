TUDOR GOLD durchschneidet 130,5 Meter mit 2,389 g/t Gold Eq innerhalb 474,0 Meter mit 1,039 g/t AuEq (Bohrloch GS-21-110) und …

TUDOR GOLD durchschneidet 130,5 Meter mit 2,389 g/t Gold Eq innerhalb 474,0 Meter mit 1,039 g/t AuEq (Bohrloch GS-21-110) und 1,391 g/t Gold Eq über 168,0 Meter innerhalb 801,0 Meter mit 0,704 g/t Gold Eq (Bohrloch GS-21-103) bei der Goldstorm Lagerstätte, Treaty Creek im Nordwesten von B.C.

VANCOUVER, BC, 3. August 2021 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das Unternehmen oder Tudor Gold) freut sich, die ersten Ergebnisse für das 2021er Ressourcenerweiterungs- und Definitionsbohrprogramm bei der Goldstorm-Lagerstätte auf ihrem Flaggschiff-Projekt, Treaty Creek präsentieren zu können. Das Projekt befindet sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia und liegt im Trend des KSM-Projekts von Seabridge, das sich fünf Kilometer südwestlich der Goldstorm Lagerstätte befindet.

Die Ergebnisse von sieben Diamantbohrlöcher sind kürzlich von MSA Labs eingetroffen und werden hierin gemeldet. Die Explorationsarbeiten auf den Treaty Creek Konzessionsflächen laufen in den Zonen Goldstorm, Perfect Storm und Eureka mit der kürzlichen Ankunft des fünften und sechsten Bohrgerätes. Die Bohrungen in der Perfect Storm Zone haben mit dem fünften Bohrgerät begonnen und das sechste Bohrgerät ist gerade in der Eureka Zone eingetroffen. Es wird hier auf die Ankunft der Bohrmannschaft gewartet. Bitte klicken sie auf den folgenden Link, um zum Video mit dem Titel : Video outlining the 2021 Exploration Program at Treaty Creek zu gelangen.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt: Das Bohrprogramm 2021 bei Treaty Creek ist mit den peripheren Bohrungen bei Goldstorm sehr gut vorangekommen. Wir stoßen entlang der Grenzbereichen der drei identifizierten Mineralressourcendomänen, nämlich der Zonen 300 Horizon, CS-600 und DS-5, durchweg auf starke Sulfidmineralisierungen. Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt für eine Erweiterung in alle Richtungen und in die Tiefe offen. Zusätzlich zur möglichen Erweiterung der Mineralressource um neue Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) werden wir versuchen, einen möglichst großen Teil der 7,9 Millionen Unzen Gold Eq aus der abgeleiteten Ressource (Inferred) in die Kategorien der gemessenen und angezeigten Ressourcen (Measured and Indicated) umzuwandeln, die derzeit insgesamt 19,41 Millionen Unzen Gold Eq umfassen. Parallel zu den Definitions- und Explorationsbohrungen bei der Lagerstätte Goldstorm warden mit einem Bohrgerät 300 Meter lange Step-out-Bohrungen bei Perfect Storm durchgeführt und ein Bohrgerät wird den zentralen Bereich der Eureka Zone erforschen. Explorationsteams werden auch an neuen Gebieten innerhalb der Konzessionsflächen arbeiten, um neue Bohrziele zu definieren.

Zu den Höhepunkten der Goldstorm-Bohrungen bei Treaty Creek gehören:

– Sehr konsistente, oberflächennahe Intervalle in der 300 Horizon Zone wie beim Bohrloch GS-21-103, wo 801,0 Meter mit 0,704 g/t Gold Eq durchschnitten wurden, einschließlich eines starken oberen Anreicherungspulses von durchschnittlich 2,025 g/t Gold Eq über 75,0 Meter bzw. 168,0 Meter mit 1,391 g/t Gold Eq.

– Ein beeindruckender 474,0 Meter langer Intervall in der DS-5 Zone beim Bohrloch GS-21-110 mit durchschnittlich 1,039 g/t Gold Eq, einschließlich 216,0 Meter mit 1,712 g/t Gold Eq bzw. 130,5 Meter mit 2,389 g/t Gold Eq.

– Alle Bohrlöcher trafen auf eine bedeutende Goldmineralisierung (GS-21-107 ging vor dem Auftreffen auf die Zone DS-5 verloren und dieses Loch wird erneut gebohrt).

– Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen und in die Tiefe offen, während die Bohrungen fortgesetzt werden.

Die vollständige Liste der zusammengesetzten Bohrlochergebnisse sowie die Bohrlochdaten einschließlich Bohrlochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut sind in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 aufgeführt. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um zur PDF mit den Karten zu gelangen:

Plankarte und Querschnitte für die Bohrlöcher GS-21-103 bis GS-21-110

Table 1: Ergebnisse der Goldstorm Zone aus der Pressemeldung vom 03. August 2021

SectiHole Zone From To InterAu Ag Cu ppAuEQ

on (m) (m) val (g/t)(g/t)m (g/t)

(m)

108+0GS-21300H 27.00828.0801.00.6533.02 139 0.704

0 -103 0 0

NE

Incl.93.00261.0168.01.2637.69 321 1.391

0 0

or In139.5214.575.001.81512.89503 2.025

cl. 0 0

109+5GS-21CS600174.0296.0122.00.3851.54 327 0.441

0 -104 0 0 0

NE

Incl.174.0213.039.000.5732.23 517 0.660

0 0

or In174.0204.030.000.6332.70 465 0.719

cl. 0 0

108+5GS-21DS5 211.0341.5130.50.4330.56 216 0.465

0 -105 0 0 0

NE

Incl.215.5238.022.500.8730.50 259 0.910

0 0

112+0GS-21CS600116.6297.0180.40.3996.55 1956 0.707

0 -107* 0 0 0

NE

Incl.187.5228.040.500.66612.372227 1.074

0 0

113+5GS-21CS600133.8312.0178.11.1154.08 1501 1.340

0 -108 5 0 5

NE

Incl.186.0253.567.501.3754.38 1417 1.594

0 0

& 270.0301.531.502.4124.81 1062 2.594

Incl0 0

.

DS5 759.0904.5145.50.86710.22115 1.000

0 0 0

Incl.796.5820.524.001.72626.20289 2.066

0 0

108+0GS-21300H 118.5334.5216.00.6910.97 147 0.720

0 -109 0 0 0

NE

Incl.160.5241.581.000.9651.43 213 1.006

0 0

or In160.5174.013.502.6484.04 941 2.806

cl. 0 0

115+0GS-21DS5 598.51072.474.00.9833.99 75 1.039

0 -110 0 50 0

NE

Incl.853.51069.216.01.6206.88 101 1.712

0 50 0

or In898.51029.130.52.2857.83 106 2.389

cl. 0 00 0

– Das Bohrloch ging verloren, bevor es die DS-5 Zone durchschnitten hat. Ein erneutes Bohren ist geplant.

– Alle Testwerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die gebohrten Schnittlängen wider.

– Kernproben mit HQ- und NQ2-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und typischerweise in Standardintervallen von 1,5 Metern entnommen.

– Die folgenden Metallpreise wurden zur Berechnung des Au Eq-Metallgehalts verwendet: Gold 1625 USD / Unze, Ag: 19 USD / Unze, Cu: 2,80 USD / Pfund. Verwendete Formel zur Berechnunge der AuEq g/t = (Au g/t) + (Ag g/t × 0,01169) + (Cu% × 1,1815). Alle Metalle werden in USD angegeben und Berechnungen berücksichtigen keine Metallrückgewinnung. (metal recoveries).

– Die tatsächlichen Breiten (true widths) wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen bleibt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.

Tabelle 2: Bohrdaten für die Bohrlöcher in der Pressemitteilung vom 03. August 2021

SectionHole IDUTM E UTM N ElevatiAzi Dip Depth

NAD NAD on () () (m)

83 83 (m)

108+00 GS-21-1428355.62726681301.2 295 -64 969

NE 03 1 .2

109+50 GS-21-1428823.62725711275.4 295 -90 454

NE 04 9 .8

108+50 GS-21-1428769.62725311278.4 295 -88 397

NE 05 4 .1

112+00 GS-21-1428885.62728221250.1 295 -88 359.3

NE 07* 4 .2

113+50 GS-21-1428953.62729531238.2 295 -85 939

NE 08 1 .3

108+00 GS-21-1428354.62726681301.3 295 -45 927

NE 09 2 .7

115+00 GS-21-1429020.62731021230.2 295 -88 1089.25

NE 10 3 .0

* Das Bohrloch ging verloren, bevor es die DS-5 Zone durchschnitten hat. Ein erneutes Bohren ist geplant.

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte:

Ich freue mich sehr über die außergewöhnlichen Fortschritte, die unser Explorationsteam mit diesen ersten Ergebnissen aus dem Ressourcendefinitions- und Explorationsbohrprogramm gemacht hat. Fortgesetzte Bohrungen werden unser Verständnis der Domänen 300, CS-600 und DS-5 erweitern und hoffentlich die Größe und Qualität der Goldstorm-Lagerstätte über unsere Erwartungen hinaus steigern. Trotz einer außergewöhnlich hohen Schneedecke in diesem Jahr kam es zu geringfügigen Verzögerungen, da die Besatzungen geduldig und sicher unerwartete Schneeansammlungen beseitigten musste. Die Sicherheit unserer Crews und unserer Contractors hat für uns höchste Priorität. Neben dem Explorationsprogramm laufen auch unsere Basisstudien mit der Installation einer Klimamessstation und laufenden Umweltstudien wie geplant. Wir freuen uns darauf, während des diesjährigen Arbeitsprogramms neue Bohrupdates bereitzustellen.

Tudor Gold Corp und unsere verbundenen Serviceunternehmen haben extreme Maßnahmen ergriffen, um die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten, während sie im Rahmen der COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle arbeiten. Nur wesentliches Personal darf das Camp und die Bereitstellungsbereiche betreten. Von denen Personen, die sich am Projekt- und Bereitstellungsort befinden, haben wir eine strenge tägliche Überwachung der Körpertemperaturen und des allgemeinen Gesundheitszustands durchgeführt. Wir haben einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich, der alle ein- und ausgehenden Tudor-Mitarbeiter sowie alle Dienstleister untersucht.

QA / QC

Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Vizepräsident für Projektentwicklung des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

„Walter Storm“

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains „forward-looking information“ within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Companys planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company’s plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.001.jpeg

Goldstorm and CopperBelle Deposits Plan View

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image1.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.002.jpeg

Goldstorm Deposit Section 108+00 NE

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image2.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.003.jpeg

Goldstorm Depsoit Section 109+50 NE

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image3.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.004.jpeg

Goldstorm Deposit Section 112+00 NE

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image4.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.005.jpeg

Goldstorm Deposit Section 113+50 NE

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image5.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60828/TUDORGOLDdurchschneidet_de.006.jpeg

Goldstorm Deposit Section 115+00 NE

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

orders.newsfilecorp.com/files/4494/91969_tudor_image6.jpg

To view the source version of this press release, please visit www.newsfilecorp.com/release/91969

