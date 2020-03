TÜV-zertifizierter Notfall-Manager – Online Kurs

Jetzt online sicher weiterbilden. Neu Online: Notfall-Manager – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“. Ein Online master.class seminar für Makler und Finanzdienstleister der JURA DIREKT Akademie

Nürnberg. TÜV-zertifizierte Notfall-Manager sorgen dafür, dass Kunden und deren Familien selbstbestimmt bleiben und auch im Notfall entlastet sind. Gerade jetzt hat das eine neue Dynamik bekommen. Finanzdienstleister und Makler können aktuell Ihren Kunden helfen, sich und Ihre Familien in einer Ausnahmesituation abzusichern. Als kompetente Notfall-Manager sorgen Sie für die wichtige Dreifachvorsorge: Finanzen – Recht – Notfall-Management.

In Kooperation mit dem TÜV-Rheinland legt die JURA DIREKT Akademie die Fortbildung für Berater, Finanzdienstleister und Makler nun auch als Online-Kurs auf. Die große Flexibilität des Partners TÜV Rheinland zeigt sich in der aktuellen Krise auch darin, dass das Prüfungsverfahren schnell onlinefähig gemacht werden konnte.

Jetzt die Kunden sensibilisieren und motivieren

Durch Krankheit oder Unfall können Menschen und ihre Angehörigen in Notfall-Situationen geraten. Das gilt besonders jetzt. Gerade bei Selbständigen kann es zu Nachteilen oder gar existenzbedrohenden Risiken führen. Auch im Privatbereich sind Angehörige schnell überfordert, wenn sie nicht wissen, was zu tun ist, oder wo benötigte Informationen, Dokumente und Zugänge zu finden sind. Das und einiges mehr regelt systematisches Notfall-Management. Es bietet Sicherheit für Betroffene und die Familie.

Fortbildung zum Notfall-Manager online, schnell und sicher

Die Teilnehmer lernen in dem 2-tägigen Online-master.class seminar® der JURA DIREKT Akademie, für welche Notfälle Menschen wie Vorsorge treffen können. Und sie bieten sofort zeitgemäße und einfache Lösungen an. Die Begleitung zur Erledigung von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament oder auch Notfall-Ordner kann auch online erfolgen. Damit können Notfall-Manager ihre Kunden auch in der jetzigen Situation sicher und schnell unterstützen.

Was steckt drin?

Der Online Kurs „Notfall-Manager – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ beinhaltet einen Videokurs und vier Live-Webinar- und Onlinecoaching-Sequenzen kompakt an zwei Block-Tagen. In 14 Videos und 11 Skripts eignen sich die Teilnehmer vorab und optional das gesamte Wissen des Generationenberaters an. Drei dreieinhalbstündige Live-Webinare und ein zweistündiges Online-Coaching liefern das Know How des Notfall-Managers inklusive Online-Beratung mit fertigen Werkzeugen. Und… auch wichtig: die Prüfungsvorbereitung.

Der Notfall-Manager für schwierige Zeiten

„Wir kennen das von uns selbst. Lästige Dinge schieben wir vor uns her“, so Akademieleiter Jürgen Zirbik. Dazu gehören auch das Erledigen von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen oder das Ausfüllen eines Notfall-Ordners. Und gerade jetzt sind diese Dinge wirklich wichtig. Deshalb begleiten Notfall-Manager die Kunden, bis alles erledigt ist. Das geht auch sehr gut online – wie, erfahren die Teilnehmer im Online-Kurs.“

Plus die große Hilfe in Krisenzeiten

Wenn der Notfall eintritt, können Betroffene und Angehörige die kostenlose 24/7-Notfall-Hotline des Servicedienstleisters JURA DIREKT nutzen, weil Notfall-Manager Partner der JURA DIREKT sind. Betroffene und Angehörige erhalten sofort Hilfe und Handlungsempfehlungen sowie Tipps aus der Erfahrung von über 5000 Notfall-Begleitungen.

Notfall-Manager helfen jetzt und ganzheitlich

Nach Abschluss der Fortbildung sind Notfall-Manager in der Lage, sich weiter im Markt abzusetzen und ihr Beratungsgeschäft in eine sichere Zukunft zu führen. Auch weil sie durch Kompetenzen und Werkzeuge der Online-Begleitung flexibler werden.

Acht Terminblöcke sind für 2020 geplant. Die Online-master.class seminare® „Notfall-Manager – TÜV-zertifiziert“ können ab sofort gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie hier: Klicken

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JURA DIREKT Akademie GmbH

Herr Jürgen Zirbik

Gutenstetter Str. 8e

90449 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 091192785228

web ..: https://www.juradirekt-akademie.com

email : j.zirbik@juradirekt-akademie.com

JURA DIREKT Akademie GmbH – sofort mehr Geschäft

Die JURA DIREKT Akademie GmbH ist spezialisiert auf Weiterbildung, die für die Teilnehmer sofort mehr Geschäft bringt. Die Kernzielgruppe sind Unternehmer, Selbständige, Berater, Finanzdienstleister und Makler. Das Motto der Akademie: Weiterbildung weiterdenken. Die Grundkonzeption für Berater: Alleinstellungsmerkmal über das Vorsorgedreieck (finanzielle, rechtliche Vorsorge sowie Notfall-Management), Zielgruppe; Familienverbund.

Dafür haben die Gründer Domenico Anic und Jürgen Zirbik ein konzentriertes Angebot von wenigen, hochwertigen master.class seminaren® entwickelt. Qualitätspartner, wie der TÜV Rheinland und die Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung (AGT), begleiten oder zertifizieren diese aktuell drei Sechstages-Kurse. Außergewöhnlich an den master.class seminaren® sind unter anderem die kostenlose, lebenslange Begleitung der Teilnehmer nach den Kursen, die Mitgliedschaft in einer Erfolgsgemeinschaft und die bedingungslose Geld-zurück-Garantie.

Die JURA DIREKT Akademie GmbH entstand aus der Abteilung Weiterbildung der JURA DIREKT GmbH, Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge und Marktführer im Premiumsegment. Nach einigen Jahren Fortbildungen für die etwa 8500 Kooperationspartner der JURA DIREKT, haben Domenico Anic, Gesellschafter Geschäftsführer der JURA DIREKT, und Akademieleiter Jürgen Zirbik die Akademie als eigenständiges Weiterbildungsinstitut für Berater, Finanzdienstleister und Makler 2019 ausgelagert. Kontakt: Jürgen Zirbik, 0911 – 92 78 52 28

