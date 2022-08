TUGA führt Produktfamilie mit Lösungen für die urbane Mobilität ein

VANCOUVER, BC, und LISSABON, PORTUGAL – (11. August 2022) – TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) (TUGA Innovations oder das Unternehmen), das mit dem TUGA, einem neuen Typ von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicle – EV), Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit ein umfassendes Spektrum von Fahrzeugmodellen entwickelt, um den Anforderungen von gewerblichen Flottenbetreibern und individuellen Konsumenten gleichermaßen zu entsprechen.

Aufgrund von weiterer Marktforschung legte sich TUGA Innovations eine Neupositionierungsstrategie zu, und diese betont und verdeutlicht die Fähigkeit von TUGA, funktionale Aspekte des Basismodelldesigns ganz einfach zu transformieren. Das Unternehmen hat eine Reihe vorgegebener Konfigurationen finalisiert, die verschiedene gemeinsame Konzeptionsmerkmale und funktionelle Elemente aufweisen, welche in eine umfassende Fahrzeugfamilie eingebracht werden, indem ein neues Spektrum von Modellen eingeführt wird – von High-End-Ausführungen in limitierter Auflage über mobilitätsorientierte und servicebetonte Modelle bis hin zu Nutzfahrzeugen.

Im Rahmen dieser optimierten Markteinführungsstrategie plant das Unternehmen, drei verschiedene definierte TUGA-Fahrzeugkategorien anzubieten; diese bieten eine zum Patent angemeldete einziehbare Hinterachse und verlängerbare Karosserieoptionen, die weiter segmentiert werden, um verschiedene Bedürfnisse und Marktsektoren bedienen zu können.

– Der TUGA THUNDER und der TUGA FALCON sind die hochleistungsfähigen Modelloptionen in limitierter Auflage. Die Transformation wird durch mehrere Anpassungen erreicht, unter anderem die Entfernung der Windschutzscheibe und des Fondbereichs, um das Look-and-Feel eines Roadsters zu erreichen. Beim Design stand die Sicherheit an erster Stelle; diese Fahrzeuge sind Ausdruck der spaßbetonten DNS der TUGA-Plattform.

– Der TUGA COMMUTER und der TUGA DELIVER waren die Einführungsmodelle des Unternehmens, unter anderem mit austauschbaren Karosserieteilen, und weisen inzwischen neue Funktionen auf, etwa zusätzliche Sicherheitskomponenten und ein Technologiepaket mit dem Markenzeichen Mobility As A Service (MaaS) für eine funktionale Integration in Lieferflotten sowie mit optimierter Funktionalität für Berufspendler.

– Der TUGA CARGO und der TUGA PICKUP warten mit jederzeit komplett verlängerbaren Karosserielösungen für mikrologistische urbane Bedürfnisse auf. Dazu bieten sie 600 Liter Laderaum in einem Fahrzeug mit einer Breite von nur 88 cm, kombiniert mit einem vergrößerten hinteren Radstand von 128 cm für mehr Stabilität.

Die gesamte TUGA-Produktfamilie, die derzeit konzipiert wird, bietet fundamental flexible Designkriterien, die auf einer reduzierten Breite basieren und so ein wendiges Manövrieren im Verkehr und einfaches Parken ermöglichen. Die einziehbare Hinterachse bietet größere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten; die verlängerbare Karosserie macht das Ein- und Aussteigen der Passagiere supereinfach und wartet mit mehreren Überrollbügeln auf, die den Passagieren insgesamt mehr Sicherheit bieten. Die Modelle Cargo und Pickup werden mit einer zweckmäßigeren Designausführung entwickelt, die eine festgelegte Fahrgestelllänge aufweist und den Fokus auf mehr Stauraum legt. Weitere Fahrzeuginformationen finden Sie auf der TUGA Plattform.

César Barbosa, VP und TUGA-Projektleiter, erklärte dazu wie folgt: Wir entwickeln nicht nur ein Fahrzeug, sondern eine Lösung für die Herausforderungen der urbanen Mobilität. Anhand unseres ursprünglichen Konzeptprototyps, der letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen wurde, sahen wir die Chance, eine ganze TUGA-Familie von Produktangeboten zu entwickeln. Unter den zahlreichen Merkmalen des Fahrzeugs möchte ich insbesondere unser zum Patent angemeldetes verlängerbares hinteres Fahrgestell herausstellen. Dieses Merkmal war für eine Optimierung der Ergonomie, Sicherheit und Leistung von herausragender Bedeutung. Ich bin mit den Ergebnissen außerordentlich zufrieden.

John Hagie, der CEO von TUGA, merkte weiter an: César und sein Team haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Vorteile, die Funktionen und die Leistung der gesamten Produktlinie maximiert. Im Zentrum ihrer Arbeit steht Innovation. Wir haben nunmehr eine sehr solide Lösung für zahlreiche Anwendungsfälle und Marktsegmente, die alle auf einem gemeinsamen Basismodell beruhen. Ziel dieses Ansatzes ist die Stabilisierung der Kosten und die Optimierung der Produktionseffizienz. Im Zuge unserer Tätigkeit und der weiteren Schaffung von Mehrwert mit unseren spannenden Projekten werden wir weitere Nachrichten über den Fortschritt unserer Fahrzeugentwicklung und -vermarktung veröffentlichen.

