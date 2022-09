TUGA meldet Patent für innovatives Lebensmittel-Liefermodul an

VANCOUVER, BC, und LISSABON, PORTUGAL – (22. September 2022) – TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) (TUGA Innovations oder das Unternehmen), das mit dem TUGA, einem neuen Typ von Elektrofahrzeug (EF), Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich, im Rahmen seiner Produktentwicklungstätigkeit die Einführung der TUGA Delivery Box, eines neuartigen Lebensmittel-Liefermoduls, bekannt zu geben.

Das Entwicklungsteam der TUGA Delivery Box hat ein Patent (Anmeldenummer 63/339,588) zum Schutz bestimmter geistiger Eigentumsrechte in Bezug auf die Funktionalität und die Eigenschaften des Produkts angemeldet. Die TUGA Delivery Box ist darauf ausgelegt, die Qualität und Unversehrtheit der Lebensmittel oder des sonstigen Inhalts der Box aufrechtzuerhalten; dazu bietet sie automatisierte Umweltkontrollen, unter anderem Beheizung und/oder Kühlung, Luftfilterung, Gewichtsverteilung und Trennung der Bestellungen während des Transports vom Ort der Zubereitung zum Ort des Verbrauchs durch den Endbenutzer.

Das Modul, das speziell für den Einsatz in der Fahrer-/Fracht-Konfiguration des sehr wendigen und vollständig elektrisch betriebenen TUGA-Dreiradfahrzeugs konzipiert wurde, ist leicht abnehmbar; ferner sieht die Weiterentwicklung optionale Räder (einschließlich motorisierter Räder) vor, um die Handhabung und die leichte Zugänglichkeit für Abholung und/oder Auslieferung an Orten mit beschränktem Zugang zu vereinfachen. Die vorläufige Konzeption umfasst die Anbringung von Drohnen für die Lieferung aus der Luft bei vertikal schwierigen Zustellbedingungen.

César Barbosa, der Mitbegründer und VP des Unternehmens, nahm dazu wie folgt Stellung: Unsere TUGA Delivery Box setzt auf die modulare Philosophie sämtlicher TUGA-Fahrzeuge und ist speziell auf den Einsatz mit dem TUGA-Modell Deliver ausgelegt. Ziel ist es, ein hochwertiges High-End-Umfeld für den gehobenen Lebensmitteltransport zu bieten und die Delivery Box für den Weg von der Küche zum Kunden zu optimieren. Der Markt für Lebensmitteltransport bietet große Chancen, und wir verfolgen das Ziel, eine hochwertige, neuartige Lösung anzubieten, die erheblichen Nutzen für das Markenprofil, Marktdurchdringungsfunktionen und hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Umweltschutz und Umweltverträglichkeit für Stadtmenschen bietet, die eine bessere Lösung für Lebensmittellieferungen fordert.

Mit dem dreirädrigen, vollelektrischen, zweisitzigen TUGA-Fahrzeug sollen die zahlreichen Herausforderungen bewältigt werden, die beim Fahren in, zwischen und rund um urbane Zentren und Ballungsgebiete gegeben sind. Das Fahrzeug ist nicht breiter als ein Motorrad und somit sehr wendig; es wartet mit einer zum Patent angemeldeten verlängerbaren Hinterachse auf, die bei höheren Geschwindigkeiten mehr Stabilität gewährleistet, und bietet ein vor kurzem angekündigtes, zum Patent angemeldetes verlängerbares Fahrgestellsystem, das eine einzigartige Rückwärtsbewegung des hinteren Teils des Fahrzeugs und damit einen optimierten Zugang für Passagiere und/oder Fracht ermöglicht. Die TUGA-Plattform ist auf mehrere Karosserietypen ausgelegt, die zunächst als der TUGA Commuter, der TUGA Deliver und der TUGA One concepts bezeichnet wurden.

John Hagie, der CEO des Unternehmens, merkte dazu an: Unsere Delivery Box ist darauf ausgelegt, das Augenmerk stark auf die Umweltbedingungen zu legen, die mit der Lieferung von Lebensmitteln oder Gütern verbunden sind, welche spezielle kontrollierte Umweltbedingungen erfordern. Das Konzept ist innovativ genug, um den Schutz des geistigen Eigentums anzustreben. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die TUGA-Lösung darauf abzielt, einen hochwertigen High-End-Ansatz für Fragen der urbanen Mobilität zu bieten, so Herr Hagie weiter. Wir sind bestrebt, im Namen unserer Partner, Stakeholder und Aktionäre gleichermaßen Mehrwert für unser Unternehmen zu schaffen.

Über TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF)

TUGA Innovations ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, mit Schwerpunkt auf Konzeption, Design und Produktion von speziellen Elektrofahrzeugen zur Verbesserung der städtischen Mobilität. Das Unternehmen möchte die Schwierigkeiten bei der städtischen Mobilität durch die Entwicklung einer Reihe von dreirädrigen, vollelektrischen Fahrzeugen mit 2 Sitzplätzen bewältigen. Das Fahrzeug ist aus Gründen der Agilität nicht breiter als ein Motorrad und bietet eine zum Patent angemeldete, erweiterbare Hinterachse für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein zum Patent angemeldetes, ausfahrbares Fahrwerk für den Fahrgastkomfort. Das Fahrzeug wird fortschrittliche Konnektivitätstechnologie besitzen, um optimale Sicherheit, Leistung, Umweltauswirkungen, Komfort, Wartung und Navigation zu bieten. Das TUGA-Fahrzeug ist für eine geschätzte Reichweite von 160 km und eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/Stunde ausgelegt, bietet den Komfort eines Autos und mehr Schutz als ein Motorrad. Es basiert auf einer austauschbaren, multifunktionalen Plattform mit verschiedenen Karosserien.

