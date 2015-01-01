Turbobörsengang: Börsenmäntel outperformen Börsengänge

Als führender Anbieter von Börsenmänteln stimmt INSTANT IPO aktuellen Marktanalysen zu, das die Anzahl der „Börsengänge“ über Börsenmäntel/SPACs die klassischer Börsengänge deutlich übertroffen hat.

„Börsengänge“ über Börsenmäntel/SPACs (Special Purpose Acquisition Company) haben im Jahr 2025 die Anzahl klassischer Börsengänge (IPOs – Initial Public Offering) deutlich übertroffen.

Als führender Anbieter von Börsenmänteln im deutschsprachigen Raum stimmt die

INSTANT IPO SE aktuellen Marktanalysen zu, das die Anzahl der „Börsengänge“ über Börsenmäntel/SPACs die klassischer Börsengänge im Jahr 2025 deutlich übertroffen hat.

Im vergangenen Jahr wählten 63 Prozent der Börsenneulinge weltweit den Weg via Börsenmantel-/SPAC-Transaktionen an die Börse. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung aktueller Marktdaten von SPAC Analytics. Dabei sind 39% der durch Börsengänge in 2025 erzielten Erlöse bereits auf SPAC-Transaktionen zurückzuführen.

Die Zahlen zeigen, der Trend zu Börsenmäntel/SPACs hat deutlich zugenommen. Der größte Markt für Börsenmäntel/SPACs ist neben den USA, in Europa vor allem in Deutschland zu finden.

Immer häufiger wählen Unternehmen den schnellen Weg an die Börse via des Turbo-Börsengangs dem Börsenmantel/SPAC. Der Börsenmantel, der einst ein Nischenprodukt und früher zumeist in Wellen zu Zeiten volatiler Marktphasen besonders stark nachgefragt war, ist über die Jahre zu einem marktgängigen Instrument und zu einer festen Instanz gereift.

Gerade bei kleineren, mittleren sowie wachstumsorientierten Unternehmen hätten Börsenmäntel/SPACs das Potential klassischen IPOs auch dauerhaft den Rang abzulaufen.

Der Nachteil traditioneller IPOs wird insbesondere im herausfordernden Marktumfeld offensichtlich. Gerade das Jahr 2025 zeigte, dass Unternehmen vielfach ihre klassischen Börsengänge aufgrund von Bewertungsabschlägen, langen Vorbereitungszeiten und zu vorsichtiger Investorenresonanz mit Blick auf das Momentum verschoben. „Börsengänge“ über bestehende Börsenmäntel hingegen erwiesen sich als deutlich flexiblere, effizientere und stabilere Möglichkeit an die Börse zu gehen. Insbesondere die schnellere Umsetzbarkeit, geringere Transaktionsrisiken und eine marktnähere Bewertung führten vielfach zu einer überdurchschnittlichen Kurs- und Liquiditätsentwicklung nach dem Börsendebüt.

Im Ergebnis ermöglichen Börsenmäntel Unternehmen zu jeder Marktphase einen strukturierten, planbaren und kapitalmarktorientierten Zugang zur Börse und stellen im Gegensatz zu IPOs auch in volatilen oder zinsintensiven Phasen das optimale Instrument dar.

Angesichts wieder zunehmender Kapitalmarktaktivität erwartet die INSTANT IPO SE, dass „Börsengänge“ über Börsenmäntel auch künftig eine zentrale Rolle spielen werden. Die starke Performance im Vergleich zu klassischen IPOs unterstreicht das Potenzial von Börsenmänteln. Als marktführender Anbieter von Börsenmänteln im deutschsprachigen Raum wird damit die strategische Ausrichtung der INSTANT IPO SE nachhaltig gefestigt.

Die INSTANT IPO SE verfügt über die größte und hochwertigste Plattform börsennotierter Mantelgesellschaften im deutschsprachigen Raum und begleitet Unternehmen entlang des gesamten Prozesses – von der Auswahl des geeigneten Börsenmantels über die Transaktion bis hin zur Positionierung am Kapitalmarkt.

Weitführende Informationen zu Börsenmänteln sind unter www.instant-ipo.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

INSTANT IPO SE

Herr Reiner Ehlerding

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 06934866945

web ..: https://instant-ipo.de

email : info@instant-ipo.de

INSTANT IPO SE ist die europaweit erste, unabhängige Gesellschaft, die auf schnelle Börseneinführungen spezialisiert ist. Als offizieller Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf setzt INSTANT IPO individuelle, zeit- und kosteneffiziente Börseneinführungen für Unternehmen jeder Branche um. Die Spezialexpertise von INSTANT IPO besteht neben der Umsetzung traditioneller Börsengänge (IPOs) oder reinen Handelsaufnahmen (Listings) insbesondere im Segment von Börsenmantel-/ SPAC-Transaktionen (Reverse IPO, Reverse Merger oder Reverse Takeover, Cold IPO), da Börsenmäntel an die Börse strebenden Unternehmen erhebliche Vorteile bieten.

Pressekontakt:

INSTANT IPO SE

Herr Reiner Ehlerding

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

fon ..: 06934866945

email : info@instant-ipo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Refinanzierung von Immobilien in 2026 – Strategien, Gründe und Ablauf Interaktive KI-Avatare: Wenn der Chatbot ein Gesicht bekommt