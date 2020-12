TurtleTree, eine Portfoliogesellschaft von Eat Beyond, beschafft durch eine Kapitalerhöhung USD 6,2 Millionen

Vancouver, B.C. – 17. Dezember 2020 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Emittent von Investments mit Fokus auf dem internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliogesellschaft TurtleTree Labs Pte. Ltd. (TurtleTree) eine überzeichnete Pre-A-Round-Finanzierung über USD 6,2 Millionen mit neuen und bestehenden Investoren aus aller Welt abgeschlossen hat.

TurtleTree hat Niederlassungen sowohl in Singapur als auch in San Francisco und setzt seine eigentumsrechtlich geschützte Technologie ein, um nachhaltige zellbasierte Milchprodukte und Säuglingsmilch herzustellen. Der Fokus liegt auf der Produktion von Milch sowie auf der Einbindung der einzigartigen Bestandteile der Milch in Produkte. TurtleTree verfolgt das Ziel, nachhaltige Lebensmittel ohne Einsatz grausamer Methoden zu produzieren.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TurtleTree und die Teilhabe an seinem weiteren Wachstum und Erfolg, sagte Patrick Morris, der CEO von Eat Beyond. Es besteht enormes Potenzial für zellbasierte Lebensmittelprodukte, unter anderem Fleisch und Milch, und TurtleTree gehört definitiv zu den Unternehmen, die in diesem Bereich weltweit führend sind.

TurtleTree beabsichtigt, die Finanzmittel für den Ausbau seines Teams und die Beschleunigung der Forschung und Produktion der hochfunktionalen, wertvollen bioaktiven Proteine und komplexen Zucker in Muttermilch zu verwenden. TurtleTree plant, seine ersten Produkte im Jahr 2021 auf den Markt zu bringen, und arbeitet derzeit eng mit den aufsichtsrechtlichen Stellen wie auch mit Branchenpartnern zusammen.

Eat Beyond Global ist komplett auf die Förderung von Innovation im Lebensmittelsektor fokussiert und hat ein Team aus Branchenveteranen zusammengestellt, um den Unternehmen, in die es investiert, Unterstützung zu leisten. Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit diesen Experten bei unseren weiteren Bemühungen, die funktionalen Bestandteile von Milch in die künftigen Produkte unserer Partner einzubinden, erklärte Fengru Lin, der Gründer und CEO von TurtleTree.

Anfang des Monats genehmigte Singapur als erste Regierung den Verkauf von zellbasierten Fleischprodukten. Das Land möchte seine Lebensproduktion derart umschichten, dass in den kommenden zehn Jahren 30 % der Nachfrage nach Lebensmitteln durch die lokale landwirtschaftliche Produktion gedeckt wird, und zwar unter Einsatz von Technologien wie der zellbasierten und vertikalen Landwirtschaft.

Eat Beyond schließt sich Prinz Khaled und KBW Ventures, Verso Capital und Green Monday Ventures in dieser Pre-A Round an.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

