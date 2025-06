TV-Tipp zu neuer Alzheimer-Therapie: Fernseh-Reportage zur Transkraniellen Pulsstimulation (TPS)

Bayerisches Fernsehen (BR) berichtet über vielversprechende Alzheimer-Behandlung – Sendetermin: Dienstag, 24. Juni 2025, 19 Uhr

München/Salzburg, Juni 2025 – Wie kann eine sanfte Hirnstimulations-Behandlung das Leben von Alzheimer-Patienten verbessern? Welche Rolle spielt dabei eine neue Technologie namens Transkranielle Pulsstimulation – kurz TPS? Und warum sprechen Patienten, Angehörige, Ärzte und Wissenschaftler inzwischen von einem echten Durchbruch in der Alzheimer-Therapie?

Antworten darauf gibt der Bayerische Rundfunk (BR) in seiner beliebten Sendung „Gesundheit!“ am Dienstag, den 24. Juni 2025 um 19 Uhr. Die Reportage begleitet Alzheimer-Betroffene, Angehörige sowie Ärzte und Wissenschaftler, die mit TPS arbeiten bzw. an ihr forschen – einer Therapieform, die bislang außerhalb der Wissenschaft noch viel zu wenigen Betroffenen bekannt ist.

Transkranielle Pulsstimulation (TPS): Die nächste Generation der Alzheimer-Behandlung

TPS steht für „Transkranielle Pulsstimulation“ – ein modernes, rein ambulantes Behandlungsverfahren, das physikalisch wirkt, also ganz ohne Medikamente auskommt. Sanfte, kaum spürbare Stoßwellen stimulieren gezielt die betroffenen Hirnregionen, um die Aktivität der Nervenzellen zu fördern. Die Methode ist schmerzfrei, nicht-invasiv und wird derzeit vor allem bei Alzheimer, anderen Demenzformen sowie bereits auch erfolgreich bei Parkinson und Depressionen eingesetzt.

Was viele nicht wissen: Die TPS ist keine ferne Zukunftsmusik. Sie ist längst im Alltag angekommen – rund 70 Kliniken und Praxen, darunter namhafte Universitätskliniken, arbeiten im deutschsprachigen Raum mit diesem Neuromodulations-Verfahren, von dem bereits mehr als 15.000 Patienten profitieren konnten. Nun widmet sich erstmals auch der BR dieser innovativen Therapie.

Ein Psychiater, eine Familie – und eine mutige Entscheidung

Im Mittelpunkt der BR-Reportage steht der Ulmer Psychiater Dr. Alexander Schwarz, einer der ersten TPS-Anwender in Deutschland. Der Grund für seine Entscheidung, die TPS einzusetzen, war zunächst persönlicher Natur: Seine eigene Mutter – selbst Neurologin – erkrankte an Alzheimer. Die Familie entschied sich damals, neue Wege zu gehen. Seitdem wird sie regelmäßig mit TPS behandelt – mit überraschenden Erfolgen.

Dr. Schwarz: „Die TPS hat den Alltag unserer Mutter und unserer Familie verändert. Sie kann sich wieder besser orientieren, ist wacher, lebendiger. Für uns war die TPS der Wendepunkt.“

Rührende Erfolgsergebnisse mit der TPS im „Impuls-Pflegezentrum“ nahe München

Auch im „Impuls-Pflegezentrum“ in Bergkirchen bei München ist die Transkranielle Pulsstimulation (TPS) längst Teil der täglichen Arbeit. Dort erzählt Mitarbeiterin Cornelia Ernst, selbst pflegende Angehörige, wie sie durch einen TV-Bericht auf RTL im Jahre 2021 auf die Methode aufmerksam wurde, denn RTL hatte bereits kurz nach der Einführung der TPS über die bahnbrechende Methode in der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“ berichtet.

Die Angehörige von Cornelia Ernst ist heute ein wunderbares Beispiel dafür, wie die TPS auch langfristig, also über Jahre hinweg, wirken kann. Heute bietet das Pflegezentrum als weltweit erste Einrichtung ihrer Art die TPS an. Im BR-Beitrag wird der emotionale Fall einer dortigen Patientin gezeigt, die sich durch die Behandlung einen lange gehegten Lebenstraum erfüllen kann – und zwar einen, der Alzheimer-Patienten bislang verwehrt geblieben wäre.

TPS: Eine Therapie, die aktiv symptomatisch wirkt – und so vieles zum Positiven verändern kann

Wichtig zu unterscheiden bleibt natürlich: Auch die TPS bietet keine Heilung. Solch eine Therapie gibt es noch nicht, da die Ursachen für Alzheimer-Demenz bis heute nicht verstanden sind. Doch sie kann, anders als alle bisherigen therapeutischen Möglichkeiten, Symptome teils massiv abmindern und vor allem den Krankheits-Verlauf deutlich verlangsamen. Dies funktioniert teils über Jahre hinweg, wie zahlreiche Langzeitbeobachtungen mittlerweile zeigen. So kann die TPS den Betroffenen ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit und Lebensqualität zurückgeben. Auch Depression, Apathie und motorische Störungen bessern sich bei vielen Patienten deutlich. Ärzte wie Dr. Schwarz berichten über eindrückliche Veränderungen – auch bereits nach wenigen Sitzungen, die jeweils nur 30 Minuten dauern.

Transkranielle Pulsstimulation (TPS): Wissenschaftlich abgesichert – aber doch noch zu wenig bekannt

Das Forschungsengagement zur TPS ist dementsprechend hoch: Während weltweit immer mehr Studien zur TPS veröffentlicht werden, kennen in Deutschland viele Menschen die Methode noch nicht. Auch deshalb ist der TV-Beitrag des BR so wichtig. Er macht verständlich, was die TPS-Therapie leisten kann – und was nicht. Er zeigt echte Fälle, echte Emotionen, echte Fortschritte. Und er macht Mut.

Sendetermin: Dienstag, 24. Juni 2025, 19 Uhr, BR Fernsehen – Sendung „Gesundheit!“

Die Reportage wird später auch über die ARD-Mediathek und in anderen Dritten Programmen der ARD zu sehen sein.

Vorangegangene TV-Beiträge über die Transkranielle Pulsstimulation (TPS) finden Sie hier:

https://www.alzheimer-deutschland.de/mediathek/fernsehen-tv

Weitere Infos zur TPS:

o TPS-Zentrum Ulm: https://www.tps-zentrum.de

o Pflegezentrum mit Herz: https://www.impuls-pflegezentrum.de/tps

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALZHEIMER DEUTSCHLAND – Ärztliche Interessensgemeinschaft TPS

Frau Katja Christina Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet bei Salzburg

Österreich

fon ..: +49-(0)1579-24 54 388

web ..: https://www.alzheimer-deutschland.de

email : info@alzheimer-deutschland.de

Über „Alzheimer Deutschland“ und die „Ärztliche Interessensgemeinschaft TPS“

„Alzheimer Deutschland“ ist ein unabhängiges, journalistisches Informationsportal rund um Alzheimer-Demenz, andere neurophysiologische Erkrankungen, Prävention und moderne Behandlungsmöglichkeiten aus dem Bereich der nicht-invasiven Hirnstimulations-Methoden (NIBS) wie die Transkranielle Pulsstimulation (TPS). Im Mittelpunkt des Informationsportals steht die leicht verständliche, wissenschaftlich fundierte Aufklärung über zukunftsweisende Therapieansätze, neurologische Forschung und Möglichkeiten der Prävention, die Betroffenen und Angehörigen – übrigens auch zu Parkinson, Depressionen, Autismus und ADHS – aktuelle Informationen an die Hand geben soll.

Initiatorin des Portals ist Katja C. Schmidt, ursprüngliche Entwicklerin einer anderen Therapie auf elektromagnetischer Basis, die selbst viele Jahre ein Familienmitglied mit Alzheimer pflegte und zudem seit vielen Jahren als Medizinjournalistin aktiv ist. Gemeinsam mit der „Ärztlichen Interessensgemeinschaft TPS“ – einem Zusammenschluss von Ärzten und Wissenschaftlern, die mit TPS arbeiten und/oder dazu forschen – setzt sie sich aus Überzeugung für mehr Sichtbarkeit und Aufklärung ein. Ziel ist es, modernen nicht-invasiven Hirnstimulationsverfahren wie der TPS den Weg in die öffentliche Wahrnehmung zu ebnen und die Offenheit gegenüber medizinischen Innovationen zu fördern – mit klarem Blick auf das, was Patientinnen und Patienten heute wirklich helfen kann.

