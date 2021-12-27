  • twenty seconds erweitert Leistungsportfolio: Neuer Service für stabile WordPress-Formular-Zustellung

    Nachdem mehrere Kunden über verlorene Kontaktanfragen berichteten, reagiert twenty seconds mit einem spezialisierten Service zur professionellen Absicherung von WordPress-Formular-Mails.

    BildRückmeldungen von Kunden führen zur Entwicklung eines spezialisierten SMTP-Services

    twenty seconds erweitert sein Leistungsportfolio um einen spezialisierten Service zur Stabilisierung der Mailzustellung bei WordPress-Websites. Hintergrund sind wiederholte Rückmeldungen von Kunden, deren Kontaktformular-Anfragen nicht zuverlässig ankamen.

    „Mehrere unserer Autoren und Unternehmer berichteten von plötzlich ausbleibenden Anfragen“, erklärt Manuela Plaisier, Geschäftsführerin von twenty seconds. „Das Formular funktionierte sichtbar korrekt, dennoch wurden E-Mails nicht zugestellt oder landeten im Spam. Für geschäftlich genutzte Websites ist das ein erhebliches Risiko.“

    Unsichtbares Problem mit wirtschaftlicher Relevanz

    In vielen Fällen liegt die Ursache nicht im Formular-Plugin selbst, sondern im technischen Mailversand im Hintergrund. WordPress nutzt standardmäßig die Funktion wp_mail(), die häufig über die serverseitige PHP-Mailfunktion versendet. Diese Versandart entspricht jedoch nicht immer den aktuellen Authentifizierungsanforderungen moderner Mailanbieter.

    Fehlende SPF- oder DKIM-Einträge sowie eine nicht eindeutig konfigurierte Versandumgebung können dazu führen, dass Nachrichten blockiert oder stillschweigend verworfen werden. Besonders problematisch ist, dass Website-Betreiber in der Regel keine Fehlermeldung erhalten.

    Neuer Service unter wordpress-formulare.de

    Als Reaktion auf diese Problematik hat twenty seconds mit wordpress-formulare.de einen eigenständigen Service geschaffen, der die strukturierte Einrichtung einer stabilen SMTP-Mailinfrastruktur übernimmt.

    Der Service umfasst:

    * Einrichtung einer authentifizierten Versandstruktur
    * Konfiguration externer Mailadressen
    * Überprüfung relevanter DNS-Einträge
    * Testversand mit Zustellkontrolle

    Ziel ist eine dauerhaft zuverlässige Zustellung von Kontaktformular-Anfragen bei geschäftlich genutzten WordPress-Websites.

    „Wenn Anfragen über eine Website wirtschaftlich relevant sind, darf ihre Zustellung kein Zufallsprodukt sein. Deshalb haben wir uns entschieden, eine klare technische Lösung anzubieten“, so Manuela Plaisier.

    Reaktion auf veränderte Sicherheitsstandards

    Mit der Angebotserweiterung reagiert twenty seconds auf verschärfte Sicherheitsanforderungen im E-Mail-Verkehr. Moderne Mailanbieter prüfen Authentifizierung und Server-Reputation deutlich strenger als noch vor wenigen Jahren. Unternehmen, die ihre Website als Kommunikationskanal nutzen, benötigen daher eine professionell eingerichtete Versandstruktur.

    Weitere Informationen sind unter
    https://wordpress-formulare.de/
    abrufbar.

