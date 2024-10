Twisted Rose veröffentlichen neue Single „Tattoo“

Twisted Rose macht den nächsten Stich – am 11. Oktober erscheint die Single „Tattoo“

Mit „Tattoo“ bringt die Rockband Twisted Rose am 11. Oktober eine Single heraus, die unter die Haut geht – im wahrsten Sinne des Wortes. Der kraftvolle Rocksong erzählt von Geschichten, welche sich nicht auf Papier, sondern auf der Haut verewigen: Tattoos als lebendige Chroniken, welche von Triumphen, Niederlagen und dem Leben selbst zeugen. Jeder Tintenstrich, jeder Nadelstich erinnert an Momente, die sich tief eingebrannt haben.

Twisted Rose versteht es wie kaum eine andere Band, diese emotionalen Spuren musikalisch zu zeichnen. Die powergeladene Stimme von Frontfrau Caro zeigt sich dabei facettenreich wie die Hautmalereien, von welchen sie singt. Mit jeder Note trägt sie die Geschichten von Narben und Stolz direkt unter die Haut des Zuhörers. Unterstützt wird sie von den eindringlichen Gitarrenriffs von Chris Bones, die gekonnt das Spiel zwischen Pein und Faszination in ein tonales Bild verwandeln und damit einen unwiderstehlichen Bann ausüben. Die Rhythmusfraktion – bestehend aus AlfRed am Bass und Luggy an den Drums – treiben den Song voran und schaffen so einen einmaligen Rocksound.

„Tattoo“ ist nicht nur ein Song, es ist ein musikalisches Kunstwerk, vielfältig wie die gestochenen Artefakte selbst. Der Song geht unter die Haut und wird seine Spuren hinterlassen.

Die Single erscheint am 11. Oktober auf allen gängigen Plattformen. Passend dazu wird es ein ebenso intensives Musikvideo geben, das die Bildsprache des Songs auf beeindruckende Weise einfängt. Twisted Rose lädt ein, mit „Tattoo“ gemeinsam in die Welt der Farben, Narben und Emotionen einzutauchen. Ein Song, der bleibt. Ein musikalisches Tattoo für die Seele.

Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), AlfRed (Bass) und Luggy (Drums)

