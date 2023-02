TYROLIT LIFE: Hochwertige Messer und Schleifmittel

Sicherheit und Kosteneinsparungen durch hochwertige Messer und Schleifmittel von TYROLIT LIFE

Messer werden zum Zubereiten von Mahlzeiten in der Küche in einer hohen Anzahl und mit meist sehr spezifischen Eigenschaften benötigt. Dabei sind die Ansprüche, die an ein solches Messer gestellt werden, aus mehr als einem guten Grund sehr groß. Messer sollten effizient arbeiten, gleichzeitig in hohem Maße Sicherheit bieten und ihre Aufgabe für lange Zeit verlässlich durchführen können. Die von TYROLIT LIFE angebotenen Messer sind ausgesprochen hochwertig und erfüllen diese Ansprüche exzellent. Gleiches gilt für die ebenfalls im umfangreichen Sortiment erhältlichen Schleifmittel. Mehr Schärfe im Alltag erwartet einen mit TYROLIT LIFE.

Bei TYROLIT LIFE große Auswahl an Spezialmessern für jeden Bedarf

Das Herzstück der gut sortierten Messer-Kollektion bildet das Santoku-Messer. Es ist ein beliebter Allrounder, der sich zum Schneiden von Gemüse, Obst, Käse und zartem Fleisch verwenden lässt. Weiterhin bietet das Unternehmen spezielle Lösungen wie ein Käsemesser, mit dem sich auch Käse in einer cremigen Konsistenz verlässlich und sicher schneiden lässt. Durch die Löcher eines solchen Messers wird die Reibung reduziert und der Käse haftet am Messer nicht an. Für das Schneiden von zartem Schinken bietet TYROLIT LIFE Schinkenmesser – Steakmesser nehmen es auch mit sehnigen und etwas krosser gebratenem Fleisch auf. Ein Tourniermesser aus der Produktserie eignet sich optimal zum Schälen von Gemüse und mit einem Brotmesser ist man für das Zerkleinern von ganzen Brotlaiben sowie Baguette gut beraten.

Nachschleifen mithilfe von Schleifmitteln spart Folgekosten

Grundsätzlich haben die hochwertigen Messer von TYROLIT LIFE eine lange Lebensdauer. Wird eines dennoch einmal stumpf, lässt es sich mit einem Schleifmittel im Handumdrehen wieder schärfen. Messerschärfer in den unterschiedlichsten Variationen hat das Unternehmen – passend zu seinen Messern – ebenfalls im Angebot. Es empfiehlt sich, bei der Bestellung von Messern die entsprechenden Schleifmittel gleich mitzubestellen und auf diese Weise Versandkosten zu sparen. Ab einem Bestellwert von 99,90 Euro liefert TYROLIT LIFE die Messer und das Zubehör versandkostenfrei. Perfekt, um gleich noch nach einem stylishen Messerblock für die Küche Ausschau zu halten. Mit ihm lassen sich die exklusiven Messer des Herstellers in der Küche in Szene setzen.

Weitere Einsparungen durch praktische Messersets

Wer nicht nur ein Messer sucht, sondern sich mit einer Reihe von (neuen) Messern ausstatten möchte, ist gut damit beraten, einen Blick auf die Messersets von TYROLIT LIFE zu werfen. Ob für Einsteiger oder für erfahrene Meisterköche: Das Label hat zueinander passende Messer hierbei bereits miteinander liiert und bietet diese zu einem besonders attraktiven Preis im Set an. Man erhält somit alle Modelle aus einer Hand und kann sich auf eine gleichbleibende Messerqualität verlassen.

Neukunden erhalten auf die Anmeldung zum Newsletter einen Rabatt von 20 Euro, der bei der Erstbestellung im Onlineshop des Unternehmens für TYROLIT LIFE Messer und Schleifmittel eingelöst werden kann.

Als Anbieter und weltweitführender Hersteller von Schleifwerkzeugen, Abrichtwerkzeugen und Systemen für die Bauindustrie steht TYROLIT life für Premium Qualität, die jedes TYROLIT life Produkt zu einem unverzichtbaren Statement in Ihrem Haushalt macht. Neben Langlebigkeit und hoher Funktionalität überzeugen das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und eine klare Formsprache aller TYROLIT life Produkte.

