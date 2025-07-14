U.S. GoldMining begrüßt Aufnahme von Kupfer und Silber in die Liste der kritischen Mineralien der USA und hebt das Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska hervor

Anchorage, Alaska – 13. November 2025 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) (- www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-further-exploration-in-2025-after-excellent-results-and-resource-update-in-2024/ -) (U.S. GoldMining oder das Unternehmen) treibt das Gold-Kupfer-Projekt Whistler (Whistler oder das Projekt) in Alaska (USA) voran. Während das Unternehmen seine zuvor angekündigte erste Bewertungsstudie (PEA) (siehe Pressemitteilung vom 9. Juni 2025) vorantreibt, wird es durch die kürzliche Aufnahme von Kupfer und Silber in die Liste der kritischen Mineralien 2025 der Vereinigten Staaten ermutigt.

Am 7. November 2025 veröffentlichte das Innenministerium über den U.S. Geological Survey seine endgültige Liste kritischer Mineralien für 2025, in der 60 Mineralien aufgeführt sind, die für die US-Wirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind und denen potenzielle Risiken aufgrund von Unterbrechungen der Lieferketten drohen. Die Liste umfasst sowohl Kupfer als auch Silber, die neben Gold zwei der drei Metallkomponenten der Mineralressourcenschätzung im Whistler-Projekt ausmachen. Das Projekt, das nur 105 Meilen vom Hauptbevölkerungszentrum Anchorage in Alaska entfernt liegt (siehe Abbildung 1), enthält schätzungsweise Mineralressourcen von über 1 Milliarde Pfund (Blbs) Kupfer und fast 19 Millionen Unzen (Moz) Silber in der Kategorie angezeigt sowie 3,93 Moz Gold und zusätzlich 0,3 Blbs Kupfer, 11,5 Moz Silber und 3,31 Moz Gold in der Kategorie abgeleitet(1) (siehe Tabelle 1).

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: Seit Januar 2025 hat die US-Bundesregierung damit begonnen, Initiativen zur Förderung der Exploration und Gewinnung kritischer Mineralien auf US-amerikanischem Boden umzusetzen, die für die Sicherung der heimischen Ressourcenversorgung von entscheidender Bedeutung sind. Die Veröffentlichung der Liste der kritischen Mineralien für 2025 kommt zum richtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen derzeit eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) seines Flaggschiffprojekts Whistler Gold-Copper durchführt und weiterhin die Exploration seines zu 100 % unternehmenseigenen 53.700 Acres großen Grundstücks in Alaska, einem der vielversprechendsten und bergbaufreundlichsten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, auf Bezirksebene durchführt und plant.

Über das Gold-Kupfer-Projekt Whistler: Ein Projekt für kritische Mineralien mit Sitz in den USA

– Multimetall-Ressource: Whistler enthält Gold, Kupfer und Silber und entspricht damit den Prioritäten der USA im Bereich kritischer Mineralien.

– Strategisch günstige Lage im Inland: Whistler ist die nächstgelegene große, noch unerschlossene Gold-Kupfer-Lagerstätte zu Anchorage, der größten Stadt Alaskas (siehe Abbildung 1), und verfügt daher über eine gute Anbindung an bestehende Autobahnen, Hafenanlagen, Stromnetze, qualifizierte Arbeitskräfte sowie die Lieferkette und den Dienstleistungssektor. Das Projekt wird auch von der Entwicklung der staatlichen Infrastruktur profitieren, insbesondere vom geplanten West Susitna Access Project (siehe Pressemitteilungen vom 28. Juli 2025 und 11. August 2025). Da sich Whistler auf staatlichem Land befindet, dürfte die mögliche zukünftige Genehmigung des Bergwerks von den soliden Genehmigungsrahmenbedingungen des Bundesstaates profitieren.

– Geopolitische Absicherung: In den USA ansässige Projekte wie Whistler könnten dazu beitragen, die Abhängigkeit von verzollten Importen aus Hochrisikoländern zu verringern. Whistler dürfte auch von starken politischen Rückenwindfaktoren profitieren, darunter ein günstiges Klima für staatliche und bundesstaatliche Maßnahmen zur Förderung einer verantwortungsvollen Rohstoffgewinnung in Alaska (siehe Pressemitteilungen vom 27. Januar 2025 und 24. März 2025).

Abbildung 1: Lageplan des Whistler-Projekts, der nächstgelegenen großen unerschlossenen Gold-Kupfer-Lagerstätte zu Anchorage, der größten Stadt Alaskas.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für das gesamte Projekt (Stichtag: 12. September 2024):

Klasse Einzahlung Grenzwert ROM-Tonnage In-situ-Gehalte Metallgehalt vor Ort

(US$/t) (ktonnen) NSR (US$/t) AuEqv Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv Au (koz) Cu (mlbs) Ag (koz)

(g/t) (koz)

Angegeben Whistler-Grube 10 282.205 22,84 0,68 0,41 0,16 1,89 6.201 3.724 999 17.166

Raintree Pit 10 8.905 21,08 0,63 0,46 0,08 4,81 180 131 16 1.378

Angegebener Tagebau variiert 291.410 22,79 0,68 0,41 0,16 1,98 6.381 3.855 1.015 18.544

Raintree UG 25 3.064 34,41 1,03 0,79 0,13 4,49 101 78 9 443

Gesamtangabe variiert 294.474 22,91 0,68 0,42 0,16 2,01 6.482 3.933 1.024 18.987

Abgeleitet Whistler-Grube 10 18.224 21,01 0,63 0,40 0,13 1,75 368 233 54 1.025

Island Mountain Grube 10 124.529 18,21 0,54 0,45 0,05 1,02 2.180 1.817 139 4.084

Raintree Pit 10 15.056 23,12 0,69 0,55 0,06 4,36 335 267 21 2.112

Abgeleitete Tagebau variiert 157.809 19,00 0,57 0,45 0,06 1,42 2.883 2.317 214 7.221

Raintree UG 25 40.432 32,81 0,98 0,76 0,12 3,31 1.275 994 103 4.300

Gesamt abgeleitet variiert 198.241 21,82 0,65 0,52 0,07 1,81 4.158 3.311 317 11.521

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

2. Abgeleitete Mineralressourcen unterliegen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Realisierbarkeit. Die mit einer abgeleiteten Mineralressource verbundene geologische Unsicherheit ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung in einer für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlichen Weise beeinflussen könnten.

3. Die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Whistler, Island Mountain und die oberen Teile der Lagerstätte Raintree West wurde durch einen Tagebau mit vernünftigen Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung unter Verwendung der folgenden Annahmen begrenzt:

– Metallpreise von 1.850 US-Dollar/Unze Gold (Au), 4,00 US-Dollar/Pfund Kupfer (Cu) und 23 US-Dollar/Unze Silber (Ag);

– Zahlbares Metall von 95 % für Au und Ag und 96,5 % für Cu;

– Raffinierungskosten von 8,00 US-Dollar/Unze für Gold, 0,60 US-Dollar/Unze für Silber und 0,05 US-Dollar/Pfund für Kupfer;

– Offsite-Kosten für Au von 77,50 US-Dollar/wmt, für Ag von 3,50 US-Dollar/wmt und für Cu von 55,00 US-Dollar/wmt;

– Lizenzgebühr von 3 % der Nettoschmelzabgabe (NSR);

– Die Grubenneigung beträgt 50 Grad;

– Die Abbaukosten betragen 2,25 US-Dollar/t für Abraum und mineralisiertes Material; und

– Verarbeitungs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 7,90 US-Dollar/t.

4. Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit vernünftigen Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung unter Verwendung eines Cutoff-Gehaltes von 25,00 US$/t begrenzt.

5. Die metallurgischen Ausbeuten betragen: 70 % für Au, 83 % für Cu und 65 % für Ag bei Ag-Gehalten unter 10 g/t. Die Ag-Ausbeute beträgt 0 % für Werte über 10 g/t für alle Lagerstätten.

6. Die NSR-Gleichungen lauten: unter 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 54,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62 + Ag * 65 % *0,664 US$)), und über 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 56,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62)).

7. Die Au-Äquivalent-Gleichungen lauten: unter 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag und über 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771.

8. Das spezifische Gewicht für jede Lagerstätte und jeden Bereich reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler und hat einen Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West.

9. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

1 Weitere Informationen zu dem Projekt und den hierin genannten Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska (Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300: Erste Bewertung für das Whistler-Projekt, Süd-Zentral-Alaska) mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024 sowie dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska (Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler, Süd-Zentral-Alaska, gemäß NI 43-101) mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024, die unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet. Die Mineralressourcenschätzung für das Whistler-Projekt umfasst 294 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t AuEq für 6,48 Mio. Unzen AuEq (angezeigt) sowie 198 Mio. Tonnen mit 0,65 g/t AuEq für 4,16 Mio. Unzen AuEq (abgeleitet).

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der potenziellen Vorteile der politischen Unterstützung für Kupfer- und Silberprojekte in den Vereinigten Staaten, des Projekts, potenzieller Explorationsziele, zukünftiger Arbeitsprogramme, der Aussichten für die Kupfermärkte und des Explorationspotenzials des Projekts. Wörter wie erwartet, antizipiert, plant, schätzt und beabsichtigt oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht den Erwartungen entsprechen, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

