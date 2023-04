U.S. GoldMining gibt Preisgestaltung des 20-Millionen-Dollar-Börsengangs bekannt

Vancouver, British Columbia – 19. April 2023 – GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) („GoldMining“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) und seine Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. („USGO“) gaben heute die Preisgestaltung des öffentlichen Erstangebots von 2.000.000 Einheiten von USGO (die „Einheiten“) zu einem Erstausgabepreis von 10,00 $ pro Einheit bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie von USGO. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Ausgabedatum.

Die Stammaktien und Optionsscheine von USGO werden voraussichtlich ab dem 20. April 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Symbolen „USGO“ bzw. „USGOW“ gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. April 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Der Bruttoerlös von USGO aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf 20,0 Mio. $ belaufen, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen und anderen von USGO zu zahlenden Angebotskosten.

Nach Abschluss des Angebots wird GoldMining 9.622.491 Stammaktien von USGO halten, was ungefähr 79 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.

Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht und wurden am 19. April 2023 wirksam. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Der Verkaufsprospekt enthält wichtige detaillierte Informationen über die angebotenen Wertpapiere. Exemplare des endgültigen Prospekts sind erhältlich bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail an placements@hcwco.com; oder bei BMO Capital Markets Corp, Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, per Telefon unter (800) 414-3627 oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com. Anleger sollten den Verkaufsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

USGO hat außerdem eine Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt erhalten, der am Datum dieses Dokuments bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas außer Québec eingereicht wurde. Eine Kopie des kanadischen endgültigen Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com unter dem Profil von USGO verfügbar, und eine Kopie des US-Prospekts ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

H.C. Wainwright & Co. LLC ist in keinem kanadischen Rechtssystem als Anlagehändler registriert und wird daher weder direkt noch indirekt Angebote zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Kanada einholen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von USGO dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung oder ein Verkauf in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das 170 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, liegt. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines umfassenden regionalen Landpakets von insgesamt 217,5 km² (53.700 Acres).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Chairman

David Garofalo, Co-Chairman

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Chairman

Tim Smith, CEO

Telefon: (604) 388-9788

E-Mail: info@us.goldmining.com

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen in Bezug auf den voraussichtlichen Abschluss des Angebots und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der NASDAQ Capital Market. Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“ und „beabsichtigt“ oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von GoldMining und USGO und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung von den tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den Abschluss des Angebots, Markt- und andere Bedingungen sowie die Risiken, die mit Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen im Allgemeinen verbunden sind. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ des endgültigen Prospekts für das Angebot ausführlicher beschrieben. Eine Kopie des Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und auf EDGAR unter dem Profil von USGO verfügbar. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum heutigen Zeitpunkt, und GoldMining und USGO sind nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

