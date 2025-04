U.S. Polo Assn. präsentiert die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 an der kalifornischen Küste

Die vom Polosport inspirierte Marke bringt in dieser Saison auch eine limitierte Kollektion zum 135-jährigen Jubiläum auf den Markt

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 8. April 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), hat ihre kultige, vom Polosport inspirierte Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 vorgestellt. Die neue Kollektion zeigt den modernen, amerikanischen Stil der Marke vor dem Hintergrund der malerischen Landschaften der wunderschönen Strände und Parks im sonnigen San Diego (Kalifornien).

U.S. Polo Assn.

Von den atemberaubenden Stränden von La Jolla über die historische Eleganz des Balboa Parks bis hin zum üppigen Grün des Lakeside Polo Club – diese sagenhaften Orte bilden den perfekten Rahmen für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025. In dieser Saison wird mit einer spannenden Kollektion zum 135-jährigen Bestehen der USPA auch der Namensgeber der Marke und die sportliche Inspiration gefeiert.

Jede Kollektion, die vom globalen Designteam von U.S. Polo Assn. entworfen wird, baut auf unserer tief verwurzelten Geschichte im Polosport auf und verschiebt gleichzeitig die Grenzen der Kreativität der Marke, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Die Kollektion dieser Saison unterstreicht unser Bekenntnis zu zeitlosem Stil und unser Engagement, vom Sport inspirierte Kleidungsstücke anzubieten, die das legendäre Erbe unserer Marke ehren und unsere Kunden und Sportfans auf der ganzen Welt begeistern.

Die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 von U.S. Polo Assn., die an der atemberaubenden kalifornischen Küste abgelichtet wurde, wartet mit einer raffinierten und farbenfrohen Palette von Pastellfarben und leuchtenden Tönen auf. Die Models und Polospieler führen eine Vielzahl von Stoffen für das warme Wetter vor: atmungsaktive Leinenstoffe, weicher Frottee und leichte Strickwaren, die sich ideal für den Wechsel der Jahreszeiten eignen. Die neuesten Kleidungsstücke von U.S. Polo Assn. bieten farbenfrohe Akzente in Kombination mit vielseitigen Textilien, wie z. B. stilvolle Poloshirts, bequeme Jeans und weiche Sommerkleider. Kräftige, farbenfrohe Streifen sind in der Kollektion in einzigartigen Farbkombinationen allgegenwärtig – zusammen mit lebhaften Accessoires wie modischen Schuhen, trendigen Brillen und schicken Umhängetaschen.

Im Zentrum der Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. steht Stil und Komfort, wobei wir mit hochwertigen Materialien und detaillierten Designs auftrumpfen, die Verbraucher leicht in ihre Garderobe aufnehmen können, wenn das kühle Wetter zu warmen Temperaturen übergeht, erklärt Jessica Ramesberger, Executive of Merchandising and Design bei U.S. Polo Assn. Unsere neueste Kollektion bietet farbenfrohe, funktionale und stilvolle Stücke für die ganze Familie in dieser Saison.

U.S. Polo Assn. ist außerdem stolz darauf, im Frühjahr 2025 die Kollektion zum 135-jährigen Bestehen herauszubringen. Die limitierte Kollektion feiert das umfangreiche Erbe und Vermächtnis der Marke im Polosport. Diese unverwechselbare Sonderkollektion umfasst Kleidungsstücke und Accessoires, die dem bewährten, klassischen amerikanischen Stil von U.S. Polo Assn. treu bleiben und den charakteristischen rot-weiß-blauen Streifen der Marke hervorheben.

Die entspannte Atmosphäre San Diegos mit sonnigem Himmel und Sandstränden trifft den Geist unserer Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 perfekt, die auch Stücke aus unserer kultigen Jubiläumskollektion enthält, meint Stefanie Coroalles, VP Global Marketing für USPA Global. Von den sonnenverwöhnten Stränden von La Jolla über den zeitlosen Reiz des Balboa Parks bis hin zur lebendigen Kulisse des Lakeside Polo Club – die Orte, die wir für unser Fotoshooting ausgewählt haben, unterstreichen den sportlichen, lebenslustigen und legeren Vibe unserer neuesten Designs.

Diese einzigartigen Schauplätze sind nicht nur beispielhaft für den entspannten und doch abenteuerlustigen kalifornischen Lebensstil, sondern passen auch perfekt zum Bekenntnis unserer Marke, großartigen Stil mit Komfort und Zugänglichkeit zu verbinden, fügt Coroalles hinzu.

U.S. Polo Assn. ist weltweit für ihren authentischen, vom Sport inspirierten Stil bekannt. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 bleibt der Identität der Marke mit zeitlosen, klassisch-amerikanischen nicht wegdenkbaren Stücken treu. Die Kollektion enthält auch Artikel mit bestimmten Eigenschaften, die Teil des globalen Nachhaltigkeitsprogramms USPA Life der U.S. Polo Assn. sind. Dieses Programm, das jeden dazu ermutigt, seinen Teil beizutragen, verkörpert die Verpflichtung der Marke zu ökologischer und sozialer Verantwortung. Dazu orientiert sie sich an den Zielen der nachhaltigen Entwicklung, um einen positiven Einfluss auf Menschen, Produkte und den Planeten zu leisten. Die Kleidungsstücke und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder aus der Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 sind nun in den U.S. Polo Assn.-Geschäften und weltweit online erhältlich.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

