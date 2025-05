Ucore Rare Metals – Durchbruch bei der Verarbeitung Seltener Erden

In diesem exklusiven Interview, erläutert Ucore-CEO Pat Ryan u.a. die – für sein Unternehmen positiven – Auswirkungen der chinesischen Exporteinschränkungen für Seltene Erden.

Begleiten Sie uns auf unserer Reise in die bahnbrechende Arbeit von Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) im Bereich der Seltenerdverarbeitung und deren Potenzial, die weltweite Knappheit an kritischen Mineralien zu beheben.

Angesichts der jüngsten Exportbeschränkungen Chinas für wichtige Seltenerdelemente ist die innovative Rapid SX-Technologie von Ucore Rare Metals bereit, den Sektor zu revolutionieren. Entdecken Sie, wie das Unternehmen seine Spitzentechnologie nutzt, um Seltene Erden wie Samarium, Dysprosium und Terbium, die für Hightech-Anwendungen und die Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind, effizient zu trennen und zu veredeln.

Hier das ganze Video ansehen:

Ucore Rare Metals – Durchbruch bei der Verarbeitung Seltener Erden

