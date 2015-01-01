Ucore treibt Vorbereitung auf kommerzielle Verarbeitung Seltener Erden ab 2026 voran

Ucore macht RapidSX(TM) marktreif: Nach 5.700 Teststunden soll 2026 der Louisiana SMC schwere Seltene Erden trennen – mit DoD-Rückenwind, modularem Ausbau und als Schlüsselbaustein einer unabhängigen US-

Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) arbeitet weiter mit hohem Tempo daran, seine RapidSX(TM)-Technologie zur Trennung seltener Erden in den industriellen Maßstab zu überführen. Das Unternehmen meldet deutliche Fortschritte bei seinem vom US-Verteidigungsministerium unterstützten Demonstrationsprogramm und der geplanten Anlage in Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana, wo ab 2026 vor allem schwere Seltene Erden verarbeitet werden sollen.

Im Rahmen eines mit rund 22,4 Mio. US-Dollar dotierten „Other Transaction Agreement“ (OTA) mit dem US Department of War betreibt Ucore Rare Metals seit Ende 2023 eine 52-stufige RapidSX(TM)-Demonstrationsanlage im kanadischen Kingston (Ontario). Die dort gewonnenen Betriebsdaten und Prozessoptimierungen bilden die Grundlage für den im Bau befindlichen „Louisiana Strategic Metals Complex“ (SMC), ein künftiges Trenn- und Raffineriezentrum für Seltene Erdenoxid-Produkte.

Jetzt mehr erfahren:

Ucore treibt Vorbereitung auf kommerzielle Verarbeitung Seltener Erden ab 2026 voran

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ucore Rare Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Ucore Rare Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Ucore Rare Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Ucore Rare Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein Jahr Babybriefe: Ein besonderes Schwangerschaftsbuch