Über 36.000 Brady-Artikel auch in Zeiten von Corona sofort lieferbar

Beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT sind so gut wie alle Brady-Artikel sofort lieferbar. Das Brady-Lager ist gut aufgefüllt. Auch in Corona-Zeiten sind die beim bekannten Brady-Distributor be

MAKRO IDENT ist von Brady zertifiziert als GOLD-EXPERT Partner und bekannter Premium Brady-Distributor. Erhältlich sind bei dem Münchner Unternehmen alle Brady-Artikel. Auch in Zeiten von Corona. Die meisten Brady-Artikel sind lagernd und somit sofort lieferbar. MAKRO IDENT liefert vornehmlich Brady-Artikel wie auch MasterLock Artikel sowie auch Sonderanfertigungen innerhalb der EU und in die Schweiz.

Die Vielzahl der Brady-Artikel setzen sich zusammen aus einem sehr großen Sortiment an Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen. Dazu gehören einige Tausend Etiketten, Endlosbänder und andere Materialien für die Kennzeichnung von Industriegütern, Kabel und Leitungen, Produkte, Laborgefäße, Gebäude, Böden, Rohre, Tanks, Anlagen, Maschinen und vieles mehr.

MAKRO IDENT verfügt über das komplette Spektrum der Brady Etikettendrucker, Schilderdrucker, Tintenstrahldrucker, sowie mobile Beschriftungsgeräte und tragbare Etikettendrucker mit vollständigem Zubehör und der jeweils dazu passenden Software zum Erstellen von Etiketten und Schildern: der Brady-Workstation Software-Plattform, inklusive aller Apps.

Für jeden Drucker gibt es passende Materialien und Farbbänder, die im Labor ausgiebig getestet und genau aufeinander abgestimmt wurden. Brady-Materialien sind höchst zuverlässig und für die jeweiligen Branchen entwickelt worden. Wer aus den einigen Tausend Etiketten, Anhängern, Typenschildern, Schrumpfschläuchen usw. kein passendes Format oder Material finden sollte, für den bietet MAKRO IDENT Sonderanfertigungen an. Hier kann aus weiteren Hundert verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Klebstoffen in über 6000 Formaten gewählt werden. Der Customer Service findet das richtige Material heraus. Muster zum Testen für den Kunden vorab sind eine Selbstverständlichkeit.

Neben den genannten Kennzeichnungslösungen sind bei MAKRO IDENT alle Brady-Arbeitssicherheitslösungen zu erwerben, wie auch MasterLock Sicherheitslösungen. Darunter zählen Hunderte von Lockout-Tagout Lösungen, viele Hundert visuelle Scafftag Sicherheitskontrollsysteme, einige Tausend Sicherheitsschilder, Rohrmarkierer, Boden- und Gebäudekennzeichnungen, organische und anorganische Ölbindemittel und Universalbindemittel.

Im Lockout-Tagout Sortiment befinden sich nicht nur Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, sondern auch Standard- und Hochsicherheitsschlösser aus der Eigenherstellung, Warnkennzeichnungen, Lockout-Schulungsprogramme, Lockout/Tagout-Software zur Erstellung von Verfahrensanweisungen während einer Wartung und Reparatur und vieles mehr. Energiequellen-Anhänger und Verriegelungen für die Elektrik, Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Thermik usw. sind im Sortiment immer zu finden.

Verschiedene Lockout-Sets, Lockout-Tafeln, Boards und individuell erstellbare Shadowboards für Lean, 5S, Kaizen und LoTo-Programme sind erhältlich. Um Leitern, Gerüste, Treppen, Hebebühnen, Flansche, Maschinen, Türme usw. abzusichern, gibt es die visuellen Scafftag Sicherheitskontrollsysteme. Auch hier ist das gesamte Sortiment von einigen verschiedenen Hundert Halterungen und Einsteckschilder für die Inspektion und Prüfung bei MAKRO IDENT erhältlich.

Einige Tausend Rohrmarkierer, Bodenmarkierungsbänder, Fußabdrücke, Punkte etc, Sicherheitsschilder, Gebäudekennzeichnungen, in vielen verschiedenen Größen und Farben, sind beim bekannten Brady-Distributor erhältlich. Auch hier werden nach Kundenwunsch viele Sonderanfertigungen realisiert, sollte das Standardsortiment nicht ausreichend sein.

Für Unternehmen, bei denen Öl, Benzin, Chemikalien und andere Flüssigkeiten auslaufen können, gibt es ein großes Sortiment leichtgewichtiger und hochsaugfähiger Ölbindemittel und Universalbindemittel. Erhältlich sind Tücher, Wischtuchrollen, Sperren, Kissen, Fassabdeckungen, Sicherheits- und Bodenschutzmatten sowie Notfall-Sets in verschiedenen Größen. Diese sind für die Nutzung in Hallen, im Freien oder auf Gewässer entwickelt worden. Organische und biologisch abbaubare Materialien für Öl- oder Chemikalien-Unfälle befinden sich ebenfalls im Sortiment von MAKRO IDENT.

Der Customer Service von MAKRO IDENT wurde speziell von Brady auf die meisten Artikel trainiert und geschult. Aus diesem Grund erhielt der Münchner Brady Premium-Distributor die Zertifizierung als GOLD-EXPERT Partner von Brady. So können Interessenten und Kunden sicher sein, immer eine professionelle, fachgerechte und zuverlässige Beratung zu erhalten, gepaart mit einer schnellen Bearbeitungs- und Lieferzeit.

Weitere Informationen unter: www.makroident.de

