Über Schlagzeilen hinaus: Globaler Aufruf zum Friedensjournalismus

HWPL veranstaltete eine wegweisende Online-Konferenz mit 160 Medienvertretern aus 49 Ländern zur Förderung von Friedensjournalismus unter dem Motto „Medienperspektive zur Konfliktlösung“.

Am 17. Februar 2024 veranstaltete die internationale Friedensorganisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) eine wegweisende Online-Veranstaltung mit rund 160 Medienvertretern aus 49 Ländern. Anlass war die zweite Ausgabe der „Peace Journalism Studies“, der Zeitschrift des HWPL International Workshops on Peace Journalism.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Medienperspektive zur Konfliktlösung“ und hatte zum Ziel, die Idee des Friedensjournalismus zu verbreiten, eine kollektive Stimme des internationalen Mediennetzwerks für den Frieden zu formen und zukünftige Aktionspläne für den weltweiten Frieden vorzuschlagen. Sechs Redner trugen Beiträge zur Diskussion über die Rolle der Medien beim Friedensaufbau, friedensbezogene Themen, Friedensjournalismus und globale Sicherheit vor.

Innocent Yuh, Regionalkoordinator der Cameroon Association of Media Professionals (CAMP) South West Region Cameroon, betonte die Notwendigkeit einer Diskussion über Friedensjournalismus. Er erklärte: „Friedensjournalismus entfaltet sich als Kanal für einen offenen Dialog, bietet Plattformen für unterschiedliche Perspektiven und kultiviert eine tiefe Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Natur von Konflikten und ihrer Lösung.“

Hendry Nursal, Chefredakteur von Jambidaily.com, unterstrich die Bedeutung des Ethikkodex für den Friedensjournalismus. Er betonte: „Journalisten müssen bei den Veranstaltungen anwesend sein können und Informationen gemäß Ethikkodex präsentieren, um Verantwortung zu übernehmen.“

Ihor Shevyrov, Journalist und Anwalt aus der Ukraine, appellierte an die Teilnehmenden an die Rolle des Friedensjournalismus bei der Schaffung einer Grundlage für die Lösung von Konflikten. Er sagte: „Friedensjournalismus trägt dazu bei, die Kommunikation zwischen Konfliktparteien herzustellen.“

Lok Bahadur Chaudhary, Gründer von Hamarpahura.com, schlug einen praktischen Ansatz vor und ermutigte Journalisten, aktiv zur Friedenskonsolidierung beizutragen. Er sagte: „Die regelmäßige Berichterstattung über globale Friedensereignisse sollte in jedem Land ein monatliches Unterfangen sein.“ Durch die Medien werde ein Bewusstsein für die Konflikte und den Frieden geschaffen und Einzelpersonen zur Teilnahme an Friedensaktivitäten aufgerufen, führte er weiter aus.

Oral Ofori, Gründer der TheAfricanDream Company, betonte die positive Rolle sozialer Medien bei der Friedenskonsolidierung. Er sagte: „Soziale Medien ermöglichen es Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen, direkt miteinander in Kontakt zu treten.“ So fördere man eine globale Gemeinschaft, deren Bewusstsein für den Frieden und gegenseitiges Verständnis sensibilisiert wird. Durch digitale Plattformen könne auf Konflikte aufmerksam gemacht werden, die sonst unbemerkt blieben, fuhr Herr Ofori aus.

Rana Setiawan, Chefreporterin der Mira Islamic News Agency (MINA), unterstrich die Bedeutung des Friedensjournalismus in Zeiten wachsender Medienverzerrung. Sie sagte: „In 2022 glauben 60 % der Öffentlichkeit, dass die Nachrichten, die sie erhalten, Voreingenommenheit oder sogar Desinformation enthalten.“ HWPL rufe als einzige internationale Nichtregierungsorganisation alle Medien dazu auf, den Frieden zu fördern.

Die gastgebende Organisation HWPL engagiert sich weltweit nicht nur in journalistischen Initiativen, sondern auch in den Bereichen Friedenspädagogik, interreligiöser Dialog, Jugend- und Frauenaktivitäten sowie der Etablierung eines internationalen Friedensrechts. Die Peace Journalism Studies fordert alle Medienvertretende auf, ihre Rolle bei der Förderung des dauerhaften Friedens wahrzunehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HWPL Deutschland e.V.

Frau Lisa Schnabel

Graf-Vollrath-Weg 6

60489 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 01515 5417794

web ..: https://hwpl.ngo/

email : presse@hwpl.ngo

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden voranzutreiben. Knapp eine Million Bürgerinnen und Bürger unterstützen die Friedensinitiativen von HWPL weltweit und nehmen an lokalen Friedensprojekten und Bildungsprogrammen teil, um gute Rahmenbedingungen für Frieden in den einzelnen Ländern vor Ort zu schaffen.

Pressekontakt:

HWPL Deutschland e.V.

Lisa Schnabel

Graf-Vollrath-Weg 6

60489 Frankfurt am Main

fon ..: 01515 5417794

web ..: https://hwpl.ngo/

email : presse@hwpl.ngo

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entfesseln Sie die Kraft des Spiels: Stärkung durch Kreativität in Therapie und Pädagogik! HWPL ruft angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Iran zum Frieden auf