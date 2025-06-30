  • Übernahme der CHECK Direkt GmbH

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Ludwigsfelde (IRW-Press/17.12.2025) –
    Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

    Ludwigsfelde, den 17. Dezember 2025 – Der Vorstand der
    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder „Planethic“) (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der CHECK Direkt GmbH, Dresden, unterschrieben. Die Eintragung der Transaktion im Handelsregister steht noch aus. Der wirtschaftliche Übergang der Erträge und Aufwendungen ist vertraglich rückwirkend zum 1. Januar 2025 vereinbart.

    Über die finanziellen Details der Transaktion wurde vertraglich Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird voraussichtlich zu zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen führen.

    Mit der Übernahme der profitablen CHECK Direkt GmbH erweitert die Planethic-Gruppe ihre operative Aufstellung. Das Unternehmen ist auf digitale Lead-Generierung und -Qualifizierung spezialisiert und wird eine strategisch wichtige Rolle beim B2B-Direktmarketing von Mililk® und Peas on Earth übernehmen.

    Die bisher veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

    Kontakt Unternehmen:

    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Telefon: +49 (0)30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    Kontakt Investor Relations:Karsten Busche (IR-Berater)
    Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    (Ende)

    Aussender: Planethic Group AG
    Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Karsten Busche
    Tel.: +49 30 2936378-0
    E-Mail: ir@planethic.de
    Website: www.planethic.de

    ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Planethic Group AG
    Karsten Busche
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Deutschland

    email : ir@planethic.de

    Pressekontakt:

    Planethic Group AG
    Karsten Busche
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde

    email : ir@planethic.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Planethic Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/17.09.2025) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG,...

    2. Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme eines Technologieunternehmens zur Stärkung der 2D-Druck-Kompetenz
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/16.09.2025) – Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme eines Technologieunternehmens zur Stärkung der 2D-Druck-Kompetenz Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der...

    3. Einladung: Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) – Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025
      Ludwigsfelde (IRW-Press/24.09.2025) – (Ludwigsfelde, 24. September 2025) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Rayan Tegtmeier (designierter CEO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich...

    4. (ehem. Veganz Group) – Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf 9 Uhr vorverlegt
      Ludwigsfelde (IRW-Press/24.09.2025) – Ludwigsfelde, den 24. September 2025 – Jan Bredack (Gründer und CEO) und Rayan Tegtmeier (designierter CEO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive...

    5. Osteopathischer Baby-Check-Up direkt nach der Geburt bei der Osteopathie Seestraße
      Der osteopathische Baby-Check-Up der Praxis Osteopathie Seestraße hilft, frühzeitig Vorzugshaltungen und Blockaden bei Neugeborenen zu erkennen und zu behandeln...

    6. Veganz Group: Neugründung der Mililk FoodTech GmbH in Vorbereitung auf Einstieg strategischer Investoren in Q3/2025
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/30.06.2025) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.