-
Übernahme der CHECK Direkt GmbH
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Ludwigsfelde (IRW-Press/17.12.2025) –
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
Ludwigsfelde, den 17. Dezember 2025 – Der Vorstand der
Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder „Planethic“) (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der CHECK Direkt GmbH, Dresden, unterschrieben. Die Eintragung der Transaktion im Handelsregister steht noch aus. Der wirtschaftliche Übergang der Erträge und Aufwendungen ist vertraglich rückwirkend zum 1. Januar 2025 vereinbart.
Über die finanziellen Details der Transaktion wurde vertraglich Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird voraussichtlich zu zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen führen.
Mit der Übernahme der profitablen CHECK Direkt GmbH erweitert die Planethic-Gruppe ihre operative Aufstellung. Das Unternehmen ist auf digitale Lead-Generierung und -Qualifizierung spezialisiert und wird eine strategisch wichtige Rolle beim B2B-Direktmarketing von Mililk® und Peas on Earth übernehmen.
Die bisher veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.
Kontakt Unternehmen:
Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
Telefon: +49 (0)30 2936378 0
E-Mail: IR@planethic.de
Kontakt Investor Relations:Karsten Busche (IR-Berater)
Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
E-Mail: IR@planethic.de
(Ende)
Aussender: Planethic Group AG
Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Karsten Busche
Tel.: +49 30 2936378-0
E-Mail: ir@planethic.de
Website: www.planethic.de
ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Planethic Group AG
Karsten Busche
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
Deutschland
email : ir@planethic.de
Pressekontakt:
Planethic Group AG
Karsten Busche
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
email : ir@planethic.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Festplattenvernichtung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH maximiert Datenschutz durch zertifizierung Lebensmittelinflation und Gold als Rettungsanker
Übernahme der CHECK Direkt GmbH
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- TruMerit und NAPNAP wollen in Zusammenarbeit eine globale Mikro-Zertifizierung für pädiatrische Krankenpflege entwickeln
- Voraussagen für 2026 zum Thema Gold
- Steuer-Aktionismus zum Jahresende: Experte warnt vor Risiken durch Standard-Steuerspartipps
- 45 Weihnachtslied-Klassiker für Streichtrio – Traditionelle Melodien in kammermusikalischer Form
- Lebensmittelinflation und Gold als Rettungsanker
- Übernahme der CHECK Direkt GmbH
- Festplattenvernichtung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH maximiert Datenschutz durch zertifizierung
- Wehrpflicht betrifft nicht nur junge Generation – sondern Unternehmen
- Mega-Potenzial dank Multi-Metalle-Strategie
- Hallstein Wasser lud zum Austauschen, Backen und Gutes tun zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.