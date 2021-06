Überraschungen bis zum Schluss! Fakultät Informatik in Reutlingen verabschiedet spezielle Corona Jahrgänge

Informatiker der Hochschule feiern Abschlussparty trotz Cortona / Party Überraschungspaket für alle Absolventen

Damit hatte niemand der Absolventen an der Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen gerechnet. In diesem Jahr erhielten die Absolventen der Studiengänge nicht nur ihr Zeugnis per Post nach Haus, sondern gleich ein ganzes Überraschungspaket mit Absolventenhut, Konfetti, Chips, Getränken und einigen Süßigkeiten, die den Absolventen das Leben in Corona Zeiten versüßen sollen – quasi ein Basispaket in Sachen Abschlussparty. Diese fand dann am Donnerstag virtuell statt, fast hundert Personen loggten sich ein.

Bei der außergewöhnlichen Graduierungsfeier mit dabei war auch Hochschulpräsident Prof. Dr. Hendrik Brumme, der die Aktion der Fakultät lobte und bemerkte, dass die meisten Absolventen sich den Tag der Tage mit der offiziellen Abschlussfeier bei Studienbeginn sicher anders vorgestellt hätten. „Das letzte Jahr hat Ihnen viel zugemutet und ich finde es toll, dass trotz aller Widrigkeiten alle zusammengehalten haben.“

Ähnlich auch der Tenor des Dekans der Fakultät Informatik, Prof. Dr. Oliver Burgert. Das Studium habe für die Studierenden viele unerwartet Überraschungen und Herausforderungen bereitgehalten. Mit dem Überraschungspaket für die Absolventen knüpfte die Fakultät Informatik im positiven Sinne daran an.

Um die Pakete für alle Absolventen zu packen hatte sich das Sekretariat der Fakultät Informatik Tage zuvor im wahrsten Sinne des Wortes in eine Packstation verwandelt. Kisten wurden gefaltet, gepackt mit dem Partysortiment und dann musste auch noch der richtige Adressaufkleber drauf und das Ganze zur Post.

So stand der virtuellen Feier nichts mehr im Weg und nach dem offiziellen Zoom-Meeting trafen sich die Absolventen, Professoren und Mitarbeiter der Fakultät noch in speziellen Chatrooms zum Get-together und um gemeinsame Erinnerungen wiederaufleben zu lassen. Auch das traditionelle Semester Abschluss Foto – diesmal als Screenshot der Teilnehmer – fehlte auch bei der digitalen Variante der Abschlussfeier nicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hochschule Reutlingen

Herr Siewe-Reinke Alfred

Alteburgstraße 150

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121 271 4052

web ..: http://www.informatik-reutlingen.de

email : presse@informatik-reutlingen.de

