Übertragen Sie uns die Computer Entsorgung, denn wir haben viel zu bieten

Mit Hilfe von unserer PC und Computer Entsorgung agieren Sie umweltverträglich und müssen für einen überzeugenden Service noch nicht einmal Geld bezahlen

Sie sind ein Unternehmen, dem das Ökosystem am Herzen liegt? Sodann möchten Sie doch gerne den alten Computer Müll in keinster Weise einfach nur lagern lassen, sondern beseitigen und das umweltbewusst. Wir sind zu diesem Zweck genau der richtige Ansprechpartner. Uns liegt es wirklich am Herzen, nachhaltig zu handeln. Wir recyceln und wiederverwerten. Das können wir in keinster Weise alleine, daher haben wir uns richtige Partner gesucht. Partner, bei denen wir auch noch Geld verdienen und Ihnen deshalb die kostenfreie Computer Entsorgung in Landau Pfalz anbieten können. Alle Parteien profitieren davon und das ist uns wichtig. Durch das Recycling und die Wiederverwertung des EDV und IT Mülls, muss die Umwelt nicht leiden. Aber natürlich achten wir dabei auch auf den Datenschutz. Dieser spielt eine enorm wichtige Rolle und kann hohe Geldstrafen mit sich bringen, sofern man sich nicht daran hält. Wir tun das für Sie und stellen Ihnen auch ein Zertifikat darüber aus. Wir können dies realisieren, denn wir führen die Zerstörung nach Din Norm 66399 Stufe H3 durch und werden die Daten unkenntlich machen. Wir arbeiten mit der professionellen Software Secure Eraser, damit die alten Daten zu keiner Zeit mehr lesbar gemacht werden können.

Wenn Sie nun unsere PC und Computer Entsorgung in Landau Pfalz kennen lernen wollen, können Sie gern unsere Netzseite aufsuchen. Dort können Sie auch sehen, dass wir einmal im Jahr Bäume auf unsere Kosten pflanzen lassen. Auch Sie können ein Teil davon werden, gebührenfrei, einfach nur dadurch, dass Sie uns den Rechner Ausschuss aus Ihrem Unternehmen holen lassen. Den Müll, der Sie nur stört und Ihnen wieder und wieder das Leben lästig macht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-landau-in-der-pfalz.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-landau-in-der-pfalz.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Speck fängt man noch immer Mäuse: Miezefeine Mausgeschichten gesucht