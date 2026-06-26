Ulmer Personalberatung für die Baubranche erhält TOP CONSULTANT-Auszeichnung

lerche personalberatung für Bau- und Immobilienwirtschaft überzeugt im wissenschaftlich fundierten Beratervergleich – Grundlage ist eine Kundenbefragung.

Ulm, 26. Juni 2026. Die lerche personal | beratung GmbH gehört zu den TOP CONSULTANTS 2026. Das auf die Bau- und Immobilienwirtschaft spezialisierte Beratungsunternehmen aus Ulm wurde im Rahmen des bundesweiten Beratervergleichs TOP CONSULTANT ausgezeichnet, die Übergabe der Auszeichnung erfolgte am Abend durch Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg im feierlichen Rahmen im Congress Centrum Heidelberg.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht eine wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung. Bewertet werden unter anderem Professionalität, Beratungsleistung, Kundenzufriedenheit und die mittelstandsorientierte Arbeitsweise der teilnehmenden Beratungsunternehmen. Für lerche personal | beratung ist die Auszeichnung daher vor allem eine Bestätigung aus dem Kreis der eigenen Mandanten.

„Dass diese Bewertung direkt von unseren Kunden kommt, bedeutet uns sehr viel“, sagt Klaus Lerche, geschäftsführender Gesellschafter der lerche personal | beratung GmbH. „Wir verstehen Personalberatung nicht als Lebenslaufvertrieb, sondern als sorgfältigen Such- und Beratungsprozess. Gerade bei Schlüsselpositionen in der Bau- und Immobilienwirtschaft kommt es nicht nur auf fachliche Qualifikation an, sondern auf Persönlichkeit, Führung, Verbindlichkeit und echtes Commitment.“

Das inhabergeführte Unternehmen besetzt Fach- und Führungspositionen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Dabei setzt lerche personal | beratung auf spezialisierte Direktansprache und grenzt sich bewusst vom reinen CV-Vertrieb ab. Jeder Kandidat, der einem Mandanten vorgestellt wird, soll die Rolle, das Unternehmen, die Erwartungen und mögliche Abweichungen zum Idealprofil genau verstanden haben.

Ein weiteres Element des Beratungsprozesses sind KI-gestützte Interviewleitfäden und strukturierte Selbsteinschätzungen. Sie helfen, fachliche, technische und soziale Kompetenzen vergleichbarer zu machen. Die finale Bewertung bleibt jedoch persönliche Beraterarbeit. „KI unterstützt uns dort, wo sie Struktur und Vergleichbarkeit schafft. Die entscheidende Einordnung, ob ein Mensch wirklich zur Aufgabe, zum Team und zur Unternehmenskultur passt, bleibt Erfahrung, Menschenkenntnis und Beratung“, so Lerche.

TOP CONSULTANT zählt zu den bekannten Auszeichnungen für mittelstandsorientierte Berater in Deutschland. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs liegt bei Prof. Dr. Dietmar Fink und Dr. Bianka Knoblach von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung in Bonn. Mentor des Wettbewerbs ist 2026 Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

lerche personalberatung GmbH

Klaus Lerche

Stuttgarter Straße 155

89075 Ulm

Deutschland

fon ..: 015142441535

web ..: http://www.lerche-beratung.de

email : klaus.lerche@lerche-beratung.de

Die lerche personal | beratung GmbH mit Sitz in Ulm ist eine spezialisierte Personalberatung für die Bau- und Immobilienwirtschaft. Das inhabergeführte Unternehmen unterstützt mittelständische und größere Unternehmen bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen – unter anderem in Bauleitung, Projektleitung, Technischer Leitung, Baucontrolling, Property Management, Asset Management und weiteren Schlüsselrollen. Der Beratungsansatz verbindet tiefes Branchenverständnis, gezielte Direktansprache, KI-Prozesse, strukturierte Bewertung und persönliche Einschätzung.

Pressekontakt:

lerche personalberatung GmbH

Klaus Lerche

Stuttgarter Straße 155

89075 Ulm

fon ..: 015142441535

email : klaus.lerche@lerche-beratung.de

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